LG pek çok modelini doğrudan KitKat sürümüne güncelleyebilir





LG'nin amiral gemi modeli G2 için Android 4.4 KitKat güncellemesini Mart ayı sonlarına doğru yayınlaması beklenirken, diğer modelleri için de yol haritasını güncellediği ifade ediliyor.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG, uygun modellerinde Android 4.2 ve 4.3 güncellemelerini es geçerek doğrudan 4.4 KitKat güncellemesi sunacak. LG'nin 4.3 güncellemesini kesin olarak es geçtiği belirtiliyor.





Firmanın 4.4 KitKat sürümüne güncelleyeceği modeller LG Optimus F3, LG Optimus F6, LG G Pad 8.3, LG G Pro Lite, LG Optimus F7, LG-D315, LG LS740, LG Optimus L9 II, LG Optimus Vu II ve LG Vu III şeklinde sıralanıyor. Sadece model numarası yer alan cihazlar halen resmi olarak tanıtılmadı ve kıas süre içerisinde LG'nin bunlara resmiyet kazandırması bekleniyor.





Önceki yılın amiral gemi modeli durumunda olan Optimus 4X HD modeli ise Android 4.1.2 sürümünden öteye geçemeyecek. Bilgiler cihaz profil dosyalarından elde edildiği için gerçeklik payının yüksek olduğu belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-to-skip-Android-4.3-and-update-many-of-its-devices-to-Android-4.4_id51571