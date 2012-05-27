LG bugüne kadar 3 milyon LTE akıllı telefonu sattı.

Günümüzde kullandığımız 3G mobil veri bağlantısının kat kat üzerinde hızlar sunan 4G/LTE ağları henüz ülkemizde olmasa da dünyada ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi pek çok ülkede test sürecinden çıktı ve yaygın kullanıma geçti. Araştırmalar 2015 yılına kadar yüz milyonlarca LTE cihazı satılacağını ön görürken, firmaların bu alandaki yatırımları da artıyor.





Optimus serisi modellerle 3G ağları için dikkat çeken ürünler tasarlayan LG, serinin LTE ağlarına uyumlu modelleriyle de önemli adımlar atıyor. Firma yaptığı duyuruda bugüne kadar dünya çapında 3 milyon LTE akıllı telefonu sattıklarını duyurdu.





ABD ve Güney Kore pazarında LG, ilk LTE modellerini sunan akıllı telefon üreticilerinden birisi. Samsung, Galaxy S3 modeliyle ABD pazarına ve diğer LTE ağına sahip ülkelere iddialı bir giriş yapmaya hazırlanırken, Apple da muhtemelen yeni iPhone modeli ile LTE pazarına açılacak. LG yıl sonuna kadar 20 ülkeye daha LTE akıllı telefonlarını gönderecek.





Sadece Güney Kore'de HD ekranlı Optimus LTE modeli 1 milyon satış barajını aştı. Devam modeli Optimus LTE II'nin de aynı başarıyı devam ettirmesi bekleniyor.