LG 'nin BP40NS20 harici Blu-ray sürücüsü Avrupada satışa sunuluyor

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Güney Kore'nin elektronik devlerinden LG, BP40NS20 taşınabilir Blu-ray yazıcısını Avrupa pazarına sunuyor. 3D Blu ray ve BDXL desteği bulunan sürücü çizilmelere karşı özel bir kaplaması olan sürücü 4MB tampon belleğe ve USB 2.0 arayüzüne sahip.
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LightScribe teknolojisi sayesinde medyaların üstüne etiketleme de yapabilen cihaz, çeşitli medyalara ise şu hızlarda kayıt yapabiliyor. Ürünün fiyatı ise 109€ olarak belirlenmiş.
6x BD-R, 2x BD-RE, 8x DVD-R/+R/+RW, 6x DVD-RW, 5x DVD-RAM, 24x CD-R/CD-RW, 6x BD-R, 2x BD-RE, 8x DVD-R/+R/+RW, 6x DVD-RW, 5x DVD-RAM, 24x CD-R/CD-RW
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