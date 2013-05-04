LG dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemciye sahip yongada sisteminin pilot üretimine başlıyor





Yarı iletken sistem laboratuvarlarındaki 900 kişilik ekibiyle birkaç yıldır ev eğlence sistemleri ve mobil cihazlara yönelik çipler geliştiren LG, CES 2013'te Imagination Technologies'in Rogue kod adlı PowerVR 6 serisine mensuo bir grafik birimini bünyesinde barındıran ilk çipseti duyurmuştu. Firmanın yeni nesil akıllı televizyonlarına güç verecek H13 isimli yonganın diğer teknik özellikleri açıklanmamış olsa da, Cortex-A15 mimarisine sahip olmadığı rapor edilmişti. LG'nin yarıiletken faaliyetlerinin ilk bölümünü bu ev eğlence sistemlerine yönelik ürün oluştururken; çalışmaların ikinci ayağındaki odak noktasında mobil cihaz yongaları yer alıyor. 2011'de ARM'ın Cortex-A15 ve Mali-T604 dizaynlarını lisansladığını duyuran uzak doğulu üretici, şimdiye kadar kendi mobil çipsetiyle alakalı herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Güney Koreli ETNews, geçtiğimiz günlerde LG'nin akıllı telefon ve tabletlere entegre edeceği çipsetinin tasarım aşamasını tamamladığını rapor ederek pilot üretimin çok yakında başlayacağını müjdeledi.

H13'ün aksine dört çekirdekli Cortex-A15 işlem kümesini beraberinde getirecek yeni mobil donanım elemanı, TSMC'nin 28nm HK-MG üretim sürecine uyarlandıktan sonra pilot üretim hatlarında imal edilecek. Mayıs ayı sonuna kadar pilot üretimin sona ermesi bekleniyor. Bu virajın da atlatılmasıyla LG, kendi dizayn ettiği yarı iletken çip üzerindeki deneme faaliyetlerine başlayabilecek ve donanımın bir mobil aygıtta kullanılmaya hazır olup olmadığını araştıracak. Halihazırda firma içerisinde ar-ge çalışmaları süren bir projeye uygun bulunması halinde dört çekirdekli yonganın seri üretimine yaz ayları sona ermeden TSMC tarafından başlanacak. LG markalı ilk mobil aygıt çipsetini taşıması beklenen cihazlar arasında, üreticinin 2013 ikinci yarısında piyasaya süreceği Optimus G2 ağır basıyor.

LG'nin yeni yongada sistem çözümü projesinin başında, OMAP bölümünü kapatmaya karar veren Texas Instruments'in bu bölümde ürün planlama, tasarım ve işlem teknolojisi geliştirme gibi hususlarda hizmet veren Sangwon Song bulunuyor. Güney Koreli şirkette geçen aydan beri kıdemlı başkan yardımcısı olarak görev yapan Song, yarı iletken sektörünün en önemli oyuncularından birinde elde ettiği tecrübeyi LG'nin yeni operasyonunu idare etmek için kullanacak. Bir mobil cihazın tüm parçalarına etki eden yongada sistem elemanını istediği gibi özelleştirerek Samsung ve Apple'nin ardından üçüncü sırada yer aldığı mobil pazardaki rekabet gücünü artırmayı planlayan üretici, şimdilik yarı iletken üretimini TSMC aracılığıyla gerçekleştirecek. Mobil GPU tercihi de merak konusu olan LG, 100 GFLOPS'tan 1TFLOPS performans değerine kadar çıkabilen Imagination Technologies PowerVR Series6 çözümleri veyahut 70 GFLOPS üzerinde konumlanan ARM Mali-T604'ten biriyle bu mühim hamleyi hayata geçirecek.

http://english.etnews.com/device/2759966_1304.html