Yeni iPhone SE, 5G'yi destekliyor ancak 'düşük hızda'

Apple dün uzunca bir süredir beklenen üçüncü nesil iPhone SE modelini tanıttı. Akıllı telefonla ilgili inanılmaz spekülasyonlar ortaya atılmış olsa da da bu kez sadece gerçeğe en yakın olanlar doğru çıktı. Yeni model tasarım ve teknik özellikleri bakımından iPhone SE (2020) ile büyük benzerlikler taşıyor.
Apple'ın 8 Mart etkinliği sırasında sahne alan iPhone ürün grubu yöneticisi Francesca Sweet, "5G'yi en uygun fiyatlı iPhone'umuza getiriyoruz" demişti. Ancak iPhone SE (2022) modelindeki 5G teknolojisi, iPhone 12 ve iPhone 13'ten önemli ölçüde daha yavaş. Zira cihazda daha düşük maliyetli bir 5G modem yer alıyor.
Sınırlı hız sunabilecek
Yeni iPhone SE'nin teknik özelliklerine baktığımızda 2x2 MIMO özellikli sub-6 GHz frekanslarında çalışan bir 5G modem içerdiğini görüyoruz. Buna karşın iPhone 13 serisinde en hızlı 5G arayüzü olan mmWave destekli daha gelişmiş bir modem mevcut. Tabi bunun ABD'de satılan modeller için geçerli olduğunu hatırlatalım.
Sonuç olarak iPhone SE (2022) 5G bağlantısını destekliyor ancak bu teknolojinin hız sınırlarını zorlayamayacak. Bununla birlikte kompakt iPhone zaten "bütçe dostu" kategorisinde görüldüğü için Apple'ın bu yöndeki kararını belirli bir mantığa sığdırmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..