Bir sonraki OLED TV'nizi daha ucuza alabilirsiniz: OLED TV fiyatları düşüyor

Rapora göre 55 inç OLED panel başına üretim maliyetleri (LG Display tarafından üretilen ve LG C3 OLED ve LG G3 OLED dahil OLED TV'lerin büyük çoğunluğunda kullanılan 'beyaz OLED' modelleri için) bu yıl 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 20 azalacak ve 2024'te de üretim maliyetlerinde benzer bir düşüş yaşanacak. Bu arada LG Display'in "beyaz OLED" paneli Sony, Panasonic, Philips, Hisense, vb. firmalar tarafından da kullanılıyor.
Asıl düşüşler 2024'te
Önümüzdeki yıl, fiyatların bu yıl boyunca düşecek olmasının etkilerini gerçekten göreceğimiz zaman olacak, yani yeni yılda üretilen TV'ler düşüşten en fazla faydayı sağlayacak. Bunun 2023'te - özellikle de satış sezonunun sonlarına doğru - bir etkisi olması mümkün ancak bunun bir garantisi yok. Bu bir anlamda normale dönüş anlamına geliyor. Zira 2022'de OLED panel üreticileri için üretim maliyetleri, çok sayıda insanın TV'lerini yenilediği pandemiyi takip eden düşük talep nedeniyle artmıştı.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)