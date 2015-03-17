LG'den 29-inçlik yeni kavisli monitör: 29UC97

Hazırladığı kavisli monitörleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren LG, ürün gamına 34-inçlik 34UC97'nin küçük kardeşi diyebileceğimiz 29-inçlik 29UC97 modelini eklediğini duyurdu.

Kullanıcısını görsel olarak sararak daha etikili bir deneyim sunabilen LG 29UC97, 29-inç boyutundaki kavisli AH-IPS panelinde 2560 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor ve 21:9 en boy oranının katkısıyla kullanıcılarına büyük bir çalışma alanı veriyor. Teknik olarak griden giriye 5ms tepki süresi, 1000:1 kontrast değeri, 300 cd/m2 parlaklık ve 178/178 derece görüş açısı, 60Hz tazeleme hızı gibi detaylarla gelen monitör, 16.7 milyon derinliğinde renk gösterebiliyor ve titreme sorunu yaşatmayan W-LED arka aydınlatma teknolojiyle sRGB gamutunun %100'ünü kapsayabiliyor. Arkasında DisplayPort 1.2, 2x HDMI 1.4, 2x ThunderBolt ve 2x USB 3.0 portlarını taşıyan LG 29UC97, 2 x 7W gücündeki hoparlörleriyle de multimedya için uygun bir alternatif olduğunu gözler önüne seriyor.

LG 29UC97'nin resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmazken, LG 34UC97 1,200$ seviyesinde satılıyor.

http://www.guru3d.com/news-story/lg-announces-29-inch-ultra-wide-29uc97-curved-model.html