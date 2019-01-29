LG’den profesyonellere ve oyunculara üst seviye monitör

Oyuncu sınıfının da dahil olduğu üst seviye monitör segmenti oldukça iyi bir gelir bırakır hale geldi. Haliyle üreticiler de bu segmente yatırımlarını arttırdı. LG’nin yeni monitörü de profesyonelleri ve oyuncuları hedefliyor.

LG 32UL750-W özellikleri ve fiyatı

LG 32UL750-W adındaki monitör 32 inçlik VA panelinde 4K çözünürlük sunuyor. 178°/178° görüntüleme açılarına sahip olan monitörün griden griye tepki süresi 4ms iken tazeleme hızı da 60Hz. Monitör 1.07 milyar renge destek sunuyor.

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VESA DisplayHDR 600 sertifikası ile daha canlı renkler elde edebilen monitör ayrıca AMD FreeSync desteği ile yırtılmaların ve gecikmelerin önüne geçiyor. Dahili olarak SDR içerikleri HDR dönüştürebilen bir özellik de mevcut.

Tam Boyutta Gör

Metre kare başına 400 kandela parlaklık değerine ulaşan monitörde 3000:1 statik kontrast oranı mevcut. USB 3.0 Tip-C çıkışına noktadan noktaya veri aktarımını kontrol edebilen Link Layer destekli kablo takılırsa monitör iki adet USB 3.0 portu bulunan modülü kullanıma açabiliyor. İki adet HDMI 2.0 portu bulunan LG 32UL750-W modeli için 750$ civarında bir fiyat etiketi belirlenecek.