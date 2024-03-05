Nothing Phone (2a) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei tarafından kurulan Nothing markası, Nothing Phone 2'ye göre daha uygun fiyatlı olan Nothing Phone (2a) modelini tanıttı.

Nothing Phone 2a'nın tasarımının en önemli özelliği, NFC bobininin içinde yer alan ve Nothing'in 'gözler' olarak nitelediği ikili kamera sistemi. Telefonun arka paneli kenarları 90 derecelik açıyla sararak cihazın düşmelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Nothing'in Glyph arayüzü olarak isimlendirdiği ikonik işıklandırması bu modelde de yer alıyor. 26 bağımsız birimden oluşan LED ışıklar çeşitli işlevler için kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Nothing Phone (2a), gücünü Mediatek'in Dimensity 7200 Pro çipsetinden alıyor. TSMC'nin 4nm süreciyle üretilen işlemci, 2.8Ghz hıza kadar çıkabilen iki adet Cortex-A715 çekirdeği içeriyor. Telefonun, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 10 bit AMOLED panele sahip telefonun ekranı 30-120Hz arası değişken yenileme hızına sahip ve 1300 nits pik parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

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Kamera tarafında 50 MP ikili kamera paketine sahip olan Nothing Phone 2a, ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası barındırıyor. 50 MP kameralardan biri OIS destekli ana kamera, diğeri ise ultra geniş açı kamera görevi görüyor.

Telefonda 45 Watt hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 23 dakikada %50 şarj seviyesine çıkabilen batarya, Nothing'in açıklamasına göre 1000 şarj döngüsünden sonra dahi kapasitesinin %90'ını koruyabiliyor.

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Nothing Phone (2a) özellikleri

Boyut ve ağırlık : 161,7 x 76,3 x 8,6 mm, 190 g

: 161,7 x 76,3 x 8,6 mm, 190 g Ekran : 6.78 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED, 1300 nits

: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED, 1300 nits İşlemci : MediaTek Dimensity 7200 Pro

: MediaTek Dimensity 7200 Pro Bellek : 8 GB / 12 GB RAM

: 8 GB / 12 GB RAM Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Yazılım : Android 14, Nothing OS 2.5

: Android 14, Nothing OS 2.5 Arka kamera : 50 MP, f/1.9 birincil + 50 MP, f/2.2 ultra geniş

: 50 MP, f/1.9 birincil + 50 MP, f/2.2 ultra geniş Ön kamera : 32 MP f/2.2

: 32 MP f/2.2 Bağlantı : 5G, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 , GPS + GLONASS

: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 , GPS + GLONASS Batarya : 5000mAh, 45W hızlı şarj

: 5000mAh, 45W hızlı şarj Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık

Nothing Phone (2a) fiyatı

Bugünden itibaren ön siparişe açılan Nothing Phone (2a), 12 Mart'ta sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Telefonların fiyatları ise şöyle:

8 GB RAM, 128 GB depolama: 329 euro

12 GB RAM, 256 GB depolama: 379 euro

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