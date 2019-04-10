LG’nin sesle kontrol edilebilen ev ürünleri yaygınlaşıyor

Konuşarak kontrol edin
LG’nin yapay zeka konusunda işbirliği yaptığı Google ve Amazon’un da yapay zeka özellikli LG hoparlörlerin satışını global olarak genişletmesiyle birlikte, firmanın ses tanıma destekli çamaşır makinesi, kurutucu, buzdolabı, bulaşık makinesi, elektrikli süpürgeler, hava temizleyicileri ve Styler gibi ev aletlerine olan ilgi de artıyor. Kullanım senaryoları ise oldukça fazla. Örneğin, kullanıcılar çamaşır makinelerinin devirlerinde kalan süreyi kontrol edebiliyor, klimanın sıcaklığını ayarlayabiliyor ya da basit sözlü komutlarla akşam yemeğini kontrol edebiliyorlar.Ayrıca Bkz. "Samsung Mobile CEO'su Dj Koh: Önümüzdeki 10 yıl, akıllı telefon pazarının lideri kalacağız"
LG’nin belirttiğine göre Google ve Amazon ile yakın bir şekilde çalışılmaya devam edilecek. Google Home ve Amazon Echo gibi akıllı hoparlörler henüz ülkemizde yaygınlaşmadılar ancak geçtiğimiz sene Türkçe dil desteği kazanan Google Asistan ile ev aletlerinizi kontrol edebilmek oldukça heyecan verici olacaktır.
Kısacası LG, sesle kontrol edilebilen ev aletlerini iyice yaygınlaştırarak kullanıcılara farklı çözümler sunmak istiyor. Son olarak konu hakkında LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Çözümü Şirketi Başkanı Song Dae-hyun “Tüm dünya çapındaki müşterilerimize LG cihazlarını kullanırken yaşayacakları ileri seviye kolaylık ve rahatlığı göstermek vermek için sabırsızlanıyoruz. Agresif stratejimiz ve mükemmellik arayışımız, sesle çalışan yapay zekayı bu yıl diğer üreticilere göre daha fazla eve getirecek ve bu bizim son derece gurur verici” dedi.
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sizi dinlerim,söylediklerinizi kaydederim.
bunuda çekinmem 3ncü kişilerla paylaşır
edindiğim takip bilgilerinizi istediğim gibi kullanırım
bunu onaylamazsanda sesli kumandayı kullanmazsın internete giremezsin.. vs. yazan
hizmet şartları onay kutucuğu geldi.