LG yeni nesil akıllı telefonlarında Nvidia Tegra 2 platformunu kullanıyor

Akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirmek isteyen LG, yazılım tarafında Windows Phone 7, donanım tarafında ise Nvidia'nın Tegra 2 platformuna güveniyor. Güney Koreli firmadan gelen bilgilere göre, Optimus 7 ile başlayacak yeni nesil akıllı telefon akımında, çok sayıda modelde Tegra 2 platformuna yer verilecek. Nvidia tarafından ilk defa CES 2010 fuarında tanıtılan Tegra 2 platformu, çift çekirdekli ARM Cortex A9 tasarımını temel alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve farklı görevler için özelleştirilmiş 8 farklı işlem birimine sahip olan Tegra 2 platformunun, 1GHz'de çalışan tek çekirdekli Cortex A8 işlemcilerine kıyasla 2 kat daha daha fazla web ve 5 kat daha fazla oyun performansı sunuyor ayrıca 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

LG Mobile'ın Pazarlama Strateji Takımı'ndan sorumlu başkan yardımcısı Chang Ma açıklamasında, Nvidia ile çalışmaya karar verdiklerini çünkü görsel işlem lideri olduklarını ve müthiş tüketici deneyimleri yaratma konusunda uzun bir geçmişe sahip olduklarını söyledi. LG, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan Optimus serisi ilk telefonlarını son çeyrekte kullanıma sunacak.