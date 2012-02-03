LG 'nin BP40NS20 harici Blu-ray sürücüsü Avrupada satışa sunuluyor

LightScribe teknolojisi sayesinde medyaların üstüne etiketleme de yapabilen cihaz, çeşitli medyalara ise şu hızlarda kayıt yapabiliyor. Ürünün fiyatı ise 109€ olarak belirlenmiş.

6x BD-R, 2x BD-RE, 8x DVD-R/+R/+RW, 6x DVD-RW, 5x DVD-RAM, 24x CD-R/CD-RW, 6x BD-R, 2x BD-RE, 8x DVD-R/+R/+RW, 6x DVD-RW, 5x DVD-RAM, 24x CD-R/CD-RW

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Güney Kore'nin elektronik devlerinden LG, BP40NS20 taşınabilir Blu-ray yazıcısını Avrupa pazarına sunuyor. 3D Blu ray ve BDXL desteği bulunan sürücü çizilmelere karşı özel bir kaplaması olan sürücü 4MB tampon belleğe ve USB 2.0 arayüzüne sahip.