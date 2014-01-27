LG mali çeyrek tablolarını açıkladı, gelecek ay bir amiral gemi müjdesi verdi





CES 2014 fuarında görüntüleme ürünlerini ve giyilebilir cihazlarını ziyaretçilere sergileyen LG, amiral gemi akıllı telefonlarını ise sonraki döneme bırakmıştı. Firmanın geçen yıl son çeyrek mali raporunda ilk amiral gemisinin müjdesi de verildi.





Aralık 2013 itibariyle sona eren yılın son çeyreğinde LG televizyon satışları ile gülerken, G2'nin beklenen rakamların altında kalması nedeniyle kayıp yaşadı. Firma geçen yıl aynı döneme göre iki kat artış yaşayarak 220 milyon dolarlık faaliyet karı elde etti. Ancak son çeyreği 59 milyon dolar net zararla kapattı.





Bu dönemde televizyon bölümü 110 milyon dolar faaliyet karı elde ederken, mobil bölüm ise 40 milyon dolar zarar elde etti. Mobil bölümün özellikle G Flex ve G2 için agresif reklam politikası zararı tetikledi. Firmanın sattığı 13.2 milyon adet akıllı telefon zararı kurtarmaya yetmedi.





Yıl genelinde ise faaliyet karı 1.2 milyar dolar olurken, net kar da 215 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firma geçen yıl ki performansı ile son çeyrekteki düşüşü telafi edebildi.





Firmanın rapordaki duyurusu ise G Pro serisinden yeni bir amiral gemi modelini Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde lanse etmesi konusunda oldu. Firma Şubat sonunda G Pro 2 amiral gemi modelini resmen lande edecek. Bu modelde 5.9 inçlik 2560x1440 piksellik IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.

http://www.androidcentral.com/lg-g-pro-2-officially-coming-mobile-world-congress-february