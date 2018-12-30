LG yakında yeni bir Android tablet çıkaracak

Tablet piyasasının eskisi kadar hareketli olmadığı bir gerçek. Ancak yine de bazı üreticiler yılda bir veya iki model çıkarmaya devam ediyor. Güney Koreli LG, 2018 yılında hiç yeni tablet çıkarmadığı için bu yönde bir hazırlık içinde olması sürpriz sayılmaz. Şirketin yeni tableti hakkında bazı bilgiler internete düştü.

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LG-V426 model numarasına sahip LG marka bir tablet WiFi Alliance ve Bluetooth SIG web sitelerinde ortaya çıktı. Tabletin sertifika sürecine girmiş olması çok yakında piyasaya sürüleceğinin bir göstergesi. Bununla birlikte cihazın kısa süre önce Google’ın geliştirici web sitesinde de göründüğünü belirtelim.

CES 2019'da tanıtılabilir

Beklenildiği gibi WiFi ve Bluettooth sertifikaları cihaz hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Ancak en azından Bluetooth 4.2 LE (Düşük Enerji) standardı, Android O işletim sistemi ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n çift bant desteği ile geleceğini öğreniyoruz.

Tabletin ne zaman tanıtılacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki ay düzenlenecek CES 2019 fuarında lanse edilebileceğine yönelik söylentiler var.

https://www.mysmartprice.com/gear/lg-v426/