Yeni iPhone SE, 5G'yi destekliyor ancak 'düşük hızda'

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Apple dün uzunca bir süredir beklenen üçüncü nesil iPhone SE modelini tanıttı. Akıllı telefonla ilgili inanılmaz spekülasyonlar ortaya atılmış olsa da da bu kez sadece gerçeğe en yakın olanlar doğru çıktı. Yeni model tasarım ve teknik özellikleri bakımından iPhone SE (2020) ile büyük benzerlikler taşıyor.

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Apple'ın 8 Mart etkinliği sırasında sahne alan iPhone ürün grubu yöneticisi Francesca Sweet, "5G'yi en uygun fiyatlı iPhone'umuza getiriyoruz" demişti. Ancak iPhone SE (2022) modelindeki 5G teknolojisi, iPhone 12 ve iPhone 13'ten önemli ölçüde daha yavaş. Zira cihazda daha düşük maliyetli bir 5G modem yer alıyor.

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Sınırlı hız sunabilecek

Yeni iPhone SE'nin teknik özelliklerine baktığımızda 2x2 MIMO özellikli sub-6 GHz frekanslarında çalışan bir 5G modem içerdiğini görüyoruz. Buna karşın iPhone 13 serisinde en hızlı 5G arayüzü olan mmWave destekli daha gelişmiş bir modem mevcut. Tabi bunun ABD'de satılan modeller için geçerli olduğunu hatırlatalım.

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Sonuç olarak iPhone SE (2022) 5G bağlantısını destekliyor ancak bu teknolojinin hız sınırlarını zorlayamayacak. Bununla birlikte kompakt iPhone zaten "bütçe dostu" kategorisinde görüldüğü için Apple'ın bu yöndeki kararını belirli bir mantığa sığdırmak mümkün.

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