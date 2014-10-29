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LG yılın üçüncü çeyreğinde rekor akıllı telefon sattı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG yılın üçüncü çeyreğinde rekor akıllı telefon sattı

2014 yılının üçüncü çeyreğinde uzun bir aradan sonra beşincilik kürsüsüne çıkan LG, bunu tarihinde bir rekor olarak kaydedilen akıllı telefon satışlarına borçlu. Firma aynı zamanda 2009'dan bu yana en yüksek mobil bölüm gelirlerine ulaştı.

Güney Koreli mobil cihaz devi LG, yılın üçüncü çeyreğinde LG G3 amiral gemisinin de etkisiyle 16.8 milyon adet akıllı telefon satışına imza attı. Yıl bazında yüzde 39, çeyrek bazda yüzde 16 artış yaşayan firma genel olarak 14.54 milyar dolar gelir, 450 milyon dolar da faaliyet karı elde etti. 

Gelirlere en büyük kar tabi ki mobil bölümden geldi. Mobil bölüm 4.14 milyar dolar gelir elde ederken, 163 milyon dolar faaliyet karını da tablolara yazdırdı. Bu rakam 2009 yılından bu yana en yüksek değeri ifade ediyor. Ancak firmanın Ev Uygulamaları ve İklimlendirme bölümleri kayıplar yaşadı. Televizyon bölümü ise yüzde 5 artış yaşadı.

Firma bu yıl sonuna kadar ivmenin artarak devam etmesini bekliyor. Ayrıca 4K televizyon satışlarının da etkisiyle dördüncü çeyrekte rekor gelir elde edileceği tahmin ediliyor.  


Kaynak:http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64749
http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64749 Yorum Yaz
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Parallel Killer 4 yıl
sony biraz feyz alsan nolurdu
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InMyOpinion 4 yıl
ben bile satın aldım bu çeyrek normal karşılıyorum
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colaker 4 yıl
başlığı yanlış yazmışsın dostum; "satmış olabilir" yazmalıydın
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teknosizm 4 yıl
G2 en az 1 sene daha satış yaptirir LG ye :)
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sahmat_78 4 yıl
LG telefon alıpta sorun yaşayanlar bir daha LG almamak ve çamur atmak konusunda haklı, aynı şeyi bana HTC yaşatmıştı, şuan HTC nin en ufak bir haberini bile okumuyorum o derece sildim.
G3 kullanıcısı olarak çok memnunum hiç bir kronik sorunla karşılaşmadım.
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aspirin_00 4 yıl
g3 de kroniksorunlar varken alınmaz kendikendine kapan ma yeni güncelleme ile fotoğraf çekimikalitesinde ışıkdengesizliği 2000 tl vermek akıl almıyor bu tip hatalara
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umut_baris 4 yıl
LG ye yazılım konusunda güven olmaz. Samsung, LG aynı şeylerin lacivertleri işte.

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yimmasabi 4 yıl
G3 de ne sorun var anlamadım, QHD ekran, süper yahu :) Alet çok başarılı ben memnunum. Oyunlarda ben de hiç takılmıyor. Ama şunu yaptım bi firewall kurdum, bi de gereksiz olan çalışan uygulamaları kapadım. Yoksa tabi ki her şey kasar. QHD ekranı minnacık cpu/gpu desteklio, normal yani Web, yazıları, PDF , gayet iyi okuyorum işte. Bir sürü de oyun var :) Bi de Android L Update gelecek bu yıl sonuna kadar, biraz daha iyileşecek performans. LG daha ne yapsın :D
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl yimmasabi
yimmasabi
G3 de ne sorun var anlamadım, QHD ekran, süper yahu :) Alet çok başarılı ben memnunum. Oyunlarda ben de hiç takılmıyor. Ama şunu yaptım bi firewall kurdum, bi de gereksiz olan çalışan uygulamaları kapadım. Yoksa tabi ki her şey kasar. QHD ekranı minnacık cpu/gpu desteklio, normal yani Web, yazıları, PDF , gayet iyi okuyorum işte. Bir sürü de oyun var :) Bi de Android L Update gelecek bu yıl sonuna kadar, biraz daha iyileşecek performans. LG daha ne yapsın :D

Renk gamutu iyi değil ve yine parlaklığı g2'ye göre düşük. Çoğu ağır oyunlar da 2k desteklemez onun yerine 1080p koyarlar mesela asplaht 8 gibi.
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doctor_bey 4 yıl
LG'nin bu satış rakamlarını hakettiğini düşünüyorum
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
G2'nin tasarımı çöptü, G3'ün de ekranı çöp oldu. Eğer birinden biri çöp olmazsa rahat uyuyamaz bu şirketler.
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Teknode 4 yıl
Diğer tepe cihazlardan ucuz satmasi ve sürümden kazanması büyük bir artı oldu LG icin. En azindan marka takintisi olmayan insanlar 500-600 lira daha az para verip ayni donanima sahip guclu bir telefon sahibi oldular.
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Public_Enemy 4 yıl
oha %3 karla mı çalışıyor bu firmalar, inanmam!
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