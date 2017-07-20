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LG Q8: Küçük LG V20

Geçen yılın beğenilen modeli LG V20 biraz büyük kaçıyorsa abisinin tasarımını temel alan daha küçük LG Q8 ihtiyacınızı görebilir. Yeni model İtalya’da resmiyet kazandı.
1 yıl
3,5b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Q adında yeni bir akıllı telefon serisine başlayan LG, seriyi genişletmeye devam ediyor. LG Q6 modelinden sonra şimdi de LG Q8 tanıtıldı. Bu kez tek bir versiyon ile karşı karşıyayız.

LG Q8: Küçük LG V20

Mini seri

LG Q serisi aslında amiral gemilerinin mini versiyonlarının toplandığı bir seri olacak gibi gözüküyor. LG Q6 modeli daha kompakt bir LG G6 gibi görünüyordu. LG Q8 ise LG V20 modelinin daha kompakt hali gibi duruyor.

İtalya’da resmiyet kazanan LG Q8 modeli 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran barındırıyor. Abisi gibi yine bir ikinci ekran üst kısımda yerini almış. Bu ekran çeşitli bilgiler göstererek ana ekran kullanımını azaltmayı amaçlıyor.

IP68 sertifikası sahibi olan cihaz su altında 1.5 metreye kadar 30 dakika dayanabiliyor. Snapdragon 820 yonga seti ile iyi bir performans sunan cihazın arka kısmında 13MP+8MP çift kamera kombinasyonu mevcut. Yine daha geniş sahneler ve daha kaliteli fotoğraflar sunan kombinasyon ayrıca 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kısımda geniş açılı 5MP kamera kullanılmış.

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Ses tarafında Hi-Fi DAC ile güçlendirilen model 4GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasiteye sahip. Kalınlık 8mm iken bu inceliğe 3000mAh kapasiteli bir batarya sığdırılmış. Aslında LG G6 ile performans açısından sadece yüzde 10 civarında bir fark mevcut diyebiliriz.

Gel gelelim fiyat konusunda LG Q8 eleştiri alabilir zira fiyat 600 Avro olarak belirlenmiş. LG G6 modelinin çıkışından 100 Avro daha düşük ancak yine de yüksek bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Satışlar İtalya’da başlayacak. 

 

https://www.phonearena.com/news/LG-Q8-price-features_id96224 Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
6-7 ay önce tanıtılan cihazı farketmeniz için phonearena.com'un farketmesi gerekiyordu sanırım... Hazırcılık had safada.

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enrie 1 yıl
Arkadaşlar herkese kolay gele elimde 2 adet lg telefon var biri e 460 diğeri d682 2 telefonuda alalı 3 yıl oldu ikisininde ana kartları kendiliğinden root yapılmadan yandı ve lg bu durumun kronik olmadığını idda ediyor ve ikisi için 1400 tl nakit para talep ediyor ayrıca 6 ay garanti veriyor yeni ana kartlar için. Hepsinden tuhafı bu anakartları servis dışında biryerden bulmak mümkün olmuyor telefonsuz kaldık bana yardımcı olabilecek birileri varmı? servis seve seve siz bu parayı ödeyeceksiniz yoksa telefonsuz kalırsınız demiyoda bunu ifade eder nitelikte ifadeler kullanıyor ana merkezide aradım onlarda servisin doğru söylediğini ifade ediyor eminim bu durum sadece benim başıma gelmemiştir. Lütfen bana yardımcı olun
tel:05378700003
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Xloud 1 yıl en beğenilen
6-7 ay önce tanıtılan cihazı farketmeniz için phonearena.com'un farketmesi gerekiyordu sanırım... Hazırcılık had safada.

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buraoca2 1 yıl
Kimse fiyata dikkat çekmemiş. 600 Euro'dan bahsediliyor; hem geçtiğimiz yılın ilk çıkan Chipseti (SD 820) hemde geçtiğimiz sezon çıkan bir amiral geminin ufaltılmış hali. Boyutu ufaltırken fiyatı da ufaltmayı unutmuşlar anlaşılan...
LG'nin geldiği hale bakın... Özellikle de yakın tarihte G2 bir efsane ile F/P cihazı görmüşken.
F/P cihaz piyasası Xiaomi ve OnePlus cephesinde artık...
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Public_Enemy 1 yıl
bir zahmet işlemcisini de yazsaydınız.
Bence güzele benziyor, cebinde keser sapı gibi telefon taşımak istemeyenler için iyi bir seçenek olabilir.
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mkyb 1 yıl
Her modelinde ayrı bir sorun olan LG'ye hala para veren var mı ?
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matmuhendisi 1 yıl
2560x1440 neden ?
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Kerim5100 1 yıl
Çıkışından 3-4 ay sonra 1500 e alırsınız :D
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Angel of the Lord 1 yıl
Alttaki o siyah barın amacı ne acaba?
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srdrkr3457 1 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

Alttaki o siyah barın amacı ne acaba?

Telefonun altı ile üstü arasında simetri sağlamaya çalışmışlar herhalde


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Barni Moloztaş 1 yıl
Modeller birbirine girdi g q k v derken
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