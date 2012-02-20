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LG, Tag+ desteği sunan Optimus LTE Tag modelini Güney Kore'de piyasaya sürüyor

7 yıl
2,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Güney Koreli elektronik devi LG firması, önemli yenilikleri pazara kazandıracak yeni LTE uyumlu modeli Optimus LTE Tag'ı kendi ülkesinde satışa sunuyor.
Dünyanın ilk HD ekranlı LTE modeli Optimus LTE'nin devamı niteliğinde olan Optimus LTE Tag modeli 1.2GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm işlemci, 4.3 inç 800 x 480 piksel çözünürlükte IPS ekran, Android 2.3 Gingerbread, 5MP LED flaşlı arka kamera, 1.3MP ön kamera, 16GB depolama, 1700mAh batarya, DLNA, MHL bağlantısı, NFC gibi özellikler sunuyor.
Modelin sunduğu en önemli yenilik ise Tag+ teknolojisi. LG'nin yakın alan iletişimi - NFC kullanımını hayatın farklı alanlarında da yaygınlaştımak amacını güden Tag+ teknolojisi sayesinde, Optimus LTE Tag modeli, farklı bilgiler içeren NFC uyumlu etiketler ile etkileşime girdiğinde etikete göre kişiselleştirilebiliyor.
Örneğin ofis girişine konmuş bir etiketi okuyan telefon sessiz moda geçerek WiFi bağlantısını açıyor. Bir aracın konsolundaki etiketi okuyan telefon ise Bluetooth, GPS bağlantılarını açarak sesi yükseltiyor. Bunun gibi farklı profil seçenekleri oluşturmak mümkün. Kısa süre sonra piyasaya sürülecek modelin fiyatı bilinmiyor. Tag+ teknolojisinin diğer ülkelerde de kullanılıp kullanılmayacağı açıklanmadı.
 

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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım çok iyi ve şık,teknik özellik bakımından ortaya yakın çözünürlük üstünde biraz durulabilirdi açıkcası..
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South Korea 7 yıl
Bir Güney Kore olamıyoruz bırak olamamayı çeyreği bile değiliz asıl sorulması gereken soru bu.
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darkaura 7 yıl South Korea
South Korea
Bir Güney Kore olamıyoruz bırak olamamayı çeyreği bile değiliz asıl sorulması gereken soru bu.

Esas nokta 50yil once adamlar bizden ilerde degillerdi.
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St Batuhan 7 yıl
Açıkcası bu özelliği asıl kullanmış olan Sony ve gerçekten daha bi albenisi olan sistemi var :) Ama yine de diğer firmalar yerine LG'nin böyle bir desteği de ortaya çıkarması hoş bir durum, inşallah yeni fuarda güçlü firmalardan biri haline LG'de gelir, LG ve Sony'de tam anlamıyla dik durursa telefon arenası çok canlı olur -ki Sony'den umutluyum :)
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dreamblue35 7 yıl
taplet pc lere benzemiş
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
Tasarım güzel görünüyor fakat dikkatimi çeken nokta: firmaların son tanıttıkları modellerde hep Qualcomm işlemci kullanması.Tamam tegra 2 eskidi ama LG üst modellerinde TI kullanıyordu.
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