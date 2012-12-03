LG kendi geliştirdiği ARM tabanlı ilk işlemcisini Ocak ayında tanıtacak

Geçtiğimiz yıl ARM lisansı aldığını açıklayarak kendi işlemcilerini geliştireceğini duyuran LG, gelen haberlere göre ilk işlemcisini CES 2013 Fuarı kapsamında anons edecek. H13 olarak isimlendirilen ve tamamiyle LG tarafından geliştirilen işlemcinin, ARM'ın Cortex-A15 tasarımını temel alması ve yine ARM tarafından geliştirilen Mali serisi grafik yongalarının yeni jenersayon üyelerinden T604 ile gelmesi bekleniyor. Sektörü yakından takip edenlerin bildiği üzere aynı teknolojileri temel alan Exynos 5250 işlemcisi Samsung tarafından pazara sürülmüş, Google Chromebook ve Nexus 10'da da kullanılmış durumda.

İşlemci geliştirme çalışmaları için önemli yatırımlar yapan ve 900'den fazla çip tasarımcısı ile konuya uzman mühendisleri kadrosuna katan LG, orta-uzun vadede tüketici elektorniği ürünlerinde hem kendi işlemcilerini kullanmayı hem de dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor. CES 2013'te tanıtılması beklenen H13 işlemcisinin mobil cihazlardan ziyade televizyon gibi ev elektroniği ürünlerinde kullanılması bekleniyor. Zaten isimlendirmede geçen H harfi Home Enterntainment, 13 ise 2013 dönemine işaret ediyor. Dünyanın en büyük fabrikasız çip tasarımcılarından biri olmayı hedefleyen LG, kendi geliştirdiği işlemcilerin üretimini ise rakibi Samsung'dan farklı olarak kendisi üretmek yerine TSMC firmasına devredecek. Sektörün en büyük sözleşmeli döküm firması olan TSMC aralarında AMD , Nvidia ve Qualcomm gibi firmaların da yer aldığı 200'den fazla firma için hacimli üretim yapıyor ve yakında Apple ile de çalışması bekleniyor.

Kendi ekran teknolojilerini, kendi pillerini ve kendi kamera sensörlerini geliştiren LG için işlemci tasarımı, şirketin dikey entegrasyon yolunda en önemli adımlarından biri haline gelecek. Komponent üretimine büyük önem veren LG, işlemci tasarımında hızlı gelişim için 900 mühendisin yer aldığı ekibe geniş ve özel yetkiler vermiş durumda. Önümüzdeki yıl içerisinde kendi geliştirdiği işlemcileri, geniş bir yelpazede kullanması beklenen LG'nin, nasıl bir yol izleyeceğini ve pazarda ne derece ses getireceğini ise bekleyip göreceğiz.



