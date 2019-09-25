LG patent ihlali gerekçesiyle Koç Grubuna ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı

Dünyanın önde gelen elektronik şirketlerinden LG, Koç Grubu'na ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı. Güney koreli şirket, bu markalara ait buzdolabı modellerinde kendine ait bir patentin ihlal edildiğini iddia ediyor.

Buz yapma teknolojisinde patent ihlali

Gelen haberlere göre LG, Münih Bölge Mahkemesi'ne başvurarak Arçelik ve bağlı ortaklıkların, Avrupa'da satılan buzdolabı modellerinde kendine ait buz yapma teknolojisini kullandıklarını öne sürmüş durumda.

http://www.dizzotv.com/site/data/html_dir/2019/09/25/2019092580051.html

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LG'nin buz yapma konusundasahip olduğu belirtilirken, söz konusu şirketlere yapılanise dikkate alınmadığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak henüz'ndan bir açıklama gelmezken, mahkemenin nasıl bir karar alacağı ise merakla bekleniyor.