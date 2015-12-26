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LG V10, ABD'de 450 bin sattı

LG'nin yılın ikinci yarısı için piyasaya sürdüğü V10 amiral gemi modeli, firmanın yüzünü güldürmeye başladı. İlk ay pek tutulmayan telefon, şimdi bir milyon sınırına doğru yürüyor.
3 yıl
8b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG V10, ABD'de 450 bin sattı


LG'nin farklı özelliklerle donattığı yeni amiral gemi modeli V10, bir süredir global pazarlarda başarı kovalıyor. Kendi ülkesinde iyi bir başlangıç yapamayan LG V10, söz konusu ABD olunca büyük bir başarıya imza attı ve yarım milyon sınırına dayandı. 

Firma tarafından verilen bilgilere göre ABD pazarına çıkış yaptığı günden bu yana 45 gün süre geçen LG V10, 450 bin satış rakamını geride bıraktı. Ülkede büyük ekranlı akıllı telefonlara olan ilginin artması, LG V10'u destekleyen önemli bir unsur oldu ve günde 10 000 satış oralaması yakalandı.

LG V10 modelinde daha çok genç tüketiciler ilgi gösteriyor. Satış rakamının yüzde 37'si 25-34 yaş aralığındaki tüketicilere ait. Ayrıca beyaz yakalı olarak hitap edilen çalışan kesim de ürüne ilgi gösterdi. Özellikle kolay görsel içerik oluşturabilme ve paylaşabilme, genç tüketicilerin hoşuna gidiyor. 

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan LG V10, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yonga setinden gücünü alıyor ve 4GB RAM barındırıyor. Üst kısımda yer alan küçük ikinci ekranı, ayrıntılı manuel video ayarları, 5MP çözünürlüğünde çift ön kamera gibi özellikler ile ilgi çeken LG V10, ülkemizde de 2700TL civarından alıcı buluyor.  

http://www.androidcentral.com/lg-v10-gets-strong-start-us-450000-units-sold-launch Yorum Yaz
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furkanaktas7 3 yıl en beğenilen
versin banada 200gb hafıza kartı yedek batarya ve şarj kiti bende alayım ama amerikaya gelince 600 dolar fiyat artı kampanya yap bize gelince 700 dolar kampanya felan yok bu dünyanın çarkına
versin banada 200gb hafıza kartı yedek batarya ve şarj kiti bende alayım ama amerikaya gelince 600 dolar fiyat artı kampanya yap bize gelince 700 dolar kampanya...
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DubSteq 3 yıl ssbrutality
ssbrutality
furkanaktas7

tek yapması grekn 2k saçmalığına son vermek olay biticek zaten işlemciye yük binince sağolsun a cortex 57 ler su gibi batarya alıyor 2k ekranla bu kadar eksili şeye gerek yok full hd neyimize yetmeyecek --((ıphone 6s in 720 p olduğu bu dünyada 2k nedir))--


'BitiCek' ne demek ? Liseli ergenus kızlar gibi konuşupda delirtmeyin insanı..Türçemizi mahvetmeyin..Biticek,kalıcak,Gidicek,Olucak....Erkek adamsınız yahu yakışıyormu kırıta kırıta cümle kurmak

"Türçemizi" mi? O nerenin dili ? Türçi lisan mı ettin
(hemen kızmayın orijinalı Sürç-i lisan)
ssbrutalityfurkanaktas7tek yapması grekn 2k saçmalığına son vermek olay biticek zaten işlemciye yük binince sağols...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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EnemyDestroyeD 3 yıl
so expensive dude
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DH Misafiri 3 yıl
türkiyede kutuya yedek batarya koyamaz, yedek parça koyamaz, ek aksesuar ekleyemez çünkü bunlar devlet tarafından saçma vergiler ile gereksiz pahalı hale geliyor ve 2700 e beğenmediğiniz telefon 3500a sınır dayıyor. Lg yurt dışı ile aynı fiyatı veriyor. Diğerleri gibi kazık fiyat politikası yok. Bi telefona % 57 vergi verildiğini unutmuş gibisiniz. 600 dolara kle vergiyi ondan sonra gel fiyatı irdele.
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furkanaktas7 3 yıl
S.Soylu
Bu telefonun abartılacak neyi var anlamış değilim ben. Donanım en iyisi mi ? Değil. Kamera en iyisi mi ? Değil. Malzeme kalitesi en iyisi mi ? Değil. Arayüz performansı olarak en iyisi mi ? Oda değil. Batarya desen donanımı en üst düzey olmamasına ve kasanında çok ince olmamasına rağmen 5.7 bir telefona göre çok iyi bataryasıda yok. Belki bir ekran diyebiliriz birde ses çışı (bundan da tam emin değilim). Şimdi bu telefona neden dünyanın parasını vereyim ki telefon alacak olsam ?Bunun yerine şuan gider Z5 alırım performans olarak daha iyi, malzeme kalitesi olarak daha iyi, kamera olarak daha iyi, stereo hoparlörde var birde bunlara ek olarak bataryası daha iyi suya karşı dayanıklıklık var ve muhtemelen daha fazla güncelleme alacak bir telefon. En azından elinize aldığınızda premium his veriyor.Şuan ki seçeneklerde her ne kadar arayüzü hantal olsada toplam paket olarak en iyisini sunan Samsung veya Sonyden başka alternatif görmüyorum android tarafında

herşeyi en iyi diye bir telefın yok zaten samsung diosun arayüz iptal sony diosun z5 serisi ses sıkıntılı batarya full hd ye göre onlardada ahım şahım değil senin için en iyi işlemci 810 sıkıntılı bir işlemcidir kendisi sonyde lg burda farklılık yapmış çift ön kamera ikinci ekran yan çelik çıtaları benim için her telefıon aynı farklılıkları multimedyasında ortaya çıkıyor buda farklı
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usta^alp_ 3 yıl
MinPayne
ergenius
wolf silver
DubSteq
ssbrutality
furkanaktas7 tek yapması grekn 2k saçmalığına son vermek olay biticek zaten işlemciye yük binince sağolsun a cortex 57 ler su gibi batarya alıyor 2k ekranla bu kadar eksili şeye gerek yok full hd neyimize yetmeyecek --((ıphone 6s in 720 p olduğu bu dünyada 2k nedir))--
BitiCek ne demek ? Liseli ergenus kızlar gibi konuşupda delirtmeyin insanı..Türçemizi mahvetmeyin..Biticek,kalıcak,Gidicek,Olucak....Erkek adamsınız yahu yakışıyormu kırıta kırıta cümle kurmak
Türçemizi mi? O nerenin dili ? Türçi lisan mı ettin
(hemen kızmayın orijinalı Sürç-i lisan)
Orada konuşupda yazmış. Konuşupta olmalı diye düşünüyorum.. İnsanı kelimesini sonda kullanmış. Devrik cümle olmuş. Virgülden sonra büyük harf kullanılmış. Üstüne sonlarda bir sürü nokta kullanmış. Dil bilgisine 3 noktadan fazlası yoktur diye biliyorum. BU ARADA KİMSE BENİM Cümle ve kelime YANLIŞLARIMA TAKILMASIN Benim Çok hatam var... Bilerek veya bilmeyerek Yazı Yazıyorum... KPSS ÇALIŞIYORUM DAHA YAZIM YANLIŞLARINA GELMEDİM
İşin garip yanı ; düzeltme yapmaya çalışan herkes hata yapmış . En iyisi hiç bulaşmayın :) Edit : konuşupda kelimesinin doğrusu konuşupta değil konuşup da olmalı
Cümle sonunda kullanılan noktalama işaretleri öncesi boşluk bırakılmaz.


Ben LGV10 ile ilgili yorumlar var diye bakmıştım ama yanlış geldim galiba(!)
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argat44 3 yıl
Hacım şaka mı bu ? 45 günde ( Amerikada ) 450.000 LG,

Xiaomi Meizu, Huawei, Lenovo vs. vs.


Bu markalar olsa neyse ama LG den bahsediyoruz.

Rakiplerinin satış rakamlarını da haberinize koyarsanız daha gerçekçi olmaz mı ?

Sayın Donanımhaber Editörüsü. Tamam bu milletin %50 si koyun ama geri kalanı değil.
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DigitalWorld 3 yıl
Şu an 2700TL olabilir. Ama 1 ay içinde paralel ithalatın da girmesi ile fiyat her zamanki gibi 2000 ve altını görecektir.
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dranas 3 yıl
Fena rakam değil.
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mu5tafa 3 yıl
Aferin gm discovery nin yarısı kadar satmış.
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xxxx1 3 yıl
soğuk bir cihaz olmakla birlikte,ikinci ekran iyi düşünülmüş bir mühendislik,konumu iyi yerde...
donanım olarak bir çok muadili var zaten,pahalı olması kredisini düşürmekte.
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xxxx1 3 yıl
soğuk bir cihaz olmakla birlikte,ikinci ekran iyi düşünülmüş bir mühendislik,konumu iyi yerde...
donanım olarak bir çok muadili var zaten,pahalı olması kredisini düşürmekte.
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yakazza 3 yıl
ergenius
wolf silver
DubSteq
ssbrutality
furkanaktas7 tek yapması grekn 2k saçmalığına son vermek olay biticek zaten işlemciye yük binince sağolsun a cortex 57 ler su gibi batarya alıyor 2k ekranla bu kadar eksili şeye gerek yok full hd neyimize yetmeyecek --((ıphone 6s in 720 p olduğu bu dünyada 2k nedir))--
BitiCek ne demek ? Liseli ergenus kızlar gibi konuşupda delirtmeyin insanı..Türçemizi mahvetmeyin..Biticek,kalıcak,Gidicek,Olucak....Erkek adamsınız yahu yakışıyormu kırıta kırıta cümle kurmak
Türçemizi mi? O nerenin dili ? Türçi lisan mı ettin
(hemen kızmayın orijinalı Sürç-i lisan)
Orada konuşupda yazmış. Konuşupta olmalı diye düşünüyorum.. İnsanı kelimesini sonda kullanmış. Devrik cümle olmuş. Virgülden sonra büyük harf kullanılmış. Üstüne sonlarda bir sürü nokta kullanmış. Dil bilgisine 3 noktadan fazlası yoktur diye biliyorum. BU ARADA KİMSE BENİM Cümle ve kelime YANLIŞLARIMA TAKILMASIN Benim Çok hatam var... Bilerek veya bilmeyerek Yazı Yazıyorum... KPSS ÇALIŞIYORUM DAHA YAZIM YANLIŞLARINA GELMEDİM
İşin garip yanı ; düzeltme yapmaya çalışan herkes hata yapmış . En iyisi hiç bulaşmayın :) Edit : konuşupda kelimesinin doğrusu konuşupta değil konuşup da olmalı[/
Editine büdüt:)
Sevgili ergen kardeşim (kullanici adın ergenius olduğu için alınmasın herhalde), millete akıl verirken kendin sürüyle imla ve yazım hatası yapmışsın.
Noktalamalarının neredeyse hepsi yanlış. Güzel Türkçemizde noktalama işaretleri kelimenin hemen sonrasına konur. Araya boşluk konmaz.
Son olarak, bu mecra bir edebiyat dergisi değil. Bunlara takmayın. Keyfinize bakın gençler ;)
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