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LG yeni nesil telefonu G3'ün tasarımıyla ilgili açıklamalar yaptı

4 yıl
1,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yeni nesil telefonu G3'ün tasarımıyla ilgili açıklamalar yaptı
LG Mobile'ın tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Chul Bae Lee, yeni nesil akıllı telefon modelleri G3'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnce çerçeveleri ile dikkat çeken G3'te, görsel anlamdaki bu etkiyi sunabilmek adına ekranın kasaya oranı %76 gibi endüstri standartlarının üzerinde bir değerde tutulmuş. Konu üzerine yoğun çalışma yaptıklarını dile getiren Lee şunları söyledi, 
"Ekip arkadaşlarımı daha ince çerçeveler konusunda sürekli sıkıştırıyorum. Hepsi benim arkadaşım, henüz tam anlamıyla beklentilerimi karşılayabilmiş olmasalar da bugün için yapılabileceklerin en iyisi de bu. Şu anda pazardaki en iyi tasarımlardan biri ve bu tamamiyle teknoloji geliştirmeyle ilgili bir konu..."
"Şu anki tasarımın, bugün için mükemmel bir denge sunuyor. Biraz daha ince ve biraz daha büyük bir tasarım yapma imkanımız vardı ancak G3 ile gerçekten hoş bir denge sunuyoruz. "
Metal malzeme kullanımına da değinen Lee, böyle bir durumunda cihaz daha kalın ve ağır olacağı için o tercihte bulunmadıklarını ifade ediyor. Bu arada LG G3'ün arka kapağında bir metal katman bulunuyor dolayısıyla tamamiyle polikarbon olan malzemeye göre kısmen daha yüksek mukavemet sunuluyor. LG'nin daha önce yaptığı bir açıklamaya göre, eğer G3'ün gövdesi metalden imal edilseymiş, toplam maliyet birkaç yüz dolar daha yüksek olacakmış. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, tasarım anlamında yeni nesil üst seviye cihazlar arasında sizi en çok cezbeden hangisi ?

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balcis 4 yıl en beğenilen swat882
swat882

Metal malzemenin tüketici tarafında bir öneminin olmadığı zaten aşikar, polikarbon malzemeye devam, maliyetleri yükseltmeye gerek yok

o tamamen senin şahsi fikrin, aşikar olan şey senin aksine malzeme kalitesine önem veren insanların da epey fazla olduğu.
polikarbon falan diye de yumuşatmayın bildiğin plastik işte :)
swat882Metal malzemenin tüketici tarafında bir öneminin olmadığı zaten aşikar, polikarbon malzemeye devam, maliyetleri yükseltmeye gerek...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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ax 4 yıl
son cümleye kafam takıldı.bir kaç yüz dolar maliyetli nasıl oluyor.m8'in maliyetini merak etmeye başladım...
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Deathburn 4 yıl
Kaç para ulan bi "metal" hea söyleyin kaç para !!
1 Yanıt Yanıtla +23
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furkan6423 4 yıl
Şu tuşların yerin arkada değilde yanlarda olsaymış benc e daha iyi olrmuş
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apuskal 4 yıl
Metalin kilosunu soran arkadaşa ithafen :)
Kilosu 1,8 TL.
Şaka bi yana, Özel işlemlerden geçtiği ve özel prosesler getirdiği için polikarbon malzemeye göre metalin fiyatı daha yüksektir. Lakin 100'lerce $ arttırmaz.
Büyük ihtimalle bi çeviri hatası vardır o kısımda.
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hasankaan35 4 yıl
Bok atmaya gerek yok.almicaksan alma yok metal yok degil.yapmis isde adamlar ucuzda olursa ee daha ne
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sükût 4 yıl
G2 gibisi gelmez gelmeyecek.
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DH Misafiri 4 yıl
katılıyorum LG G3 tasarım konusunda çok iyi fakat LG ve Diğer firmalar teknik servis konusuna el atmaları gerekiyor. Son zamanlarda ufak tefek cihaz arızlarını kullanıcı hatası diye masraf alıyorlar.
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AlimranAltın 4 yıl
Piyasadaki donanımı en iyi telefon. Ama gelgör ki ısınma sorunu olabilir. Malzeme plastik sonuçta. Ve ekran sağlamlığı konusunda şüpheliyim
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okan_cehapelioglu 4 yıl
biri şunlara birkaç yüz dolara çinde ne telefonlar var hatırlatsın adamlar iyice uctu
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DH Misafiri 4 yıl
Benim için hiçbir önem arz etmiyor telefon imal edilirken kullanılan malzeme. İçin de bulundurduğu yazılım daha önemli benim için. Alüminyum olsa da plastikte olsa aynı işi gerçekleştirecek. Alüminyum kasa olmasının kamera performansına bir etkisi var mı veya arama performansına? Gerisi boş laf.
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DH Misafiri 4 yıl
ya arkadas nedir sizde bu metal sevdası pilastik daha sağlam daha iyi hemde hafif
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freudunpiposu 4 yıl
Çerçeve olayı çok iyi samsung s4'te incelttiği çerçeveyi götürüp s5'te kalınlaştırdı. S4 güzel bir tasarıma sahip şimdi - lere düştü. Kore malı telefonlar malzeme konusunda birbirlerinden dandik ama lg bu ön yüz tasarımıyla en azından estetik olarak örtüyor. Tabi arka taraf hâlâ şişe gibi ön tarafa yakışmıyor.
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