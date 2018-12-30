Samsung Galaxy A50 modelinin detayları ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, 2019'un başlarında Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlansa da, şirket diğer yeni modellerini de ihmal etmiyor. Bunlardan birisi de önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan Galaxy A50 modeli.
Çıkış tarihi belli değil
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung Galaxy A50, 4.000 mAh pil kapasitesiyle gelecek. Cihazın, şirketin bir başka akıllı telefonu olan Galaxy A7'deki gibi 24 Megapiksellik arka kameraya sahip olacağı da sızan bilgiler arasında.Detaylar bunlarla sınırlı kalmıyor. Cihazın 4 GB RAM ve Exynos 9610 işlemci ile desteklenen ilk akıllı telefon olacağı da iddialar arasında. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan Galaxy A50, 64 ve 128 GB depolama alanı seçenekleri sunacak. Akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyat etiketi ise şimdilik belli değil.
https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-galaxy-a50-accu-4000-mah/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ucuz Paykasa Al
Ucuz Paykwik al
Ucuz AstroPay Al
Ucuz Cashixir al
Türkiye’nin tek resmî sanal kart bayisidir.