LG, Tag+ desteği sunan Optimus LTE Tag modelini Güney Kore'de piyasaya sürüyor

Güney Koreli elektronik devi LG firması, önemli yenilikleri pazara kazandıracak yeni LTE uyumlu modeli Optimus LTE Tag'ı kendi ülkesinde satışa sunuyor.

Dünyanın ilk HD ekranlı LTE modeli Optimus LTE'nin devamı niteliğinde olan Optimus LTE Tag modeli 1.2GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm işlemci, 4.3 inç 800 x 480 piksel çözünürlükte IPS ekran, Android 2.3 Gingerbread, 5MP LED flaşlı arka kamera, 1.3MP ön kamera, 16GB depolama, 1700mAh batarya, DLNA, MHL bağlantısı, NFC gibi özellikler sunuyor.

Modelin sunduğu en önemli yenilik ise Tag+ teknolojisi. LG'nin yakın alan iletişimi - NFC kullanımını hayatın farklı alanlarında da yaygınlaştımak amacını güden Tag+ teknolojisi sayesinde, Optimus LTE Tag modeli, farklı bilgiler içeren NFC uyumlu etiketler ile etkileşime girdiğinde etikete göre kişiselleştirilebiliyor.

Örneğin ofis girişine konmuş bir etiketi okuyan telefon sessiz moda geçerek WiFi bağlantısını açıyor. Bir aracın konsolundaki etiketi okuyan telefon ise Bluetooth, GPS bağlantılarını açarak sesi yükseltiyor. Bunun gibi farklı profil seçenekleri oluşturmak mümkün. Kısa süre sonra piyasaya sürülecek modelin fiyatı bilinmiyor. Tag+ teknolojisinin diğer ülkelerde de kullanılıp kullanılmayacağı açıklanmadı.

