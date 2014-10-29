LG yılın üçüncü çeyreğinde rekor akıllı telefon sattı





2014 yılının üçüncü çeyreğinde uzun bir aradan sonra beşincilik kürsüsüne çıkan LG, bunu tarihinde bir rekor olarak kaydedilen akıllı telefon satışlarına borçlu. Firma aynı zamanda 2009'dan bu yana en yüksek mobil bölüm gelirlerine ulaştı.





Güney Koreli mobil cihaz devi LG, yılın üçüncü çeyreğinde LG G3 amiral gemisinin de etkisiyle 16.8 milyon adet akıllı telefon satışına imza attı. Yıl bazında yüzde 39, çeyrek bazda yüzde 16 artış yaşayan firma genel olarak 14.54 milyar dolar gelir, 450 milyon dolar da faaliyet karı elde etti.





Gelirlere en büyük kar tabi ki mobil bölümden geldi. Mobil bölüm 4.14 milyar dolar gelir elde ederken, 163 milyon dolar faaliyet karını da tablolara yazdırdı. Bu rakam 2009 yılından bu yana en yüksek değeri ifade ediyor. Ancak firmanın Ev Uygulamaları ve İklimlendirme bölümleri kayıplar yaşadı. Televizyon bölümü ise yüzde 5 artış yaşadı.





Firma bu yıl sonuna kadar ivmenin artarak devam etmesini bekliyor. Ayrıca 4K televizyon satışlarının da etkisiyle dördüncü çeyrekte rekor gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64749