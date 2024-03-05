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    Nothing Phone (2a) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    OnePlus’ın eski kurucusu tarafından kurulan Nothing markası, Nothing Phone 2'ye göre daha uygun fiyatlı Nothing Phone (2a) modelini tanıttı. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Nothing Phone (2a) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei tarafından kurulan Nothing markası, Nothing Phone 2'ye göre daha uygun fiyatlı olan Nothing Phone (2a) modelini tanıttı.

    Nothing Phone 2a'nın tasarımının en önemli özelliği, NFC bobininin içinde yer alan ve Nothing'in 'gözler' olarak nitelediği ikili kamera sistemi. Telefonun arka paneli kenarları 90 derecelik açıyla sararak cihazın düşmelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Nothing'in Glyph arayüzü olarak isimlendirdiği ikonik işıklandırması bu modelde de yer alıyor. 26 bağımsız birimden oluşan LED ışıklar çeşitli işlevler için kullanılabiliyor.

    Nothing Phone (2a) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (2a), gücünü Mediatek'in Dimensity 7200 Pro çipsetinden alıyor. TSMC'nin 4nm süreciyle üretilen işlemci, 2.8Ghz hıza kadar çıkabilen iki adet Cortex-A715 çekirdeği içeriyor. Telefonun, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

    6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 10 bit AMOLED panele sahip telefonun ekranı 30-120Hz arası değişken yenileme hızına sahip ve 1300 nits pik parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

    Kamera tarafında 50 MP ikili kamera paketine sahip olan Nothing Phone 2a, ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası barındırıyor. 50 MP kameralardan biri OIS destekli ana kamera, diğeri ise ultra geniş açı kamera görevi görüyor.

    Telefonda 45 Watt hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 23 dakikada %50 şarj seviyesine çıkabilen batarya, Nothing'in açıklamasına göre 1000 şarj döngüsünden sonra dahi kapasitesinin %90'ını koruyabiliyor.

    Nothing Phone (2a) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Nothing Phone (2a) özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 161,7 x 76,3 x 8,6 mm, 190 g
    • Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED, 1300 nits
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Pro
    • Bellek: 8 GB / 12 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Yazılım: Android 14, Nothing OS 2.5
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.9 birincil + 50 MP, f/2.2 ultra geniş
    • Ön kamera: 32 MP f/2.2
    • Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 , GPS + GLONASS
    • Batarya: 5000mAh, 45W hızlı şarj
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık

    Nothing Phone (2a) fiyatı

    Bugünden itibaren ön siparişe açılan Nothing Phone (2a), 12 Mart'ta sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Telefonların fiyatları ise şöyle:

    • 8 GB RAM, 128 GB depolama: 329 euro
    • 12 GB RAM, 256 GB depolama: 379 euro
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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