LG Q8: Küçük LG V20

Geçtiğimiz hafta Q adında yeni bir akıllı telefon serisine başlayan LG, seriyi genişletmeye devam ediyor. LG Q6 modelinden sonra şimdi de LG Q8 tanıtıldı. Bu kez tek bir versiyon ile karşı karşıyayız.

Mini seri

LG Q serisi aslında amiral gemilerinin mini versiyonlarının toplandığı bir seri olacak gibi gözüküyor. LG Q6 modeli daha kompakt bir LG G6 gibi görünüyordu. LG Q8 ise LG V20 modelinin daha kompakt hali gibi duruyor.

İtalya’da resmiyet kazanan LG Q8 modeli 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran barındırıyor. Abisi gibi yine bir ikinci ekran üst kısımda yerini almış. Bu ekran çeşitli bilgiler göstererek ana ekran kullanımını azaltmayı amaçlıyor.

IP68 sertifikası sahibi olan cihaz su altında 1.5 metreye kadar 30 dakika dayanabiliyor. Snapdragon 820 yonga seti ile iyi bir performans sunan cihazın arka kısmında 13MP+8MP çift kamera kombinasyonu mevcut. Yine daha geniş sahneler ve daha kaliteli fotoğraflar sunan kombinasyon ayrıca 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kısımda geniş açılı 5MP kamera kullanılmış.

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Ses tarafında Hi-Fi DAC ile güçlendirilen model 4GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasiteye sahip. Kalınlık 8mm iken bu inceliğe 3000mAh kapasiteli bir batarya sığdırılmış. Aslında LG G6 ile performans açısından sadece yüzde 10 civarında bir fark mevcut diyebiliriz.

Gel gelelim fiyat konusunda LG Q8 eleştiri alabilir zira fiyat 600 Avro olarak belirlenmiş. LG G6 modelinin çıkışından 100 Avro daha düşük ancak yine de yüksek bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Satışlar İtalya’da başlayacak.