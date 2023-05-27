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    Anlık Bildirim

    Bir sonraki OLED TV'nizi daha ucuza alabilirsiniz: OLED TV fiyatları düşüyor

    En iyi OLED TV'lerden birini satın almayı bekleyenler için iyi haber. Birinci sınıf panel teknolojisi olan OLED, önümüzdeki yıl çok daha ucuzlayacak gibi görünüyor.
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    Bir sonraki OLED TV'nizi daha ucuza alabilirsiniz: Nasıl mı? Tam Boyutta Gör
    Genel olarak daha pahalı olan OLED televizyon fiyatları görünüşe göre giderek ucuzlayacak. Display Supply Chain Consultants’ta (DSCC) bulunan piyasa analistleri tarafından hazırlanan yeni bir rapor, OLED TV panellerindeki artan verimlilik ile birlikte önümüzdeki aylarda üretim maliyetleri düşüş yaşayacak. Maliyet düşüşlerinin de TV fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıyacağı belirtiliyor.

    OLED ve QD-OLED TV fiyatları düşecek

    Rapora göre 55 inç OLED panel başına üretim maliyetleri (LG Display tarafından üretilen ve LG C3 OLED ve LG G3 OLED dahil OLED TV'lerin büyük çoğunluğunda kullanılan 'beyaz OLED' modelleri için) bu yıl 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 20 azalacak ve 2024'te de üretim maliyetlerinde benzer bir düşüş yaşanacak. Bu arada LG Display'in "beyaz OLED" paneli Sony, Panasonic, Philips, Hisense, vb. firmalar tarafından da kullanılıyor.

    Bir sonraki OLED TV'nizi daha ucuza alabilirsiniz: Nasıl mı? Tam Boyutta Gör
    Benzeri bir fiyat düşüşü Samsung'un tescilli QD-OLED TV üretiminde de yaşanacak. Analistlere göre Samsung’un maliyetleri yüzde 30 oranında azalacak. Samsung’un ekran bölümünün Güney Kore'deki fabrika hatları bu yıl 65 inçlik QD-OLED panelleri daha yüksek verimlilikle üretme kapasitesine sahip ve 2022'deki sonuçlara kıyasla genel verimin daha yüksek olduğu bildiriliyor (%68'den %84'e). Samsung'un Quantum Dot panelleri genellikle amiral gemisi seviyesindeki TV modelleri için ayrılmış olsa da daha düşük üretim maliyetleri, üst düzey ekran teknolojisini benimseyen daha fazla orta sınıf televizyona yol açabilir. Ayrıca Samsung'un LG'den OLED panel alacağı da düşünülürse fiyatların düşmesi kuvvetle muhtemel.

    Asıl düşüşler 2024'te

    Önümüzdeki yıl, fiyatların bu yıl boyunca düşecek olmasının etkilerini gerçekten göreceğimiz zaman olacak, yani yeni yılda üretilen TV'ler düşüşten en fazla faydayı sağlayacak. Bunun 2023'te - özellikle de satış sezonunun sonlarına doğru - bir etkisi olması mümkün ancak bunun bir garantisi yok. Bu bir anlamda normale dönüş anlamına geliyor. Zira 2022'de OLED panel üreticileri için üretim maliyetleri, çok sayıda insanın TV'lerini yenilediği pandemiyi takip eden düşük talep nedeniyle artmıştı.

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    E_Y_B_H_P_T 15 saat önce

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