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LG kendi geliştirdiği ARM tabanlı ilk işlemcisini Ocak ayında tanıtacak

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz yıl ARM lisansı aldığını açıklayarak kendi işlemcilerini geliştireceğini duyuran LG, gelen haberlere göre ilk işlemcisini CES 2013 Fuarı kapsamında anons edecek. H13 olarak isimlendirilen ve tamamiyle LG tarafından geliştirilen işlemcinin, ARM'ın Cortex-A15 tasarımını temel alması ve yine ARM tarafından geliştirilen Mali serisi grafik yongalarının yeni jenersayon üyelerinden T604 ile gelmesi bekleniyor. Sektörü yakından takip edenlerin bildiği üzere aynı teknolojileri temel alan Exynos 5250 işlemcisi Samsung tarafından pazara sürülmüş, Google Chromebook ve Nexus 10'da da kullanılmış durumda.
İşlemci geliştirme çalışmaları için önemli yatırımlar yapan ve 900'den fazla çip tasarımcısı ile konuya uzman mühendisleri kadrosuna katan LG, orta-uzun vadede tüketici elektorniği ürünlerinde hem kendi işlemcilerini kullanmayı hem de dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor. CES 2013'te tanıtılması beklenen H13 işlemcisinin mobil cihazlardan ziyade televizyon gibi ev elektroniği ürünlerinde kullanılması bekleniyor. Zaten isimlendirmede geçen H harfi Home Enterntainment, 13 ise 2013 dönemine işaret ediyor. Dünyanın en büyük fabrikasız çip tasarımcılarından biri olmayı hedefleyen LG, kendi geliştirdiği işlemcilerin üretimini ise rakibi Samsung'dan farklı olarak kendisi üretmek yerine TSMC firmasına devredecek. Sektörün en büyük sözleşmeli döküm firması olan TSMC aralarında AMD , Nvidia ve Qualcomm gibi firmaların da yer aldığı 200'den fazla firma için hacimli üretim yapıyor ve yakında Apple ile de çalışması bekleniyor.
Kendi ekran teknolojilerini, kendi pillerini ve kendi kamera sensörlerini geliştiren LG için işlemci tasarımı, şirketin dikey entegrasyon yolunda en önemli adımlarından biri haline gelecek. Komponent üretimine büyük önem veren LG, işlemci tasarımında hızlı gelişim için 900 mühendisin yer aldığı ekibe geniş ve özel yetkiler vermiş durumda. Önümüzdeki yıl içerisinde kendi geliştirdiği işlemcileri, geniş bir yelpazede kullanması beklenen LG'nin, nasıl bir yol izleyeceğini ve pazarda ne derece ses getireceğini ise bekleyip göreceğiz. 


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itachi237 6 yıl en beğenilen
tamam yetiri kadar donanım mühendisiniz var şimdi birde işlemci tasarlıcaksınız ama birkaç tanede yazılım mühendisiniz olsun güncelleme çıkartın.
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himmet_dal 6 yıl
Heralde optimus 3 faciasindan sonra birdaha lg kullanmam
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
kendi arayüzünü kullanmadan telefonları son sürümlere güncellesen LG kazanan sen olursun...İşlemci performansınıda merakla bekliyorum. bu arada Erdi abi kamera sensörleri LG tarafından isimlendirilmiş mi? LG'nin ürettiği telefonların hepsinde kendi geliştirdiği sensör mü var ? yada ben bu sensörlerin izini nette nasıl bulabilirim şimdiden teşekkürler
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Stanislas Xavier 6 yıl
Amaçları dışa bağımlılığı minumuma indirmek; samsung mesela bellekleri,ekranı,kamera modülünü,işlemciyi kendi üretiyor daha çok kar ediyor,
Lg de benzer bir yol izleme kararı almış anlaşılan

Yazılıma gelirsek
güncelleme verme hızı hala pek iyi değil ama 4x hd de bence Lg yazılıma önem verdiği takdirde neler yapabileceğini gösterdi,tegra 3 şahlandı resmen
@simaros a katılıyorum o açıdan
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J0K3R61 6 yıl
lg herseye el atiyor bide su yazilim isine el atsa iyi olur aldigimiz tlefonlara cikan android yazilimi 1 sene sonra veren firmadan adam olmaz buda boyle bilinsin
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quzman 6 yıl
Şu yazılım zayıflığına ne kadar takıldınız .
Samsung da bir zamanlar bu yollardan geçti .
Omnia çıktığında piyasada kıyamete kopmuştu ama bir alan bir de almayan pişmandı .
Kağıt üzerinde harika , performans yerlerde ve destek "0" bir telefondu .
O marka o günden bu yana aldı yürüdü .
Şimdi neler ortaya koyduğunu da herkes görüyor .
LG ise göründüğü üzere resmen gözünü karartmış durumda .
Helal olsun adamlara , her türlü yatırım , her türlü AR-GE mevcut .
Bunların meyvesi bir günde toplanmaz elbet .
Ama dalların yeşerdiği de ortada ...
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faydeefan25 6 yıl
Lg tasarımlarından baska hiçbirşeyi güzel değil galaxy note2 nin görünüşü optimus g gibi olsydı durmaz alırdım hemen
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simaros 6 yıl
Belki kendi islemcileri oldugu icin kernelden dolayi daha hizli guncelleme verir. Sonuc olarak Lg yavas olsada cok stabil yazilim sagliyor
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Armin van Buuren* 6 yıl simaros
simaros

Lg yavas olsada cok stabil yazilim sagliyor

Yazdığını tekrar oku istersen.
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xxxx1 6 yıl
LG bi 900 kadarda yazılım mühendisi almalıki ayıbı kapansın...
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SS10 6 yıl
LG Google'ın yazılım seminerlerine gitse biraz, bişeyler öğrenir belki.
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itachi237 6 yıl en beğenilen
tamam yetiri kadar donanım mühendisiniz var şimdi birde işlemci tasarlıcaksınız ama birkaç tanede yazılım mühendisiniz olsun güncelleme çıkartın.
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Sharelock 6 yıl
LG candır can!
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