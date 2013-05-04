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LG dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemciye sahip yongada sisteminin pilot üretimine başlıyor

6 yıl
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İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemciye sahip yongada sisteminin pilot üretimine başlıyor

Yarı iletken sistem laboratuvarlarındaki 900 kişilik ekibiyle birkaç yıldır ev eğlence sistemleri ve mobil cihazlara yönelik çipler geliştiren LG, CES 2013'te Imagination Technologies'in Rogue kod adlı PowerVR 6 serisine mensuo bir grafik birimini bünyesinde barındıran ilk çipseti duyurmuştu. Firmanın yeni nesil akıllı televizyonlarına güç verecek H13 isimli yonganın diğer teknik özellikleri açıklanmamış olsa da, Cortex-A15 mimarisine sahip olmadığı rapor edilmişti. LG'nin yarıiletken faaliyetlerinin ilk bölümünü bu ev eğlence sistemlerine yönelik ürün oluştururken; çalışmaların ikinci ayağındaki odak noktasında mobil cihaz yongaları yer alıyor. 2011'de ARM'ın Cortex-A15 ve Mali-T604 dizaynlarını lisansladığını duyuran uzak doğulu üretici, şimdiye kadar kendi mobil çipsetiyle alakalı herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Güney Koreli ETNews, geçtiğimiz günlerde LG'nin akıllı telefon ve tabletlere entegre edeceği çipsetinin tasarım aşamasını tamamladığını rapor ederek pilot üretimin çok yakında başlayacağını müjdeledi.
H13'ün aksine dört çekirdekli Cortex-A15 işlem kümesini beraberinde getirecek yeni mobil donanım elemanı, TSMC'nin 28nm HK-MG üretim sürecine uyarlandıktan sonra pilot üretim hatlarında imal edilecek. Mayıs ayı sonuna kadar pilot üretimin sona ermesi bekleniyor. Bu virajın da atlatılmasıyla LG, kendi dizayn ettiği yarı iletken çip üzerindeki deneme faaliyetlerine başlayabilecek ve donanımın bir mobil aygıtta kullanılmaya hazır olup olmadığını araştıracak. Halihazırda firma içerisinde ar-ge çalışmaları süren bir projeye uygun bulunması halinde dört çekirdekli yonganın seri üretimine yaz ayları sona ermeden TSMC tarafından başlanacak. LG markalı ilk mobil aygıt çipsetini taşıması beklenen cihazlar arasında, üreticinin 2013 ikinci yarısında piyasaya süreceği Optimus G2 ağır basıyor. 
LG'nin yeni yongada sistem çözümü projesinin başında, OMAP bölümünü kapatmaya karar veren Texas Instruments'in bu bölümde ürün planlama, tasarım ve işlem teknolojisi geliştirme gibi hususlarda hizmet veren Sangwon Song bulunuyor. Güney Koreli şirkette geçen aydan beri kıdemlı başkan yardımcısı olarak görev yapan Song, yarı iletken sektörünün en önemli oyuncularından birinde elde ettiği tecrübeyi LG'nin yeni operasyonunu idare etmek için kullanacak. Bir mobil cihazın tüm parçalarına etki eden yongada sistem elemanını istediği gibi özelleştirerek Samsung ve Apple'nin ardından üçüncü sırada yer aldığı mobil pazardaki rekabet gücünü artırmayı planlayan üretici, şimdilik yarı iletken üretimini TSMC aracılığıyla gerçekleştirecek. Mobil GPU tercihi de merak konusu olan LG, 100 GFLOPS'tan 1TFLOPS performans değerine kadar çıkabilen Imagination Technologies PowerVR Series6 çözümleri veyahut 70 GFLOPS üzerinde konumlanan ARM Mali-T604'ten biriyle bu mühim hamleyi hayata geçirecek.

http://english.etnews.com/device/2759966_1304.html Yorum Yaz
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Rubisco 6 yıl
itachi237
100 GFLOPStan 1TFLOPS performans değerine kadar çıkabilen Imagination Technologies PowerVR Series6bu kadar güçlümüydü oha ! lg bu işlemciyi seri üretime geçirse ve g2 yada başka bir modelde kullansa birde düzgün optimizeli güzel bir arayüz kullansa satışları patlar.

Rouge @ 32 cluster = 1 Tflop.
Hiçbi mobil cihazda 32 cluster kullanılamaz. Zorlama ile 4 cluster üstü kullanılanı zor görürüz, onu da belki apple ister belki. Benzer şekilde 5 serisinde de 16 cluster'a kadar yapılandırma imkanı var ama hiçbi yerde sgx554 mp16 yok. Anca MP4 kullanan var.
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wolf silver 6 yıl
Samsung un isi biraz zorlaştı.... Donanimi sonuna kadar kullanan lg kendi işlemcisini üretti ve artik daha güçlü... İnsallah lg power sv6 kullanir da samsungu gecer samsungda niye t658 kullanmadim diye pisman olur.. Gelecek sefere böyle bir hata yapmaz... :-)
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armanatilgan 6 yıl
100 gflopstan 1000 gflops grafik gücünden bahsediliyor. Bunun olmadı için 2-3 yıl beklememiz gerekecektir. Bataryalar yetse bile bakalım elin Amerikalısı Allahın Korelisine bunu kullandıracak mı. Bir kere PowerVR ın başında Apple var. Kendi kuyusunu kazacak mı?
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xxxx1 6 yıl
donanım kısmında affetmiyor LG,dibine kadar kullanıyor elindekileri...zaten çok iyi panel üreticisiydi işlemci kısmında da yukarıya oynayacaktır...
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potur 6 yıl
Lg nin tam hatırlamıyorum 2004 senesi olması lazım 17 inç bir monitörü vardı efsane monitör herkes onu öneriyordu
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psyshock 6 yıl
Turkiyeye 1 yil sonra getircegi icin yine diger firmalar yetismis olur.
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General. 6 yıl
Lg istese daha iyisini yapar altyapısı sağlam bir firma ve teknolojiyi kullanmada Cömert'tir
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Alper# 6 yıl
Beklenilen haber geldi.
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cryzboy43 6 yıl
iyi iyi lg de ufaktan basıtrsında pıyasa senlensın
yoksa daha coook cıhaz 2000 den cıkar
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itachi237 6 yıl
"100 GFLOPS'tan 1TFLOPS performans değerine kadar çıkabilen Imagination Technologies PowerVR Series6"
bu kadar güçlümüydü oha ! lg bu işlemciyi seri üretime geçirse ve g2 yada başka bir modelde kullansa birde düzgün optimizeli güzel bir arayüz kullansa satışları patlar.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl itachi237
itachi237

"100 GFLOPS'tan 1TFLOPS performans değerine kadar çıkabilen Imagination Technologies PowerVR Series6"

bu kadar güçlümüydü oha ! lg bu işlemciyi seri üretime geçirse ve g2 yada başka bir modelde kullansa birde düzgün optimizeli güzel bir arayüz kullansa satışları patlar.

Optimus ui 3.0 o kadar mükemmel bir arayüz ki anlatılmaz yaşanır. hele bildirim çubuğunun saydam olması çok hoş geliyor bana.
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