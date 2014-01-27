Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG mali çeyrek tablolarını açıkladı, gelecek ay bir amiral gemi müjdesi verdi

5 yıl
4,6b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG mali çeyrek tablolarını açıkladı, gelecek ay bir amiral gemi müjdesi verdi

CES 2014 fuarında görüntüleme ürünlerini ve giyilebilir cihazlarını ziyaretçilere sergileyen LG, amiral gemi akıllı telefonlarını ise sonraki döneme bırakmıştı. Firmanın geçen yıl son çeyrek mali raporunda ilk amiral gemisinin müjdesi de verildi.

Aralık 2013 itibariyle sona eren yılın son çeyreğinde LG televizyon satışları ile gülerken, G2'nin beklenen rakamların altında kalması nedeniyle kayıp yaşadı. Firma geçen yıl aynı döneme göre iki kat artış yaşayarak 220 milyon dolarlık faaliyet karı elde etti. Ancak son çeyreği 59 milyon dolar net zararla kapattı. 

Bu dönemde televizyon bölümü 110 milyon dolar faaliyet karı elde ederken, mobil bölüm ise 40 milyon dolar zarar elde etti. Mobil bölümün özellikle G Flex ve G2 için agresif reklam politikası zararı tetikledi. Firmanın sattığı 13.2 milyon adet akıllı telefon zararı kurtarmaya yetmedi.

Yıl genelinde ise faaliyet karı 1.2 milyar dolar olurken, net kar da 215 milyon dolar olarak gerçekleşti. Firma geçen yıl ki performansı ile son çeyrekteki düşüşü telafi edebildi.

Firmanın rapordaki duyurusu ise G Pro serisinden yeni bir amiral gemi modelini Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde lanse etmesi konusunda oldu. Firma Şubat sonunda G Pro 2 amiral gemi modelini resmen lande edecek. Bu modelde 5.9 inçlik 2560x1440 piksellik IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM gibi özelliklerin yer alması bekleniyor.   

http://www.androidcentral.com/lg-g-pro-2-officially-coming-mobile-world-congress-february Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
acura07 5 yıl en beğenilen
once guncelleme verıcen lg yoksa daha da az satarsın :)

bır G2 kullanıcısı :)
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydede96 5 yıl
lan g2yi daha yeni aldık
Allahınızı severseniz gözünüzün yağını yiyim yapmayın
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YediyuzYetmisYedi 5 yıl
Amiral degil general istiyoruz artik :D
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dr_divx 5 yıl
bazi isden kar edersin, bazisindan musteri kazanirsin. ayagi alissin..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 5 yıl
G2 alanlar niye ses çıkarıyor anlamadım.O fiyata S4 alsanız üzülebilirdiniz çünkü cpu gpu farkı çok açılacaktı.Ama şimdi üzülmenize hiç bir neden yok.Tek sıkıntı yeni amiral gemi ile G2'nin güncellemeleri sarkabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scavenger Of Human Sorrow 5 yıl
Hafıza kartı ve radyo gibi temel ve ucuz parçaları bulundurmazsan bu sana haktır bu iki olayın olmamasını bir telefonun arama yapmaması ile eşdeğer görüyorum bende g2 alacaktım sd kart yok nexus alayım dedim aynısı htc wp8x i sd kart destekli sanıp alıyordum ki onda da yok iptal ettirdim... Mecbur xperia l aldım. Çok mu masraflı iş trt bandrolü almak, sd kart desteği sunmak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CertificatedStaff 5 yıl
Kar etmiş fena mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl Scavenger Of Human Sorrow
donanımında olan bır sey radıo ve root atmadan radıoyu aktıf edebılıyorsunuz :) takmamak lazım...

sd kart keske olsaymıs ona bısı dıyemıyecem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
lg bu kadarmı kar edebildin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serifcakir 5 yıl
G2 den oldukça memnunum hatası neredeyse yok denecek kadar legende katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
son zamanlardaki çıkışını düşününce LG bu konuda daha fazla başarıyı ve kar oranını hak ediyordu. çünkü kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre cihazlar üretiyor hem de özellikle televizyonlarında eşsiz bir deneyim sunuyor. Amiral gemi ile gelecek olması sevindirici. açıkçası ben her yeni üründe acaba nasıl bir yenilik var diye meraklanmadan edemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YediyuzYetmisYedi 5 yıl
Amiral degil general istiyoruz artik :D
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AppleFans 5 yıl
Hatunlar guzelmis. Saka bir yana g pro 2'yi acalim. Lg g pro serisi bir phablet secenegidir. Tipki samsung gibi yapiyor lg. Samsung once galaxy s cikariyor, ardindan ondan daha guclu bir phablet. G pro note serisine esdeger. Bu da g2 den sonra cokan bir phablet. Yani s4'ler nasil cop olmadiysa g2'ler de cop olmadi. Hayde selametle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 5 yıl
g2 leri bi siz almışsınız
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl inexo
inexo
g2 leri bi siz almışsınız


Dogrudur
g2 turkiyeye cok iyi fiyattan girdigi icin bu kadar satti ama avrupada amerikada nerdiyse s4 den daha pahali. Bence s4 den daha iyi bir telefon ama hala insanlarin aklinda lg diyince soru isaretleri beliriyor. Ayrica sd kart ve degistirilebilir batarya olmamasida insanlarin ilgisini azaltiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre4335 5 yıl
Haha 2K ekran diyo S800 FullHD anca yetiyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 5 yıl
nasıl agresif reklam politikası bu tüm reklamlarını internetten izledik, resmen saçmalamışlar samsung note 2 serisi telefonu tanıtırkan koca koca binaları telefonla kapladı resmen mecidiyeköyde şişlide leventte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4551 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik ile Soru Cevap: Discovery 2 ne zaman gelecek? Mantle destekli kartlar? Yeşil perde kullanımı ve fazlası 5 yıl Mobilite: Snapdragon 810, Galaxy S5, Sony Xperia Z2, LG G3, iPhone 6 ve kutusundan taze taze Nokia Lumia 1520 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim