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    Fortnite FPS modu yarın erişime açılıyor

    Fortnite Ballistic FPS modu ile oyuncular çok daha farklı bir bakış açısı üzerinden taktik savaşlarına başlıyor. Yıllardır aynı mekanikleri kullanan Fortnite’ın yeni modu yarın erişime açılacak. 
    Fortnite Ballistic Tam Boyutta Gör
    Epic Games’in en popüler ve kazandıran oyunu Fortnite, önemli bir değişime hazırlanıyor. Uzun süredir gündemde olan yeni 5v5 FPS modu Fortnite Ballistic, yarın itibariyle erken erişime açılıyor. 

    Fortnite Ballistic nedir?

    Yıllardır belirli bir oyun mekaniği ile yoluna devam eden Fortnite, yeni modu ile oyunculara farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Birinci şahıs bakış açısından oynanan mod, oyuncuların taktik açısından strateji geliştirmesini de sağlayacak. 

    Skyline 10 haritası ile başlayacak modda belirli bir silah seti ve ekipman yer alacak. Modda 5 kişi saldıran, 5 kişi ise savunan takım oluyor. Saldıran takım Rift Point cihazını iki noktadan birine yerleştirmeye çalışırken, savunan takım ise bunu engellemeye çalışacak. Oyun cihazın patlaması ya da takımlardan birinin elenmesi ile son bulacak. 6 oyun sonrasında takımlar rollerini değişecek. Bir takım toplam 7 oyun kazandığında oturum da sona erecek. 

    FPS modu iki farklı zorluk seviyesi ile geliyor. Sıralamasız seviyede takımdan ayrılan oyuncular başka oyunlara katılabiliyor. Sıralamalı seviyede ise oyuncu oyun bitmeden ayrılırsa süre cezası alıyor ve başka oyuna katılamıyor. Bu seviyede kaybeden ve kazanan takımlar sıralamada yükseliyor veya düşüyor. 


     

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