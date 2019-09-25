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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG patent ihlali gerekçesiyle Koç Grubuna ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı

    Güney Koreli teknoloji devlerinden LG, Koç Grubuna ait olan Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı. LG, bahsi geçen şirketlerin iki kapılı buzdolabı modellerinde patent ihlali yapıldığını iddia ediyor.
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    Fotoğraf Makineleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG patent ihlali gerekçesiyle Koç Grubuna ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı
    Dünyanın önde gelen elektronik şirketlerinden LG, Koç Grubu'na ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı. Güney koreli şirket, bu markalara ait buzdolabı modellerinde kendine ait bir patentin ihlal edildiğini iddia ediyor.

    Buz yapma teknolojisinde patent ihlali

    Gelen haberlere göre LG, Münih Bölge Mahkemesi'ne başvurarak Arçelik ve bağlı ortaklıkların, Avrupa'da satılan buzdolabı modellerinde kendine ait buz yapma teknolojisini kullandıklarını öne sürmüş durumda.
    LG'nin buz yapma konusunda 400'den fazla patente sahip olduğu belirtilirken, söz konusu şirketlere yapılan uyarıların ise dikkate alınmadığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak henüz Koç Grubu'ndan bir açıklama gelmezken, mahkemenin nasıl bir karar alacağı ise merakla bekleniyor.


    http://www.dizzotv.com/site/data/html_dir/2019/09/25/2019092580051.html Yorum Yaz
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    Steelo 1 sa. en beğenilen
    Çok sevindim Koç devlet destekli ne nanelerle buralara geldi ve bir çok milli ve yerli üreticinin de batmasına sebebiyet verdi geçmişte.Demirel zamanında, %100 yerli tümosan traktörlere karşı olarak demirel koç'un ithal ettiği traktörlerden vergi muafiyeti gerçekleştirdi ve Tümosanı zarar ettirdi.Umarım LG haklı çıkar.
    Çok sevindim Koç devlet destekli ne nanelerle buralara geldi ve bir çok milli ve yerli üreticinin de batmasına sebebiyet verdi geçmişte.Demirel zamanında, %100 ...
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    Ayyıldız Türk 25 dk.
    Lan bi yürü git kuzey kutbundaki eski molardan da kira istiyor musun
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    Steelo 1 sa. en beğenilen
    Çok sevindim Koç devlet destekli ne nanelerle buralara geldi ve bir çok milli ve yerli üreticinin de batmasına sebebiyet verdi geçmişte.Demirel zamanında, %100 yerli tümosan traktörlere karşı olarak demirel koç'un ithal ettiği traktörlerden vergi muafiyeti gerçekleştirdi ve Tümosanı zarar ettirdi.Umarım LG haklı çıkar.
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    trakyAli-1986 1 sa.
    Galiba koç grubu TV paneli ve motor alımını LG den yapmama kararı aldı.
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    smart1978 1 sa.
    LG in arkasindakileri merak ediyorum. Trump karsiti bir olusum olsa gerek :) ...
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