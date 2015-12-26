LG V10, ABD'de 450 bin sattı





LG'nin farklı özelliklerle donattığı yeni amiral gemi modeli V10, bir süredir global pazarlarda başarı kovalıyor. Kendi ülkesinde iyi bir başlangıç yapamayan LG V10, söz konusu ABD olunca büyük bir başarıya imza attı ve yarım milyon sınırına dayandı.





Firma tarafından verilen bilgilere göre ABD pazarına çıkış yaptığı günden bu yana 45 gün süre geçen LG V10, 450 bin satış rakamını geride bıraktı. Ülkede büyük ekranlı akıllı telefonlara olan ilginin artması, LG V10'u destekleyen önemli bir unsur oldu ve günde 10 000 satış oralaması yakalandı.





LG V10 modelinde daha çok genç tüketiciler ilgi gösteriyor. Satış rakamının yüzde 37'si 25-34 yaş aralığındaki tüketicilere ait. Ayrıca beyaz yakalı olarak hitap edilen çalışan kesim de ürüne ilgi gösterdi. Özellikle kolay görsel içerik oluşturabilme ve paylaşabilme, genç tüketicilerin hoşuna gidiyor.





5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan LG V10, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yonga setinden gücünü alıyor ve 4GB RAM barındırıyor. Üst kısımda yer alan küçük ikinci ekranı, ayrıntılı manuel video ayarları, 5MP çözünürlüğünde çift ön kamera gibi özellikler ile ilgi çeken LG V10, ülkemizde de 2700TL civarından alıcı buluyor.

http://www.androidcentral.com/lg-v10-gets-strong-start-us-450000-units-sold-launch