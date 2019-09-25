LG patent ihlali gerekçesiyle Koç Grubuna ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı

Teknoloji Editörü
Dünyanın önde gelen elektronik şirketlerinden LG, Koç Grubu'na ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı. Güney koreli şirket, bu markalara ait buzdolabı modellerinde kendine ait bir patentin ihlal edildiğini iddia ediyor.
Buz yapma teknolojisinde patent ihlali
Gelen haberlere göre LG, Münih Bölge Mahkemesi'ne başvurarak Arçelik ve bağlı ortaklıkların, Avrupa'da satılan buzdolabı modellerinde kendine ait buz yapma teknolojisini kullandıklarını öne sürmüş durumda.LG'nin buz yapma konusunda 400'den fazla patente sahip olduğu belirtilirken, söz konusu şirketlere yapılan uyarıların ise dikkate alınmadığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak henüz Koç Grubu'ndan bir açıklama gelmezken, mahkemenin nasıl bir karar alacağı ise merakla bekleniyor.
http://www.dizzotv.com/site/data/html_dir/2019/09/25/2019092580051.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle