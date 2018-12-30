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LG yakında yeni bir Android tablet çıkaracak

Güney Koreli teknoloji devi LG yakında yeni bir Android tablet piyasaya sürmeye hazırlanıyor. LG-V426 model numaralı cihazın WiFi ve Bluetooth sertifikası aldığı ortaya çıktı.
4 ay
4,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Tablet piyasasının eskisi kadar hareketli olmadığı bir gerçek. Ancak yine de bazı üreticiler yılda bir veya iki model çıkarmaya devam ediyor. Güney Koreli LG, 2018 yılında hiç yeni tablet çıkarmadığı için bu yönde bir hazırlık içinde olması sürpriz sayılmaz. Şirketin yeni tableti hakkında bazı bilgiler internete düştü.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A50 modelinin detayları ortaya çıktı"
LG-V426 model numarasına sahip LG marka bir tablet WiFi Alliance ve Bluetooth SIG web sitelerinde ortaya çıktı. Tabletin sertifika sürecine girmiş olması çok yakında piyasaya sürüleceğinin bir göstergesi. Bununla birlikte cihazın kısa süre önce Google’ın geliştirici web sitesinde de göründüğünü belirtelim.

CES 2019'da tanıtılabilir

Beklenildiği gibi WiFi ve Bluettooth sertifikaları cihaz hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Ancak en azından Bluetooth 4.2 LE (Düşük Enerji) standardı, Android O işletim sistemi ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n çift bant desteği ile geleceğini öğreniyoruz.
Tabletin ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki ay düzenlenecek CES 2019 fuarında lanse edilebileceğine yönelik söylentiler var.

https://www.mysmartprice.com/gear/lg-v426/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 4 ay
Tablet olarak her işimi görsün diyenin iPad'den başka bir şey almasını çok mantıklı gelmiyor. iPad'e alternatif olarak da sadece Windows 2si1 aradalar olabilir ama onların da zarifleri iPad'den pahalı, diğerleri de hantalç
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gecmisten gelen muallim 4 ay
Tablet piyasası ölü resmen,bi tek ipadler var onlara uzanmak mesele zaten Xiaomi,teclast gibi markalara da ulaşamadığımıza göre 1gb-8gb ikilemesine devam
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mohmla 4 ay
16-32 gbhafıza, 1-2 ram koyacaklar çıkmadan çöp olacak
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Celonfix 4 ay
LG G Pad 8.3 tabletimi senelerdir kullanıyorum.Şuan Android 8.1 rom kurulu ve yağ gibi akıyor. Ekranı oldukça kaliteli ancak son dönemlerde LG'nin klasik sorunu olan ghost screen başladı.
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forumcu54 4 ay Celonfix
Selam bende de lg g pad 8.3 var. gerçekten iyi makine. android 9 rom u nereden bulduğunu sorabilirmiyim.
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Theologist 4 ay
LG tabletler gerçekten güzel oluyor özellikle ekran bakımından.
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