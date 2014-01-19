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LG pek çok modelini doğrudan KitKat sürümüne güncelleyebilir

5 yıl
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25
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LG pek çok modelini doğrudan KitKat sürümüne güncelleyebilir

LG'nin amiral gemi modeli G2 için Android 4.4 KitKat güncellemesini Mart ayı sonlarına doğru yayınlaması beklenirken, diğer modelleri için de yol haritasını güncellediği ifade ediliyor.

Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG, uygun modellerinde Android 4.2 ve 4.3 güncellemelerini es geçerek doğrudan 4.4 KitKat güncellemesi sunacak. LG'nin 4.3 güncellemesini kesin olarak es geçtiği belirtiliyor.

Firmanın 4.4 KitKat sürümüne güncelleyeceği modeller LG Optimus F3, LG Optimus F6, LG G Pad 8.3, LG G Pro Lite, LG Optimus F7, LG-D315, LG LS740, LG Optimus L9 II, LG Optimus Vu II ve LG Vu III şeklinde sıralanıyor. Sadece model numarası yer alan cihazlar halen resmi olarak tanıtılmadı ve kıas süre içerisinde LG'nin bunlara resmiyet kazandırması bekleniyor.

Önceki yılın amiral gemi modeli durumunda olan Optimus 4X HD modeli ise Android 4.1.2 sürümünden öteye geçemeyecek. Bilgiler cihaz profil dosyalarından elde edildiği için gerçeklik payının yüksek olduğu belirtiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/LG-to-skip-Android-4.3-and-update-many-of-its-devices-to-Android-4.4_id51571 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hamza61TS 5 yıl
burada soylenilen çoğu telefon modeli optimus 4xhd den daha düşük donanıma sahip nasıl oluyorda onlar 4.4 alıyorda 4xhd alamıyor rica ediyorum sallarken destekli sallayalım...
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Schnitter 5 yıl
Çoğu kişi Apple a güncelleme ile cihazları yavaşlatıyor diye taş atıyor ama diğer firmalar hiç güncelleme vermiyor. Yanlış anlaşılmasın Apple fanboyu falan değilim ama gerçek bu Apple 4 sene öncesinin cihazına güncelleme verirken diğerleri geçen sene ki cihazlarına güncelleme vermekten aciz.
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DH Misafiri 5 yıl
Artık bütün firmalar donanım olarak aynı düzeyde sanki piyasadaki telefonların çoğu birbiriyle yarışabilir. Önemli olan yazılım özellikleri ne kadar sık ve sağlı güncelleme yapan o kadar kullanıcı sahibi oluyor. LG'ninde bu güncellemesini dört gözle bekleyen çok.
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Utku 5 yıl
Su LG'yi satarak buyuk beladan kurtuldum, huzura erdim. Umarim batarsin LG. Zaten yaptigin telefonlar da ekran ve hazir aldigin donanimlar disinda bir halta benzemiyor.
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Kuvvet_Mira 5 yıl Utku
Hocam,
Telefonunuzu satip kurtulmussunuz ne guzel...
Ama hala bu telefonu kullanan o kadar kullaniciyi hice sayip bir de LG batsin diye beddua ediyorsunuz... Biraz agir olmamis mi sizce de??
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General. 5 yıl
Firmalar bu sene donanım olarak denk cihazlar tanıtıyor.Bundan sonra iş yazılıma kaldı güncellemede önde olan maçı alır.
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The-Engineer 5 yıl
Optimus G yi göremedim yoksa güncelleme gelmeyecek mi ?
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eP_362 5 yıl The-Engineer
bozokluht
Optimus G yi göremedim yoksa güncelleme gelmeyecek mi ?

Gelecek. www.phonearena.com/news/LG-testing-Android-4.4-for-both-LG-Optimus-G-and-LG-Optimus-G-Pro_id51568
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Fiyaka1903 5 yıl
Vu serisi evladım olsa cebine eroin koyar polise ihbar ederim o çirkin tipiyle guncelleme alıyor bide yazık :D
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Fiyaka1903 5 yıl
Bir musibet bin nasihattan iyidir LG öksüz bıraktığı telefonlardan sonra dersini almış gibi
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Boragungoren 5 yıl
Orda lg g2 yok mu ben mi yanlış görüyorum

Edit:Dalgınlığın azizliğine uğramışım
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mehmet 0534 5 yıl
iyiki p880 satmisim bu lg adam olmaz gecen senenin telefonuna bir guncellemeyle birakti yazik
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