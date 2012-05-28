Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG akıllı telefonlar için Full HD çözünürlüğünde 5-inç ekran geliştirdi

6 yıl
21,2b
1
54
Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Display yaptığı yeni bir açıklamayla mobil cihazlar için geliştirdiği 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde olan LCD panelini duyurdu. Şu ana kadar hazırlanmış en yüksek çözünürlüklü mobil panel olarak gösterilen çözümün, Full HD içeriklerin televizyon ve monitör kalitesinde seyredilmesine olanak tanıdığı belirtiliyor.
AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching) teknolojisini kullanan yeni panelin en büyük özelliklerinden biri de sunduğu yüksek piksel yoğunluğu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde olan panelin inç başına düşen piksel yoğunluğu 440 ppi. Retina ekranlı iPhone 4, Samsung Galaxy S ve HTC One X gibi iddialı telefonların 300-350 ppi seviyesinde seyreden piksel yoğunlukları dikkate alındığında, LG'nin yeni panelini kullanan akıllı telefonlar ile birlikte çıta yükselecek gibi görünüyor. İlk olarak 4 Haziran'da Boston, Amerika'da başlayacak SID 2012 Görüntü Haftası'nda sergilenecek 5-inç boyutundaki Full HD panelin, yılın ikinci yarısında pazara sürülmesi bekleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virtual Reality 6 yıl en beğenilen
Batarya problemini aştılar da daha iyi ekran falan üretiyor teknoloji firmaları.
Tüm teknoloji şirketleri tüm üniversiteler tüm bilim adamları tüm mucidler el ele verin önce batarya problemini aşın
Artık ilerleme tıkandı. Yetersiz enerji deposu dar boğaz yapıyor. Yeni icadlarınız anlamını yitirmeye başladı.
Tamam belki taşınabilir enerji dünyanın en zor işi olabilir ama bunu aşmanız lazım. Yıl olmuş 2012 bataryalar 2 gün gitmiyor.
Batarya problemini aştılar da daha iyi ekran falan üretiyor teknoloji firmaları.Tüm teknoloji şirketleri tüm üniversiteler tüm bilim adamları tüm mucidler ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 6 yıl
Şimdi bu çözünürlükte Android'in akıcı çalışabilmesi için güçlü donanım ve iyi yazılımsal optimizasyon gerekli. Donanım neyse de optimizasyon kısmı LG'yi aşar
Şimdi bu çözünürlükte Android'in akıcı çalışabilmesi için güçlü donanım ve iyi yazılımsal optimizasyon gerekli. Donanım neyse de optimizasyon kısmı LG'yi aşar ...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 6 yıl
Yine şu gereksizciler toplanmış, 5 inc'te full Hd olurmu diye söyleniyorlar. Olur niye olmasın. İster şimdi kullanılsın ister sonra kullanılsın, teknolojinin ilerlemesi açısından mükemmel bir gelişim olmuş. Ekran parlaklığının bataryayı çok tüketmesi ekranla ilgili değil, bataryanın gelişim sürecinin telefon kadar hızlı olmamasından kaynaklanıyor.
Olaylara dar bakış açısıyla bakmayı bir kenara bırakın artık. Ayrıca LG değilde Apple veya Samsung yapsaydı, eminim ki gereksizciler farklı yorumlayacaktı. Apple yaptımı yapar, Samsung lcd panelinde dünya lideri falan denilirdi.
Yine şu gereksizciler toplanmış, 5 inc'te full Hd olurmu diye söyleniyorlar. Olur niye olmasın. İster şimdi kullanılsın ister sonra kullanılsın, teknolojinin il...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
deadric 6 yıl
Çözünürlük, fiziksel ekran boyutu ve piksel yoğunluğu birbiriyle orantılı değerler. O yüzden ayrıca en düşük piksel yoğunluğuna sahip diye belirtmek bana göre gereksiz. Örneğin Full HD ve 4" boyutunda ekran derseniz biz zaten piksel yoğunluğu epey düşüktür diyebiliriz. Kesin değeri öğrenmemizin bir anlamı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 6 yıl
ilker_xxx
Batarya problemini aştılar da daha iyi ekran falan üretiyor teknoloji firmaları. Tüm teknoloji şirketleri tüm üniversiteler tüm bilim adamları tüm mucidler el ele verin önce batarya problemini aşınArtık ilerleme tıkandı. Yetersiz enerji deposu dar boğaz yapıyor. Yeni icadlarınız anlamını yitirmeye başladı.Tamam belki taşınabilir enerji dünyanın en zor işi olabilir ama bunu aşmanız lazım. Yıl olmuş 2012 bataryalar 2 gün gitmiyor.

aynen hocam.. telefon oyun oynatıyomus vay efendim film izletiyomus hiç biri işimize yaramıyoki.. oyun oynasam 3 saat dayanmıyo.. simdide kalkmıslar hergun yenı bısey gelistiriyolar.. sanki cok lazım ekran.. piyasada zaten 20 cesıt panel var onemlı olan o panelın ıhtıyac duydugu enerji sorunu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OZKNaln 6 yıl
para yetismeyince akla gelen ilksey suyu cikti artik .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 6 yıl
Lg kendisini düzeltmeye başladı eskiden kötü degildi ama sadece 2011 yılında kötüydü...(ödevlerini yapmıyordu)mesela halen LG nin eskiden çıkartmış oldugu telefonu kullanıyorum (Kp320;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
monster34 6 yıl
Androidd
bence firmalar boşuna full hd üretiyor. iphone 4 e ekrani gözünüze sokun pikselleri göremiyorsunuz.bundada aynı şey.kagit üzerinde farkı olur.ama kullanımda görünümde artık fark olmaz.gözümüz 320 ppi miydi tam bilmiyorum.ondan sonrasını ayırt edemiyor zaten. .

ben 4s kullanıyorum. ama ekranından hiç memnun değilim. telefon ile yaptığım hiç birşeyden keyif almıyorum. zaten iphone ekranlarını iyi diyebilen bir zihniyetle tartışarak kendimi küçük düşüremem. s2 dahi ppi değeri düşük olmasına rağmen çok daha kaliteli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
algorian 6 yıl
bilgehan_de
Androidd bence firmalar boşuna full hd üretiyor. iphone 4 e ekrani gözünüze sokun pikselleri göremiyorsunuz.bundada aynı şey.kagit üzerinde farkı olur.ama kullanımda görünümde artık fark olmaz.gözümüz 320 ppi miydi tam bilmiyorum.ondan sonrasını ayırt edemiyor zaten. .
Nedense bahsettiğiniz telefona 20 cmden baktım ve piksel rezilliğini gördüm.SüperAmoledde ise böyle birşeye denk gelmedim...Hele şu simge başlıklarında o karakterlerin görüntüsü ne kardeşim
.Var mı böyle ekran artık piyasa da..Adamlar HD ekran yapmışlar sen hala iphone4 diye LG forumuna gelmişsin..

Bırak S2'yi, Samsung Galaxy S3 bile 306 ppi. Oysa iPhone 4, 326 ppi. Yani seninkisi tamamen psikolojik. Belki de kedidir o. Bence kedidir o kedi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 6 yıl
batarya batarya diye cemkiriyorsunuz. lg hem batarya hem panel ureticisi olsa cemkirmenize hak veririm. ama lg batarya ureticisi degil. bu yuzden batarya batarya diye konuyu baltalamaniza gerek yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
erci501
5 inç için çözünürlük fazla olmuş ama olsun yüksek çözünürlük can yakmaz.

Evet can yakmaz, pil yakar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. 3D Waffle 6 yıl
peki ya güç tüketimi???? herhalde akü ile çalıştıracak halimiz yok birde 5 inch büyük biraz daha küçük olsaymış hem bu ekranı artık 2014'te kullanmaya başlarlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bu ekrana bu kadar çözünürlük sığdırabiliyorlarsa bence artık bu şekilde değil de gözlük şeklinde yapılması daha uygun olurdu. bu teknolojinin sınırına gelinmiş artık başka kullanım alanları gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21162 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, ekran ve
4 etiket daha akıllı telefon lg cep telefonu panel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 27 Mayıs Bölüm "Mobil Dünyaya Dair Ne Varsa Burada! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim