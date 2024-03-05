Nothing Phone (2a) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Nothing Phone 2a'nın tasarımının en önemli özelliği, NFC bobininin içinde yer alan ve Nothing'in 'gözler' olarak nitelediği ikili kamera sistemi. Telefonun arka paneli kenarları 90 derecelik açıyla sararak cihazın düşmelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Nothing'in Glyph arayüzü olarak isimlendirdiği ikonik işıklandırması bu modelde de yer alıyor. 26 bağımsız birimden oluşan LED ışıklar çeşitli işlevler için kullanılabiliyor.
6.78 inç büyüklüğünde Full HD+, 10 bit AMOLED panele sahip telefonun ekranı 30-120Hz arası değişken yenileme hızına sahip ve 1300 nits pik parlaklık seviyesine çıkabiliyor.
Kamera tarafında 50 MP ikili kamera paketine sahip olan Nothing Phone 2a, ön tarafta da 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası barındırıyor. 50 MP kameralardan biri OIS destekli ana kamera, diğeri ise ultra geniş açı kamera görevi görüyor.
Telefonda 45 Watt hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya yer alıyor. 23 dakikada %50 şarj seviyesine çıkabilen batarya, Nothing'in açıklamasına göre 1000 şarj döngüsünden sonra dahi kapasitesinin %90'ını koruyabiliyor.
Nothing Phone (2a) özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 161,7 x 76,3 x 8,6 mm, 190 g
- Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED, 1300 nits
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Pro
- Bellek: 8 GB / 12 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Yazılım: Android 14, Nothing OS 2.5
- Arka kamera: 50 MP, f/1.9 birincil + 50 MP, f/2.2 ultra geniş
- Ön kamera: 32 MP f/2.2
- Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 , GPS + GLONASS
- Batarya: 5000mAh, 45W hızlı şarj
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP54 su ve toz sıçramasına dayanıklılık
Nothing Phone (2a) fiyatı
Bugünden itibaren ön siparişe açılan Nothing Phone (2a), 12 Mart'ta sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Telefonların fiyatları ise şöyle:
- 8 GB RAM, 128 GB depolama: 329 euro
- 12 GB RAM, 256 GB depolama: 379 euro
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.