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LG, Windows Phone 7 Mango'lu E906 üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
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15
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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E900 Optimus 7 ile Windows Phone 7 platformuna giriş yapan LG'nin ikinci Windows Phone'lu telefonu, sitesinde yer alan XML dosyasına göre, E906 olabilir.

Firmanın sitesinde yer alan E906'nın XML dosyasındaki tarayıcı bilgilerinde yer alan IE9 ifadesi, E906'nın Windows Phone 7 Mango'lu olacağı ihtimalini güçlendirirken; diğer ifadelerin E900 ile benzerlik gösteriyor olması, her iki telefonun işletim sistemi dışında birbirinin ikizi olabileceğini gösteriyor.

E906'nın XML dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.


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Stanislas Xavier 8 yıl
Benim cebime mi yansıyor diye düşünüyorsan elbette yansız. Laptoplarda da olay aynı, windows yüklü bir laptop aldığında üretici firma microsofta lisans ödüyor, Elbette bu para maliyetlere dolayısıyla alıcının cebine aynen yansır. Gerçi PC platformunu microsoft tek başına bağladığı için lünux yüklü bi laptop bulmanız zor. Sen "çok para ödüyosan daha iyidir" kafasıyla git adanalı. Bende çift işletim sistemli(WP7 ve Android 2.3 htc sense arayüzlü) HTC HD2 telefon var, wp7 daha işin başında, sadece facebook twitter vs ye girin diye yapılmış bir işletim sistemi, üstelik market place de Anroid marketin 10da biri büyüklükte değil... Kullanmadan salladığın düşüncesindeyim, android şu an en yaygın mobil işletim sistemidir, sürekli de kendini yeniliyor.Üstelik açık kaynak kodlu olduğu için nette elindeki telefon için özelleştirilmiş çok sayıda android rom bulabilirsin. Yani dediğinin tam dersi, android hemen her telefon için özelleşirken, Microsoftda böyle birşey mümkün değil. Sen havuza git...
Biricisi adanalılar birşeye hakediyorsa para verir yani paralı daha iyidir diye kanı yok.Android google ın şişirmesiyle bugünlere gelmiş bir sistem android marketin nerdeyse yarısı çöplük ve uygulama kalitesi bakımından hala en iyisi değil.Ortalık android cihaz kaynıyor 350 liradan 1800 e kadar ve bunların donanımları farklı sen en iyi performansı 1800 lükten alıyosan 350 lirlık ne işe yarıyor sadece android cihazım var dmek için alacaksın ama hiç bir işe yaramayacak.Zaten piyasaya çıkan her 10 akıllıdan 7 si android,yakında herkesin elinde bir tane olacak bu kadar körü körüne android savunucuları alıp dursunlar bende bir adanalı olarak daha özgün bir sistem veya cihaz bulurum.Herkes android kullanırken biraz farkımız olsun değil mi? sonuçta havuz ne kadar kaliteli olursa olsun herkes ona akın ediyorsa bir özelliği kalmaz ...
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vetivet 8 yıl
Oraya gelirsem ikinizin de ağzını burnunu dağıtırım.
Bu arada tahir40'a katılyorum.
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cartographer 8 yıl
Ihtiyac meselesi arkadaslar, herkes Android kullanacak diye bisi yok.
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tahir40 8 yıl
Android beleş ve en yaygın işletim sistemi iken hala neden windows mobile kullanmaya çalışıyorlar ki? samsungun en çok satanlarını wmp7 mi sattırdı?
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TR_001 8 yıl


Android beleş ve en yaygın işletim sistemi iken hala neden windows mobile kullanmaya çalışıyorlar ki? samsungun en çok satanlarını wmp7 mi sattırdı?



Android açık kaynak kodlu diye (sizin deyiminizle beleş diye) cep telefonları dahada mı ucuza satılıyor ? Yada şöyle sorayım; cep telefonu aldığınızda yazılımına ayrı bir para mı veriyorsunuz da "beleş" diye tercih ediyorsunuz ?

Adana' da yaşayanlar bilir, ücretsiz halk havuzları vardır. Şimdi siz havuza gidecek olsanız her türden ve seviyeden insanın gittiği halk havuzlarını mı tercih edersiniz yoksa paralı girilebilen ve bu sayede "nispeten" seviyenin daha yüksek olduğu bir havuzu mu tercih edersiniz ? mesajım ile kimseyi hedef almıyorum hemen celallenmesin millet, bakmadığınız yada görmek istemediğiniz bir açıya dikkatinizi çekiyorum sadece... Nitekim herhangi bir donanım standartı bulunmadığı için Android' i uzun vadede yerinde saymaya yada gerilemeye mahkum olarak görüyorum.

edit.düzeltme
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Stanislas Xavier 8 yıl
LG bildiğim kadarıyla nokıa ile meego konusunda anlaşma yapan tek firma yani meego da nokıadan doğan boşluğa LG geçecek ve umarım öyle olur ancak meego nunda popülerleşmesi gerekiyor burda da devreye nokıa giriyor nokıa işin içinden çıkacakta olsa birkaç meego cihazı üretecek buda işletim sisteminin yayılmasına katkı sağlayacak Benim istediğim LG nın kendine özgün bir platform bulması ve başarılı olması intel desteği ilede hem meego hem lg çok ey kazanabilir ama bizim elimizden bişe gelmiyor bekleyip görecez...
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FightForBeer 8 yıl
bunlar boş işler :)
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Creativeflo 8 yıl
wp7 iyidir ama androide gectik hata yaptık:(((
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séquestre 8 yıl
Wp7 yi yaymaya çalışıyorlar artık.
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acmtncy 8 yıl
wp7 li telefonlar çoğalıyor. marketplace'deki uygulamaların artışı da ivme kazandı. nokia ile ortaklık daha şimdiden microsoft'un işine yaramaya başlamış sanırım.
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