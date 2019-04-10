Samsung Mobile CEO'su Dj Koh: Önümüzdeki 10 yıl, akıllı telefon pazarının lideri kalacağız

Teknoloji Editörü
Güney Koreli akıllı telefon üretici Samsung ve son zamanlarda büyük bir çıkış yakalayan Çinli rakibi Huawei'nin kapışmasının biz tüketiciler açısından oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Konuyla ilgili röportaj yapan Samsung Mobile CEO'su Dj Koh, şirketin gelecek planlarından bahsetti.
Yeni bir tarih yazıyoruz
Akıllı telefon satışlarındaki küresel yavaşlama ile karşı karşıya olan Samsung'un bu zorluklarla nasıl mücadele edeceğini anlatan Dj Koh: "Samsung, 10 yıl boyunca akıllı telefon pazarında lider oldu ve yeni mobil deneyimler geliştirmeye ve hayal etmeye devam ederek önümüzdeki 10 yıl boyunca aynı kalacak." ifadelerini kullandı. Lider olmaya devam etmek için 5G ve katlanabilir akıllı telefon pazarına odaklanacaklarını belirten Koh: "5G veya AI gibi yeni teknolojiler ve katlanan akıllı telefonlar gibi yeni tasarım biçimleri gerçekten düşündüğümüzden daha hızlı ortaya çıkıyor." dedi."Şahsen ben katlanabilir akıllı telefon segmenti için çok büyük bir potansiyel görüyorum." şeklinde konuşan Samsung Mobile CEO'su: "Tüketiciler taşınabilirlikten ödün vermeden daha büyük ekranlar arıyor. Şimdiye kadar, ekran boyutunun cihazın boyutuyla sınırlı olduğu bir dünyada yaşadık. Samsung, bu ihtiyaçların gelişimini göz önünde bulundurdu ve oyunu kökten değiştirdi. Bu yeni akıllı telefon formatı, benzeri görülmemiş mobil deneyim. Samsung'un katlanabilen akıllı telefonu ile sadece yeni bir kategori değil, mobil endüstrisinin bir sonraki bölümünü de yazıyoruz." ifadelerini kullandı.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/dj-koh-samsung-restera-leader-sur-le-marche-des-smartphones-pour-les-10-ans-a-venir-20190408 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çin firmalarının karşısında hiç şansları yok (Çinli markalar USA pazarına çok giremeselerde büyük pazarlarda ve gelişmekte olan pazarlarda en tepede yer alıyorlar. Örnek : Hindistan'da One Plus 'ın üst segmentte pazar lideri olması, Xiaomi adet bazında satışta Samsung'u geçmesi :) gibi )
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