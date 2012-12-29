Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, görüntüleme açısı ile ilgili patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Galaxy Note 10.1 modelinin yasaklanmasını istiyor

6 yıl
4,8b
1
24
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Güney Kore'nin yerli iki firması olan ve pek çok sektörde liderlik mücadelesi veren Samsung ve LG, OLED ekran teknolojisi konusunda bir süredir birbirlerine karşı hukuk mücadelesi veriyor. 

Samsung, LG Display firmasının kendisine ait 7 adet LCD ile ilgili patenti ihlal ettiğini belirterek ay başında Güney Kore mahkemelerine dava başvurusunda bulunmuştu. LG de dün görüntüleme teknolojilerine ilişkin patentleri ihlal ettiğini iddia ederek Galaxy Note 10.1 yasaklanması ile ilgili talebini yerel mahkemelere iletti. 

LG Display, bahse konu modelde kullanılan geniş görüş açısı ile ilgili panel teknolojisinin kendisine ait bir patenti ihlal ettiğini savunuyor. Firma ihlal konusu olan gün basina 993 bin dolar tazminat istiyor. 

Samsung ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve LG'nin adil olmayan iddialarda bulunduğunu belirtiyor. LG'nin talebinin görüşülmesi ve dava sürecinin buna göre başlaması gelecek yıl olacak. 


http://english.capital.gr/News.asp?id=1696901 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
bunlar bu gidişle
biri kırmızı rengi
diğeri yeşil rengi
öteki ise mavi rengin patentini alacak :)
bak gör :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onurcan91 4 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam LG OLED görüntülemeyi ortaya çıkaran firma olması lazım,LG Display başlı başına bu işe gönül vermiş gerçekten çok saglam bir firma..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bu Windows 8 icat eden kimler varsa hepsinin allah belasını versin verdiğim her kuruş para burnundan fitil fitil gelsin haram zehir sıkkım olsun çoluğundan çocuğundan çıksın tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyenler allah belanızı versin beni sinir hastası etti bu salak windows 8 icat eden salaklar adam gibi program yapamıyorsanız yapmayın da eski sürümleriyle idare edelim en azından bu kadar sinir olmayız Windows xp,windows 98 bile bu sürümden iyi çalışıyor en azından kamera,scannerı adam gibi tanıyor bunda hiç bişey yapamıyoruz pc bile açılmıyor bir boka benzemiyor Windows 8 hiç
kimseye tavsiye etmiyorum arkadaşlar sinir olmak isteyen varsa buyrun Windows 8 alsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihkan 5 yıl
Patent dünyanın en saçma hukuk konularından biridir. Almış yürümüş şirketlere kapatılmalı hukuk yolu patent konusunda. Patent sıfırdan başlayan ve ezilmesine müsaade edilmemesi istenen girişimciler için bulunan bir özgün fikir koruma programı. Bir yerden patlar ama bizi etkilemez. Ancak şu da var ki pasif tüketici olan bizler bu patent savaşında zararlı çıkıyoruz. Yani patent senin diye sadece senin ürettiğini mi kullacağım? Ya da her üreten sana her seferinde ücret mi ödeyecek? Saçmalıktır bu. Yakında havayı toprağı kirletip nasıl temizleriz diye geliştirdikleri yöntemlere de patent alırlar o zaman görün siz dünyanın nasıl bir cehenneme döneceğini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
windroiduser 5 yıl
taklitte çini geçti helal olsun samsunga
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 5 yıl
Şu LG ye hırsız diyenler bi Zahmet LG display i bir araştırsinlar, Panel teknolojisinde on binlerce patente sahipler.

Konuya dönersek; ikiside bu günlere devlet desteği ile geldi. Kendileri orta yolu bulamasalar bile güney kore devleti el atıp orta yolu bulmalarını sağlayacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Şu LG ye hırsız diyenler bi Zahmet LG display i bir araştırsinlar, Panel teknolojisinde on binlerce patente sahipler.

Konuya dönersek; ikiside bu günlere devlet desteği ile geldi. Kendileri orta yolu bulamasalar bile güney kore devleti el atıp orta yolu bulmalarını sağlayacaktır.

google.com.tr/...


Kolay gelsin
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl
samsung hemşehrisi ile papaz olmuş ise samsung'un bu saatten sonra artık işi yaş ! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 6 yıl
Samsungun her zamanki hali herkese saldirma illa 1.olmak ve tekellesmek, kendi ulkesindeki kardes firmalara bile tahammul edemiyor taklitci pislik!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl
Tasarım apple'dan, donanım LG'den
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
samsung varken siz yoktunuz ln :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4802 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, samsung ve lg display
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Full HD telefonlar, iPad 5, Asus PadFone 2'ye alternatif, otomobil teknolojisi ve daha fazlası... 6 yıl 2012 Yılına Damgasını Vuran Android Oyunları Bölüm 1 6 yıl 2si1: "Yılın son Teknoloji ve Oyun programı" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim