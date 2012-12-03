LG kendi geliştirdiği ARM tabanlı ilk işlemcisini Ocak ayında tanıtacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz yıl ARM lisansı aldığını açıklayarak kendi işlemcilerini geliştireceğini duyuran LG, gelen haberlere göre ilk işlemcisini CES 2013 Fuarı kapsamında anons edecek. H13 olarak isimlendirilen ve tamamiyle LG tarafından geliştirilen işlemcinin, ARM'ın Cortex-A15 tasarımını temel alması ve yine ARM tarafından geliştirilen Mali serisi grafik yongalarının yeni jenersayon üyelerinden T604 ile gelmesi bekleniyor. Sektörü yakından takip edenlerin bildiği üzere aynı teknolojileri temel alan Exynos 5250 işlemcisi Samsung tarafından pazara sürülmüş, Google Chromebook ve Nexus 10'da da kullanılmış durumda.
İşlemci geliştirme çalışmaları için önemli yatırımlar yapan ve 900'den fazla çip tasarımcısı ile konuya uzman mühendisleri kadrosuna katan LG, orta-uzun vadede tüketici elektorniği ürünlerinde hem kendi işlemcilerini kullanmayı hem de dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor. CES 2013'te tanıtılması beklenen H13 işlemcisinin mobil cihazlardan ziyade televizyon gibi ev elektroniği ürünlerinde kullanılması bekleniyor. Zaten isimlendirmede geçen H harfi Home Enterntainment, 13 ise 2013 dönemine işaret ediyor. Dünyanın en büyük fabrikasız çip tasarımcılarından biri olmayı hedefleyen LG, kendi geliştirdiği işlemcilerin üretimini ise rakibi Samsung'dan farklı olarak kendisi üretmek yerine TSMC firmasına devredecek. Sektörün en büyük sözleşmeli döküm firması olan TSMC aralarında AMD , Nvidia ve Qualcomm gibi firmaların da yer aldığı 200'den fazla firma için hacimli üretim yapıyor ve yakında Apple ile de çalışması bekleniyor.
Kendi ekran teknolojilerini, kendi pillerini ve kendi kamera sensörlerini geliştiren LG için işlemci tasarımı, şirketin dikey entegrasyon yolunda en önemli adımlarından biri haline gelecek. Komponent üretimine büyük önem veren LG, işlemci tasarımında hızlı gelişim için 900 mühendisin yer aldığı ekibe geniş ve özel yetkiler vermiş durumda. Önümüzdeki yıl içerisinde kendi geliştirdiği işlemcileri, geniş bir yelpazede kullanması beklenen LG'nin, nasıl bir yol izleyeceğini ve pazarda ne derece ses getireceğini ise bekleyip göreceğiz.
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Lg de benzer bir yol izleme kararı almış anlaşılan
Yazılıma gelirsek
güncelleme verme hızı hala pek iyi değil ama 4x hd de bence Lg yazılıma önem verdiği takdirde neler yapabileceğini gösterdi,tegra 3 şahlandı resmen
@simaros a katılıyorum o açıdan
Samsung da bir zamanlar bu yollardan geçti .
Omnia çıktığında piyasada kıyamete kopmuştu ama bir alan bir de almayan pişmandı .
Kağıt üzerinde harika , performans yerlerde ve destek "0" bir telefondu .
O marka o günden bu yana aldı yürüdü .
Şimdi neler ortaya koyduğunu da herkes görüyor .
LG ise göründüğü üzere resmen gözünü karartmış durumda .
Helal olsun adamlara , her türlü yatırım , her türlü AR-GE mevcut .
Bunların meyvesi bir günde toplanmaz elbet .
Ama dalların yeşerdiği de ortada ...
Yazdığını tekrar oku istersen.
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