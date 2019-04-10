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Samsung Mobile CEO'su Dj Koh: Önümüzdeki 10 yıl, akıllı telefon pazarının lideri kalacağız

Samsung Mobile CEO'su Dj Koh, Çinli rakipleri Huawei'ye göndermelerde bulunan bir röportaj verdi. Koh'a göre Samsung, akıllı telefon pazarının lideri olmaya önümüzdeki 10 yıl boyunca da devam edecek.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli akıllı telefon üretici Samsung ve son zamanlarda büyük bir çıkış yakalayan Çinli rakibi Huawei'nin kapışmasının biz tüketiciler açısından oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Konuyla ilgili röportaj yapan Samsung Mobile CEO'su Dj Koh, şirketin gelecek planlarından bahsetti.

Yeni bir tarih yazıyoruz

Akıllı telefon satışlarındaki küresel yavaşlama ile karşı karşıya olan Samsung'un bu zorluklarla nasıl mücadele edeceğini anlatan Dj Koh: "Samsung, 10 yıl boyunca akıllı telefon pazarında lider oldu ve yeni mobil deneyimler geliştirmeye ve hayal etmeye devam ederek önümüzdeki 10 yıl boyunca aynı kalacak." ifadelerini kullandı. Lider olmaya devam etmek için 5G ve katlanabilir akıllı telefon pazarına odaklanacaklarını belirten Koh: "5G veya AI gibi yeni teknolojiler ve katlanan akıllı telefonlar gibi yeni tasarım biçimleri gerçekten düşündüğümüzden daha hızlı ortaya çıkıyor." dedi.
"Şahsen ben katlanabilir akıllı telefon segmenti için çok büyük bir potansiyel görüyorum." şeklinde konuşan Samsung Mobile CEO'su: "Tüketiciler taşınabilirlikten ödün vermeden daha büyük ekranlar arıyor. Şimdiye kadar, ekran boyutunun cihazın boyutuyla sınırlı olduğu bir dünyada yaşadık. Samsung, bu ihtiyaçların gelişimini göz önünde bulundurdu ve oyunu kökten değiştirdi. Bu yeni akıllı telefon formatı, benzeri görülmemiş mobil deneyim. Samsung'un katlanabilen akıllı telefonu ile sadece yeni bir kategori değil, mobil endüstrisinin bir sonraki bölümünü de yazıyoruz." ifadelerini kullandı.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/dj-koh-samsung-restera-leader-sur-le-marche-des-smartphones-pour-les-10-ans-a-venir-20190408 Yorum Yaz
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Xloud 1 ay en beğenilen
Aklıma eski Nokia Ceo'sunun açıklamaları geldi :)
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fhrstw 1 ay
Buda sanırım koreli damat :)
1 Yanıt Yanıtla +13
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Xtrud 1 ay
Peki bundan düzenli olarak eriyen pazar payınızın haberi var mı?
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DH Misafiri 1 ay
Samsung her daim Sektörün lideridir ve öylede devam edecek.Pazar kaybeden diyen arkadaşın verilerden haberi yok sanırım.Samsung hiçbir zaman pazarından kaybetmedi.Diğer markalar başka markaların pazarından aldılar.Huawei hiçbir zaman Samsung gibi bir markanın rakibi olamaz.Hangi mağazaya gidersen git huawei öneriyorlar neden? Cihaz başına prim verirsen mağazadaki adama sana ondan başkasını satmaz.Kanmayın bunlara düşmeyin böyle tuzaklara.
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khaos 1 ay
Aslında ellerindeki telefonun neredeyse tamamını üretim gücü/kapasitesi samsung a fiyatı tamamen kendi belirleme imkanı veriyor bunu akıllıca kullanabilseler ne huawei ne de başka bir çinli firmanın samsung u geçme şansı kalmaz ancak tüm bu artılarına rağmen piyasayı "okumayı" bir türlü beceremiyorlar.
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maximus8282 1 ay
Güzel espriydi.
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magicboyguccino 1 ay
İddialı bir konuşma olmuş. Ceo olarak yatırımcılarını da düşünürsek böyle konuşması normal :)
Çin firmalarının karşısında hiç şansları yok (Çinli markalar USA pazarına çok giremeselerde büyük pazarlarda ve gelişmekte olan pazarlarda en tepede yer alıyorlar. Örnek : Hindistan'da One Plus 'ın üst segmentte pazar lideri olması, Xiaomi adet bazında satışta Samsung'u geçmesi :) gibi )
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emir_sezer 1 ay yeni yorumcu
çel çöp satarak lider kalsan ne J serisi telefonların konuşuldu senin en çok hangi amiral gemi telefonun satış rekoru kırdı bana onu söyle son 4-5 senedir pahalı telefonların kaç adet satmış bana onu söyle anca anca işe yarar telefon üretilmeye başladın.. eli yüzü düzgün işe yarar donanımı iyi telefonlar zaten son iki senedir piyasada onların da bence yine de 1000 $-€ ederi yok
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The.Mafia 1 ay
Her zaman ki CEO açıklamaları
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DH Misafiri 1 ay
10w şarj aleti koyarak kalamazsınız maalesef. samsung artık huawei gibi bi markayla başetmek zorunda
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WB 1 ay
Klasik CEO safsatalari
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koyunsavar 1 ay
Adam doğru söylüyor.
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blackzeros 1 ay
huaweiyi baya engellemeye calisiyorlar buna ragmen samsungu gecicek gibi duruyor, cok emin konusmiycan teknoloji sektorunde.
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samsung, dj koh ve
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