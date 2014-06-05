LG yeni nesil telefonu G3'ün tasarımıyla ilgili açıklamalar yaptı

LG Mobile'ın tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Chul Bae Lee, yeni nesil akıllı telefon modelleri G3'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnce çerçeveleri ile dikkat çeken G3'te, görsel anlamdaki bu etkiyi sunabilmek adına ekranın kasaya oranı %76 gibi endüstri standartlarının üzerinde bir değerde tutulmuş. Konu üzerine yoğun çalışma yaptıklarını dile getiren Lee şunları söyledi,

"Ekip arkadaşlarımı daha ince çerçeveler konusunda sürekli sıkıştırıyorum. Hepsi benim arkadaşım, henüz tam anlamıyla beklentilerimi karşılayabilmiş olmasalar da bugün için yapılabileceklerin en iyisi de bu. Şu anda pazardaki en iyi tasarımlardan biri ve bu tamamiyle teknoloji geliştirmeyle ilgili bir konu..."

"Şu anki tasarımın, bugün için mükemmel bir denge sunuyor. Biraz daha ince ve biraz daha büyük bir tasarım yapma imkanımız vardı ancak G3 ile gerçekten hoş bir denge sunuyoruz. "

Metal malzeme kullanımına da değinen Lee, böyle bir durumunda cihaz daha kalın ve ağır olacağı için o tercihte bulunmadıklarını ifade ediyor. Bu arada LG G3'ün arka kapağında bir metal katman bulunuyor dolayısıyla tamamiyle polikarbon olan malzemeye göre kısmen daha yüksek mukavemet sunuluyor. LG'nin daha önce yaptığı bir açıklamaya göre, eğer G3'ün gövdesi metalden imal edilseymiş, toplam maliyet birkaç yüz dolar daha yüksek olacakmış. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, tasarım anlamında yeni nesil üst seviye cihazlar arasında sizi en çok cezbeden hangisi ?