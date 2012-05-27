LG bugüne kadar 3 milyon LTE akıllı telefonu sattı.

Haber Editörü
Günümüzde kullandığımız 3G mobil veri bağlantısının kat kat üzerinde hızlar sunan 4G/LTE ağları henüz ülkemizde olmasa da dünyada ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya gibi pek çok ülkede test sürecinden çıktı ve yaygın kullanıma geçti. Araştırmalar 2015 yılına kadar yüz milyonlarca LTE cihazı satılacağını ön görürken, firmaların bu alandaki yatırımları da artıyor.
Optimus serisi modellerle 3G ağları için dikkat çeken ürünler tasarlayan LG, serinin LTE ağlarına uyumlu modelleriyle de önemli adımlar atıyor. Firma yaptığı duyuruda bugüne kadar dünya çapında 3 milyon LTE akıllı telefonu sattıklarını duyurdu.
ABD ve Güney Kore pazarında LG, ilk LTE modellerini sunan akıllı telefon üreticilerinden birisi. Samsung, Galaxy S3 modeliyle ABD pazarına ve diğer LTE ağına sahip ülkelere iddialı bir giriş yapmaya hazırlanırken, Apple da muhtemelen yeni iPhone modeli ile LTE pazarına açılacak. LG yıl sonuna kadar 20 ülkeye daha LTE akıllı telefonlarını gönderecek.
Sadece Güney Kore'de HD ekranlı Optimus LTE modeli 1 milyon satış barajını aştı. Devam modeli Optimus LTE II'nin de aynı başarıyı devam ettirmesi bekleniyor.
http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12219 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Desteksiz bırakması nedeniyle de 300 milyon tane de küfür yedi.
o siparişler gsm öperatorleri tarafından verilmiş siparişler. yani 9 milyon tane sattı denemez şimdilik.
Tamam.
İnsanlara yanıldıkları , yanlış bildikleri , yada hiç bilmedikleri konularda yardım etmek güzel bir şey fakat bunu yaparken "saf" demek pek hoş değil.Kaldiki arkadaşın ortaya attığı mevzu tartışmaya açık bir konu , ortada bir yanlış fikir yada bilgi dahi olamayabilir...
Edit: Çıkmayan cümle.
işlemci gücü 2 kat artıyor gpu gücü 4 kat artıyor standby süresi aynı kalsa bile 8 kat batarya gelişmiş demektir benim saf arkadaşım.
inciswf.com/...
Saf arkadasim; arkadas batarya suresini kastetmis diye dusunuyorum. Telefonlar ne kadar gelisirse gelissin, sarj sureleri maalesef o kadar kisaliyor. Tek cozumu olan batarya ise, dekor acisindan kullanilmiyor. Bu yuzden bazi telefonlarin ozellikle buyuk ekranli telefonlarin sarjlari maalesef 1 gun gidiyor.
Hatirlatacak olursam, Steve Jobs'ta iPhone'un kucuk ekranindan sikayetciydi. Adam ileri gorusluymus ki hakli cikti. Yalniz bu fikrinden batarya dolayisiyla vazgecmis ve bu fikri rafa kaldirmisti. Apple bu fikri daha yeni yeni deniyor. Arkadasin haksiz oldugu tek nokta, bataryalar gelisiyor fakst bu maalesrf kapasitelerine bir etki etmiyor. Hakli oldugu ve asil konuyu da yukarida acikladim saf arkadasim benim.
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