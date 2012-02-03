Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG 'nin BP40NS20 harici Blu-ray sürücüsü Avrupada satışa sunuluyor

7 yıl
4,1b
1
14
Optik Sürücüler
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Kore'nin elektronik devlerinden LG, BP40NS20 taşınabilir Blu-ray yazıcısını Avrupa pazarına sunuyor. 3D Blu ray ve BDXL desteği bulunan sürücü çizilmelere karşı özel bir kaplaması olan sürücü 4MB tampon belleğe ve USB 2.0 arayüzüne sahip.
LightScribe teknolojisi sayesinde medyaların üstüne etiketleme de yapabilen cihaz, çeşitli medyalara ise şu hızlarda kayıt yapabiliyor. Ürünün fiyatı ise 109€ olarak belirlenmiş.
6x  BD-R, 2x  BD-RE, 8x  DVD-R/+R/+RW, 6x  DVD-RW, 5x  DVD-RAM, 24x CD-R/CD-RW, 6x  BD-R, 2x  BD-RE, 8x  DVD-R/+R/+RW, 6x  DVD-RW, 5x  DVD-RAM, 24x CD-R/CD-RW

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jovanovic 6 yıl
Fiyati pahali mi sizce, nasil?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
usb 3.0 olsaymış iyiydi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceon 7 yıl
Türkiyede satılsa bende satın alacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayraak 7 yıl
Sata3 yada USB3 olsa kesinlikle almayı düşünürdüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Hız standart ancak tasarım göze çarpıyor çok şık ince ve alımlı..:)Ayrıca müşterinin dikkatini çekecek diğer ünsurda çizilmelere karşı özel bir kaplaması olması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4061 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Optik Sürücüler, lg ve
2 etiket daha harici 3d
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Turkcell T11 video inceleme 7 yıl Asus Radeon HD 7950 DirectCU II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim