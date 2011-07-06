LG, Windows Phone 7 Mango'lu E906 üzerinde çalışıyor

E900 Optimus 7 ile Windows Phone 7 platformuna giriş yapan LG'nin ikinci Windows Phone'lu telefonu, sitesinde yer alan XML dosyasına göre, E906 olabilir.

Firmanın sitesinde yer alan E906'nın XML dosyasındaki tarayıcı bilgilerinde yer alan IE9 ifadesi, E906'nın Windows Phone 7 Mango'lu olacağı ihtimalini güçlendirirken; diğer ifadelerin E900 ile benzerlik gösteriyor olması, her iki telefonun işletim sistemi dışında birbirinin ikizi olabileceğini gösteriyor.

E906'nın XML dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.