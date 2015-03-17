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LG'den 29-inçlik yeni kavisli monitör: 29UC97

4 yıl
2,8b
1
5
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG'den 29-inçlik yeni kavisli monitör: 29UC97
 
Hazırladığı kavisli monitörleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren LG, ürün gamına 34-inçlik 34UC97'nin küçük kardeşi diyebileceğimiz 29-inçlik 29UC97 modelini eklediğini duyurdu.
Kullanıcısını görsel olarak sararak daha etikili bir deneyim sunabilen LG 29UC97, 29-inç boyutundaki kavisli AH-IPS panelinde 2560 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor ve 21:9 en boy oranının katkısıyla kullanıcılarına büyük bir çalışma alanı veriyor. Teknik olarak griden giriye 5ms tepki süresi, 1000:1 kontrast değeri, 300 cd/m2 parlaklık ve 178/178 derece görüş açısı, 60Hz tazeleme hızı gibi detaylarla gelen monitör, 16.7 milyon derinliğinde renk gösterebiliyor ve titreme sorunu yaşatmayan W-LED arka aydınlatma teknolojiyle sRGB gamutunun %100'ünü kapsayabiliyor. Arkasında DisplayPort 1.2, 2x HDMI 1.4, 2x ThunderBolt ve 2x USB 3.0 portlarını taşıyan LG 29UC97, 2 x 7W gücündeki hoparlörleriyle de multimedya için uygun bir alternatif olduğunu gözler önüne seriyor.
LG 29UC97'nin resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmazken, LG 34UC97 1,200$ seviyesinde satılıyor.
LG'den 29-inçlik yeni kavisli monitör: 29UC97
 

http://www.guru3d.com/news-story/lg-announces-29-inch-ultra-wide-29uc97-curved-model.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
1080p bir monitör için bu fiyat çok fazla. Bunun yerine 1440P 32 inch LG veya 29 inch 4K BenQ düşünülebilir.
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bocekgrafik 4 yıl
sRGB gamutunun %100'ünü kapsaması, onun aynen abisi (34"lik versiyonu) gibi iyi bir iş monitörü olacağını gösteriyor.En azından güçlü bir aday.
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St Batuhan 4 yıl
1200 dolar çok olmuş beya, girişlerden ötürü vergi bindirilen ülkemizde ise çok yüksek bir fiyattan gelirse gelir. Aslında çok abartılı bir fiyat olmadan gelse güzel bir monitör olurdu ya neyse. Çözünürlük de gayet uygun olmuş ekran kartları için ve profesyonel işlerde de verim katacak bir durum sunarsa, ne mutlu bize. Kavis deneyimim mağazadan öte olmadığından nasıl durum yaşatır bilemiyorum tabii ağır işlerde.
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balcis 4 yıl
bunların kavisi artsın da 3 yerine iki monitörle sim sistemi kuralım; hem de 4k.
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Master_Evil 4 yıl
vergisi falan da eklesen 4000tl
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