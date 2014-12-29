LG dünyanın en ince televizyon panellerinden birisini CES 2015 fuarına getiriyor





Televizyon sektöründe önemli teknolojilere imza atan ve başarılı ürüner ortaya çıkaran LG, önümüzdeki hafta başlayacak CES 2015 fuarında da birbirinden iddialı yeni modellerini ve panellerini tanıtacak. Bunlardan ikisi Art Slim serisine ait.





Firmanın ince yapısı, hafifliği ve estetik tasarımıyla göz dolduran Art Slim serisine ait olacak bu iki model dünaynın en ince televizyon panellerinden olma ünvanını da taşıyor. Panellerden 55 inçlik boyuta sahip olan versiyon 7.5mm, 65 inçlik boyuta sahip olan versiyon ise 8.2mm kalınlık değerine sahip. Bu değerleri genelde mobil cihazlarda yer verilirken görüyoruz. Ancak LG firması televizyonlarına da bu değerleri getirmeyi başarmış.





Bunun yanında 55 inçlik modelde 10.4kg ağırlık, 65 inçlik modelde 16.2kg ağırlık seviyesi mevcut. Bu değerlerin final sürümler piyasaya çıktığında biraz daha düşebileceği belirtiliyor.





LG, Art Slim teknolojisini henüz resmen lanse etmedi ancak donanım ortaklarına pazarlamaya başladı. Hali hazırda Çinli bazı üreticileerin yeni panellerden sipariş verdikleri belirtiliyor. Firma gelecek yıl içerisinde 49 inçten 65 inçe kadar değişen boyutlarda seriyi genişletmeyi planlıyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/12/lg-display-unveils-new-art-slim-tv-panels-for-ces-2015/?utm_source=mobilerepublic