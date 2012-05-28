LG akıllı telefonlar için Full HD çözünürlüğünde 5-inç ekran geliştirdi

LG Display yaptığı yeni bir açıklamayla mobil cihazlar için geliştirdiği 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde olan LCD panelini duyurdu. Şu ana kadar hazırlanmış en yüksek çözünürlüklü mobil panel olarak gösterilen çözümün, Full HD içeriklerin televizyon ve monitör kalitesinde seyredilmesine olanak tanıdığı belirtiliyor.

AH-IPS (Advanced High Performance In-Plane Switching) teknolojisini kullanan yeni panelin en büyük özelliklerinden biri de sunduğu yüksek piksel yoğunluğu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde olan panelin inç başına düşen piksel yoğunluğu 440 ppi. Retina ekranlı iPhone 4, Samsung Galaxy S ve HTC One X gibi iddialı telefonların 300-350 ppi seviyesinde seyreden piksel yoğunlukları dikkate alındığında, LG'nin yeni panelini kullanan akıllı telefonlar ile birlikte çıta yükselecek gibi görünüyor. İlk olarak 4 Haziran'da Boston, Amerika'da başlayacak SID 2012 Görüntü Haftası'nda sergilenecek 5-inç boyutundaki Full HD panelin, yılın ikinci yarısında pazara sürülmesi bekleniyor.