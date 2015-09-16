LG'den 38 cm mesafede 100-inç görüntü verebilen projektör

Görüntüleme teknolojileri konusunda dünyanın en çok tercih ettiği firmalardan LG, kısa mesafede yüksek görüntü verebilen yeni projektör modeli MiniBeam PF1000U'yu kullanıcıların beğenisine sundu.

İlginç bir tasarımı bulunan LG MiniBeam PF1000U, ön tarafına yerleştirilen kavisli optik elemanı yardımıyla sadece 38 cm mesafeden tam 100-inç'lik bir görüntü oluşturabiliyor. 1000 lümen parlaklık seviyesi ve Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlük seviyesi bulunan projektör, bünyesinde WiFi, Intel WiDi ve Miracast (Android cihazlar için) kablosuz bağlantı teknolojilerini de taşıyor.

Yaklaşık 1.9 kg ağırlığı bulunan LG MiniBeam PF1000U, "HDMI, VGA, USB, S/PDIF, AV ile ses" portlarıyla geliyor ve gövdesinde yer alan hoparlörüyle temel görevler için harici bir ses sistemine ihtiyaç duymuyor.

İlk olarak Güney Kore merkezli satışa çıkacak olan LG MiniBeam PF1000U, 1350$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün diğer pazarlara geleceği tarih ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/lg-minibeam-pf1000u-projector-needs-only-15-inches-to-throw-a-100-inch-image-16404944/