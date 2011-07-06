LG, Windows Phone 7 Mango'lu E906 üzerinde çalışıyor

Haber Editörü
E900 Optimus 7 ile Windows Phone 7 platformuna giriş yapan LG'nin ikinci Windows Phone'lu telefonu, sitesinde yer alan XML dosyasına göre, E906 olabilir.
Firmanın sitesinde yer alan E906'nın XML dosyasındaki tarayıcı bilgilerinde yer alan IE9 ifadesi, E906'nın Windows Phone 7 Mango'lu olacağı ihtimalini güçlendirirken; diğer ifadelerin E900 ile benzerlik gösteriyor olması, her iki telefonun işletim sistemi dışında birbirinin ikizi olabileceğini gösteriyor.
E906'nın XML dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.
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Biricisi adanalılar birşeye hakediyorsa para verir yani paralı daha iyidir diye kanı yok.Android google ın şişirmesiyle bugünlere gelmiş bir sistem android marketin nerdeyse yarısı çöplük ve uygulama kalitesi bakımından hala en iyisi değil.Ortalık android cihaz kaynıyor 350 liradan 1800 e kadar ve bunların donanımları farklı sen en iyi performansı 1800 lükten alıyosan 350 lirlık ne işe yarıyor sadece android cihazım var dmek için alacaksın ama hiç bir işe yaramayacak.Zaten piyasaya çıkan her 10 akıllıdan 7 si android,yakında herkesin elinde bir tane olacak bu kadar körü körüne android savunucuları alıp dursunlar bende bir adanalı olarak daha özgün bir sistem veya cihaz bulurum.Herkes android kullanırken biraz farkımız olsun değil mi? sonuçta havuz ne kadar kaliteli olursa olsun herkes ona akın ediyorsa bir özelliği kalmaz ...
Android açık kaynak kodlu diye (sizin deyiminizle beleş diye) cep telefonları dahada mı ucuza satılıyor ? Yada şöyle sorayım; cep telefonu aldığınızda yazılımına ayrı bir para mı veriyorsunuz da "beleş" diye tercih ediyorsunuz ?
Adana' da yaşayanlar bilir, ücretsiz halk havuzları vardır. Şimdi siz havuza gidecek olsanız her türden ve seviyeden insanın gittiği halk havuzlarını mı tercih edersiniz yoksa paralı girilebilen ve bu sayede "nispeten" seviyenin daha yüksek olduğu bir havuzu mu tercih edersiniz ? mesajım ile kimseyi hedef almıyorum hemen celallenmesin millet, bakmadığınız yada görmek istemediğiniz bir açıya dikkatinizi çekiyorum sadece... Nitekim herhangi bir donanım standartı bulunmadığı için Android' i uzun vadede yerinde saymaya yada gerilemeye mahkum olarak görüyorum.
edit.düzeltme