Samsung Galaxy A50 modelinin detayları ortaya çıktı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, 2019'un başlarında Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlansa da, şirket diğer yeni modellerini de ihmal etmiyor. Bunlardan birisi de önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan Galaxy A50 modeli.

Çıkış tarihi belli değil

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung Galaxy A50, 4.000 mAh pil kapasitesiyle gelecek. Cihazın, şirketin bir başka akıllı telefonu olan Galaxy A7'deki gibi 24 Megapiksellik arka kameraya sahip olacağı da sızan bilgiler arasında.

https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-galaxy-a50-accu-4000-mah/

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Detaylar bunlarla sınırlı kalmıyor. Cihazınveişlemci ile desteklenen ilk akıllı telefon olacağı da iddialar arasında. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan Galaxy A50,vedepolama alanı seçenekleri sunacak. Akıllı telefonunpiyasaya sürüleceği ve fiyat etiketi ise şimdilik belli değil.