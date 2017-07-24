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LG V30 benchmark testlerinde

31 Ağustos tarihi itibariyle tanıtılacağı açıklanan LG’nin yeni amiral gemi akıllı telefonu V30 yavaş yavaş benchmark testlerine düşmeye başladı. Donanım beklendiği gibi.
1 yıl
3b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl ilk amiral gemi akıllı telefonundan istediği verimi alamayan LG şimdi ikinci amiral gemisini hazırlıyor. LG V30 adını alacak yeni amiral gemisi yavaş yavaş benchmark testlerine düşmeye başladı.

Çok iddialı

Geekbench skorlarına göre modelin donanımı beklentilerin çok dışında değil. Snapdragon 835 yonga seti, 4GB/6GB RAM seçeneği, çift arka kamera, 3200mAh kapasiteli batarya beklenenler arasında. Bunun yanında ilk kez karşımıza çıkacak yenilikler de var.

LG’nin OLED ekran kullandığı ilk telefonun V30 olacağı ifade ediliyor. Bugüne kadar yine kendi geliştirdiği IPS ekran teknolojisini kullanan LG, henüz istediği verimlilik aşamasına gelmediği için OLED ekranları telefonlarında kullanmıyordu. LG V30 bu açıdan ilk olacak.

Ayrıca Bkz. "LG Q8: Küçük LG V20"

Diğer taraftan tasarım olarak biraz daha LG G6’ya yakın olacağı belirtiliyor. İkinci bilgi ekranı daha yukarıya çekiliyor ve ekran çerçeveleri biraz daha inceliyor. Böylece kasa biraz daha kompakt hale geliyor. Diğer taraftan kablosuz şarj ve yeni ESS Quad DAC modülü de yenilikler arasında yer alıyor.

LG V30 modeli IFA 2017 fuarının hemen öncesinde 31 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Satışa sunulması ise Eylül ayının sonlarına doğru olacak. Fiyatının 700$ civarında olması bekleniyor.

 

http://wccftech.com/lg-v30-spotted-on-geekbench/ Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
LG'in ilk OLED kullandığı telefon değil. Translate haberciliği yapıyorsunuz 3310 resmi koyup bu V30 deseler direk çevirip koyacaksınız...
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SixSixSix 1 yıl
Bu ekran-kasa oranının abartı oranlarda olması bir tek beni mi rahatsız ediyor acaba? İnanılmaz derecede itici geliyor bana.
Bence bir telefondaki en iyi ekran-kasa oranı, merhum Samsung Galaxy Note7'de idi. Yani yüzde 75-78 gibi bir ekran-kasa oranı.
Bu ekran-kasa oranının abartı oranlarda olması bir tek beni mi rahatsız ediyor acaba? İnanılmaz derecede itici geliyor bana.Bence bir telefondaki en iyi ...
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misafir sevmeyen adam 1 yıl
V20 g6 bekleneni veremedi bakalım bu nasıl olacak.
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misafir sevmeyen adam 1 yıl
Hep hayal kırıklığısın LG
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enrie 1 yıl
Arkadaşlar herkese kolay gele elimde 2 adet lg telefon var biri e 460 diğeri d682 2 telefonuda alalı 3 yıl oldu ikisininde ana kartları kendiliğinden root yapılmadan yandı ve lg bu durumun kronik olmadığını idda ediyor ve ikisi için 1400 tl nakit para talep ediyor ayrıca 6 ay garanti veriyor yeni ana kartlar için. Hepsinden tuhafı bu anakartları servis dışında biryerden bulmak mümkün olmuyor telefonsuz kaldık bana yardımcı olabilecek birileri varmı? servis seve seve siz bu parayı ödeyeceksiniz yoksa telefonsuz kalırsınız demiyoda bunu ifade eder nitelikte ifadeler kullanıyor ana merkezide aradım onlarda servisin doğru söylediğini ifade ediyor eminim bu durum sadece benim başıma gelmemiştir. Lütfen bana yardımcı olun
tel:05378700003
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seco917 1 yıl
Bu telefon ön sipariş ile, G5 gibi paket olarak gelir mi acaba? Yanında 360 kamera, HI-FI Dac, HI-FI kulaklık verilirse iş yapar gibi duruyor.
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Xloud 1 yıl en beğenilen
LG'in ilk OLED kullandığı telefon değil. Translate haberciliği yapıyorsunuz 3310 resmi koyup bu V30 deseler direk çevirip koyacaksınız...
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mugurgok 1 yıl
Batarya harici çok beğendim
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buraoca2 1 yıl
Su donanim ve tasarimi ikinci bilgi ekrani olmadan, G6 ile sunsalardi, G6 cok daha basarili olurdu.
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SixSixSix 1 yıl
Bu ekran-kasa oranının abartı oranlarda olması bir tek beni mi rahatsız ediyor acaba? İnanılmaz derecede itici geliyor bana.
Bence bir telefondaki en iyi ekran-kasa oranı, merhum Samsung Galaxy Note7'de idi. Yani yüzde 75-78 gibi bir ekran-kasa oranı.
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