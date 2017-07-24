LG V30 benchmark testlerinde

Bu yıl ilk amiral gemi akıllı telefonundan istediği verimi alamayan LG şimdi ikinci amiral gemisini hazırlıyor. LG V30 adını alacak yeni amiral gemisi yavaş yavaş benchmark testlerine düşmeye başladı.

Çok iddialı

Geekbench skorlarına göre modelin donanımı beklentilerin çok dışında değil. Snapdragon 835 yonga seti, 4GB/6GB RAM seçeneği, çift arka kamera, 3200mAh kapasiteli batarya beklenenler arasında. Bunun yanında ilk kez karşımıza çıkacak yenilikler de var.

LG’nin OLED ekran kullandığı ilk telefonun V30 olacağı ifade ediliyor. Bugüne kadar yine kendi geliştirdiği IPS ekran teknolojisini kullanan LG, henüz istediği verimlilik aşamasına gelmediği için OLED ekranları telefonlarında kullanmıyordu. LG V30 bu açıdan ilk olacak.

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Diğer taraftan tasarım olarak biraz daha LG G6’ya yakın olacağı belirtiliyor. İkinci bilgi ekranı daha yukarıya çekiliyor ve ekran çerçeveleri biraz daha inceliyor. Böylece kasa biraz daha kompakt hale geliyor. Diğer taraftan kablosuz şarj ve yeni ESS Quad DAC modülü de yenilikler arasında yer alıyor.

LG V30 modeli IFA 2017 fuarının hemen öncesinde 31 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Satışa sunulması ise Eylül ayının sonlarına doğru olacak. Fiyatının 700$ civarında olması bekleniyor.