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LG bugüne kadar 3 milyon LTE akıllı telefonu sattı

6 yıl
2,4b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde kullandığımız 3G mobil veri bağlantısının kat kat üzerinde hızlar sunan 4G/LTE ağları henüz ülkemizde olmasa da dünyada ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi pek çok ülkede test sürecinden çıktı ve yaygın kullanıma geçti. Araştırmalar 2015 yılına kadar yüz milyonlarca LTE cihazı satılacağını ön görürken, firmaların bu alandaki yatırımları da artıyor.

Optimus serisi modellerle 3G ağları için dikkat çeken ürünler tasarlayan LG, serinin LTE ağlarına uyumlu modelleriyle de önemli adımlar atıyor. Firma yaptığı duyuruda bugüne kadar dünya çapında 3 milyon LTE akıllı telefonu sattıklarını duyurdu. 

ABD ve Güney Kore pazarında LG, ilk LTE modellerini sunan akıllı telefon üreticilerinden birisi. Samsung, Galaxy S3 modeliyle ABD pazarına ve diğer LTE ağına sahip ülkelere iddialı bir giriş yapmaya hazırlanırken, Apple da muhtemelen yeni iPhone modeli ile LTE pazarına açılacak. LG yıl sonuna kadar 20 ülkeye daha LTE akıllı telefonlarını gönderecek.

Sadece Güney Kore'de HD ekranlı Optimus LTE modeli 1 milyon satış barajını aştı. Devam modeli Optimus LTE II'nin de aynı başarıyı devam ettirmesi bekleniyor.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12219 Yorum Yaz
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tavernac1 6 yıl en beğenilen
3 milyon mağdur insan
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Pulstar 6 yıl
LG bugüne kadar 3 milyon LTE akıllı telefonu sattı.
Desteksiz bırakması nedeniyle de 300 milyon tane de küfür yedi.
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wuhsing1955 6 yıl
teknoloji bu kadar ilerledi batarya pil sektörü yerinde sayıyor mubarek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 6 yıl
LG, iyi devam ediyor tabi kendi ve o denli firmalar arasında, yeniliklere öncülük edip, reklam ve telefon tanıtımlarında daha farklı kızlar kullanırlarsa daha çok kazanırlar :)
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uLtRaTRim 6 yıl
Volkanbaba
Çıkmamış SGS3 9 milyon sipariş almışken komik bir rakam.

o siparişler gsm öperatorleri tarafından verilmiş siparişler. yani 9 milyon tane sattı denemez şimdilik.
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Volkanbaba 6 yıl uLtRaTRim
uLtRaTRim

Volkanbaba

Çıkmamış SGS3 9 milyon sipariş almışken komik bir rakam.


o siparişler gsm öperatorleri tarafından verilmiş siparişler. yani 9 milyon tane sattı denemez şimdilik.

Tamam.
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Miyamoto Musashi 6 yıl
teramit

fatality1907teknoloji bu kadar ilerledi batarya pil sektörü yerinde sayıyor mubarek.
işlemci gücü 2 kat artıyor gpu gücü 4 kat artıyor standby süresi aynı kalsa bile 8 kat batarya gelişmiş demektir benim saf arkadaşım.

İnsanlara yanıldıkları , yanlış bildikleri , yada hiç bilmedikleri konularda yardım etmek güzel bir şey fakat bunu yaparken "saf" demek pek hoş değil.Kaldiki arkadaşın ortaya attığı mevzu tartışmaya açık bir konu , ortada bir yanlış fikir yada bilgi dahi olamayabilir...





Edit: Çıkmayan cümle.
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TeKNoYDN 6 yıl
yeni nesil bataryalar çıksa da en büyük sorunlarımız ortadan kalksa. bu iş sadece telefon üretmekle yetmiyor
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teramit 6 yıl
fatality1907
teknoloji bu kadar ilerledi batarya pil sektörü yerinde sayıyor mubarek.

işlemci gücü 2 kat artıyor gpu gücü 4 kat artıyor standby süresi aynı kalsa bile 8 kat batarya gelişmiş demektir benim saf arkadaşım.
2 Yanıt Yanıtla
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fatality1907 6 yıl teramit
teramit

fatality1907

teknoloji bu kadar ilerledi batarya pil sektörü yerinde sayıyor mubarek.


işlemci gücü 2 kat artıyor gpu gücü 4 kat artıyor standby süresi aynı kalsa bile 8 kat batarya gelişmiş demektir benim saf arkadaşım.

inciswf.com/...
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YGA 6 yıl teramit
teramit
fatality1907
teknoloji bu kadar ilerledi batarya pil sektörü yerinde sayıyor mubarek.

işlemci gücü 2 kat artıyor gpu gücü 4 kat artıyor standby süresi aynı kalsa bile 8 kat batarya gelişmiş demektir benim saf arkadaşım.

Saf arkadasim; arkadas batarya suresini kastetmis diye dusunuyorum. Telefonlar ne kadar gelisirse gelissin, sarj sureleri maalesef o kadar kisaliyor. Tek cozumu olan batarya ise, dekor acisindan kullanilmiyor. Bu yuzden bazi telefonlarin ozellikle buyuk ekranli telefonlarin sarjlari maalesef 1 gun gidiyor.

Hatirlatacak olursam, Steve Jobs'ta iPhone'un kucuk ekranindan sikayetciydi. Adam ileri gorusluymus ki hakli cikti. Yalniz bu fikrinden batarya dolayisiyla vazgecmis ve bu fikri rafa kaldirmisti. Apple bu fikri daha yeni yeni deniyor. Arkadasin haksiz oldugu tek nokta, bataryalar gelisiyor fakst bu maalesrf kapasitelerine bir etki etmiyor. Hakli oldugu ve asil konuyu da yukarida acikladim saf arkadasim benim.
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YGA 6 yıl
Turkiye'de satisa sunulmasi bu rakami pek degistirmeyecegi asikar. LG, telefon ticaretinde son yillarda cok buyuk gelismeler gosterdi. Tebrik etmek lazim, dunya teknolojisinin devlerindrn biri haline geldi.
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Bukalemun 6 yıl
bende LG KP500 mağduru birisiyim ne yazılım ve uygulama geldi , aynen phılıps x800 gibi oldu. KP500 700 TL VE X 800 350 tl idi o zamanlar , ancak 2 si de KULLANICI için iyileştirme içeren GÜNCELLEME yayınlamadı. fabrika çıkış xihazları kullandık 3/4 yıl .... AKSESUAR FAKİRİ..
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FFadeleSS 6 yıl
telefonlar iyi güzelde şu telefonu tutan kızları çok mu aradınız bilmiyorum ki
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seckin1781 6 yıl
1 hata yaptım lg km900 arena aldım 2 sefer güncellme geldi telefon elimizde patladı bi daha lg almam ve aldırmam
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tavernac1 6 yıl en beğenilen
3 milyon mağdur insan
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