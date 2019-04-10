LG’nin sesle kontrol edilebilen ev ürünleri yaygınlaşıyor

Son dönemde rekabetin iyice kızıştığı sesli asistanlar gün geçtikçe hayatımıza daha çok entegre olmaya başladılar. Google Asistan, Amazon Alexa, Apple Siri vb. asistanların bizlere yardımcı olacağı alanlardan biri de ev aletlerinin kontrolü olacak. LG de sesle yönetilebilen ev ürünlerini yaygınlaştırarak bu gelişime ortak olmayı planlıyor.

Konuşarak kontrol edin

LG’nin yapay zeka konusunda işbirliği yaptığı Google ve Amazon’un da yapay zeka özellikli LG hoparlörlerin satışını global olarak genişletmesiyle birlikte, firmanın ses tanıma destekli çamaşır makinesi, kurutucu, buzdolabı, bulaşık makinesi, elektrikli süpürgeler, hava temizleyicileri ve Styler gibi ev aletlerine olan ilgi de artıyor. Kullanım senaryoları ise oldukça fazla. Örneğin, kullanıcılar çamaşır makinelerinin devirlerinde kalan süreyi kontrol edebiliyor, klimanın sıcaklığını ayarlayabiliyor ya da basit sözlü komutlarla akşam yemeğini kontrol edebiliyorlar.

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LG’nin belirttiğine göre Google ve Amazon ile yakın bir şekilde çalışılmaya devam edilecek. Google Home ve Amazon Echo gibi akıllı hoparlörler henüz ülkemizde yaygınlaşmadılar ancak geçtiğimiz sene Türkçe dil desteği kazanan Google Asistan ile ev aletlerinizi kontrol edebilmek oldukça heyecan verici olacaktır.

Kısacası LG, sesle kontrol edilebilen ev aletlerini iyice yaygınlaştırarak kullanıcılara farklı çözümler sunmak istiyor. Son olarak konu hakkında LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Çözümü Şirketi Başkanı Song Dae-hyun “Tüm dünya çapındaki müşterilerimize LG cihazlarını kullanırken yaşayacakları ileri seviye kolaylık ve rahatlığı göstermek vermek için sabırsızlanıyoruz. Agresif stratejimiz ve mükemmellik arayışımız, sesle çalışan yapay zekayı bu yıl diğer üreticilere göre daha fazla eve getirecek ve bu bizim son derece gurur verici” dedi.