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LG’den profesyonellere ve oyunculara üst seviye monitör

4K çözünürlüğünde düz panel, AMD FreeSync, DisplayHDR 600 gibi özelliklere sahip olan LG 32UL750-W monitör modeli oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor.
3 ay
6,6b
2
13
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu sınıfının da dahil olduğu üst seviye monitör segmenti oldukça iyi bir gelir bırakır hale geldi. Haliyle üreticiler de bu segmente yatırımlarını arttırdı. LG’nin yeni monitörü de profesyonelleri ve oyuncuları hedefliyor.

LG 32UL750-W özellikleri ve fiyatı

LG 32UL750-W adındaki monitör 32 inçlik VA panelinde 4K çözünürlük sunuyor. 178°/178° görüntüleme açılarına sahip olan monitörün griden griye tepki süresi 4ms iken tazeleme hızı da 60Hz. Monitör 1.07 milyar renge destek sunuyor.

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VESA DisplayHDR 600 sertifikası ile daha canlı renkler elde edebilen monitör ayrıca AMD FreeSync desteği ile yırtılmaların ve gecikmelerin önüne geçiyor. Dahili olarak SDR içerikleri HDR dönüştürebilen bir özellik de mevcut.

 

LG’den profesyonellere ve oyunculara üst seviye monitör
Tam Boyutta Gör

Metre kare başına 400 kandela parlaklık değerine ulaşan monitörde 3000:1 statik kontrast oranı mevcut. USB 3.0 Tip-C çıkışına noktadan noktaya veri aktarımını kontrol edebilen Link Layer destekli kablo takılırsa monitör iki adet USB 3.0 portu bulunan modülü kullanıma açabiliyor. İki adet HDMI 2.0 portu bulunan LG 32UL750-W modeli için 750$ civarında bir fiyat etiketi belirlenecek.

 

https://www.techpowerup.com/251919/lg-32ul750-w-is-a-32-inch-4k-monitor-with-displayhdr-600-and-usb-c Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesutzgvn 3 ay
al 2 tane 3840*1080 monitör keyfine bak. 64:9 oluyor sanırım.
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Psycho53 3 ay
Teknoloji daha "o" kadar gelişmedi, 60 hz monitöre bu parayı vermek ağır enayiliktir, 2k 120 @145hz bir monitör alsanız çok daha mutlu olursunuz
Evimdeki televizyon ile aynı yenilemeye sahip monitörü ne yapayım ben. Hz i yüksel olacak 120 den aşağısı kurtarmaz yağ gibi kayacak böyle, yoksa monitör aldım demesin kimse..
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hsngencer 3 ay
gelmeyen monitorlerin tanıtımını yapmaniza gerek yok hocam. lg ust modelleri gelmiyor tr ye.@ekrem71
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heyysanadiyom 3 ay hsngencer
Gelmiyor diye haberde mi okumayak? Yurt dışından alıcam belki
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LuqueTr 3 ay
uzun zamandır böyle bir monitör arıyordum acaba nerden satın alabiliriz? amazon da göremedim
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dreamblue35 3 ay
2 yıl önce aldığım 1500 tl fiyatlı monitörü şimdi 3000 tl ye almak imkansıza yakın ki pls panel ve 4k çözünürlüklü !
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Seyrim 3 ay
Avrupa ülkelerine göre uygun.. Biz yaklaşamayız..
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dede17 3 ay
3000 tl adam gibi monitör yok
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CaSsErDoDo 3 ay
Çıkıyor çıkmasına da ülkede monitör bulamıyoruz ki. LG'nin ne modelleri var ama ülkede hiçbirisinin satışı yok. Nerede kırmızıya boyanmış dandik TN panelli curved full hd ekran varsa ülkeye doldurmuşlar.
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serafon 3 ay CaSsErDoDo
Doların artması ve alım gücünün düşmesiyle bunları bekliyorduk zaten. Eskiden daha da beterdi. Ama kimsenin haberi yoktu, internet yaygın olmadığı için.
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selcuksert38 3 ay
asgari ücret 2oootl değil de 2000usd/euro olsaydı gayet uygun derdik. o nedenle kime göre neye göre pahalı o da önemli...
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wolferto 3 ay
bu cihazı alan insana hem profesyonel hemde enayi etiketini nasıl yakıştıracağız.
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