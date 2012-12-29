LG, görüntüleme açısı ile ilgili patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Galaxy Note 10.1 modelinin yasaklanmasını istiyor





Güney Kore'nin yerli iki firması olan ve pek çok sektörde liderlik mücadelesi veren Samsung ve LG, OLED ekran teknolojisi konusunda bir süredir birbirlerine karşı hukuk mücadelesi veriyor.





Samsung, LG Display firmasının kendisine ait 7 adet LCD ile ilgili patenti ihlal ettiğini belirterek ay başında Güney Kore mahkemelerine dava başvurusunda bulunmuştu. LG de dün görüntüleme teknolojilerine ilişkin patentleri ihlal ettiğini iddia ederek Galaxy Note 10.1 yasaklanması ile ilgili talebini yerel mahkemelere iletti.





LG Display, bahse konu modelde kullanılan geniş görüş açısı ile ilgili panel teknolojisinin kendisine ait bir patenti ihlal ettiğini savunuyor. Firma ihlal konusu olan gün basina 993 bin dolar tazminat istiyor.





Samsung ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve LG'nin adil olmayan iddialarda bulunduğunu belirtiyor. LG'nin talebinin görüşülmesi ve dava sürecinin buna göre başlaması gelecek yıl olacak.





http://english.capital.gr/News.asp?id=1696901