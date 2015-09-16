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LG'den 38 cm mesafede 100-inç görüntü verebilen projektör

3 yıl
6,7b
1
11
Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG'den 38 cm mesafede 100-inç görüntü verebilen projektör
 
Görüntüleme teknolojileri konusunda dünyanın en çok tercih ettiği firmalardan LG, kısa mesafede yüksek görüntü verebilen yeni projektör modeli MiniBeam PF1000U'yu kullanıcıların beğenisine sundu.
İlginç bir tasarımı bulunan LG MiniBeam PF1000U, ön tarafına yerleştirilen kavisli optik elemanı yardımıyla sadece 38 cm mesafeden tam 100-inç'lik bir görüntü oluşturabiliyor. 1000 lümen parlaklık seviyesi ve Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlük seviyesi bulunan projektör, bünyesinde WiFi, Intel WiDi ve Miracast (Android cihazlar için) kablosuz bağlantı teknolojilerini de taşıyor. 
Yaklaşık 1.9 kg ağırlığı bulunan LG MiniBeam PF1000U, "HDMI, VGA, USB, S/PDIF, AV ile ses" portlarıyla geliyor ve gövdesinde yer alan hoparlörüyle temel görevler için harici bir ses sistemine ihtiyaç duymuyor.
İlk olarak Güney Kore merkezli satışa çıkacak olan LG MiniBeam PF1000U, 1350$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün diğer pazarlara geleceği tarih ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/lg-minibeam-pf1000u-projector-needs-only-15-inches-to-throw-a-100-inch-image-16404944/ Yorum Yaz
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aycibin 3 yıl en beğenilen
çok iyimiş ya.gerçekten takdir ettim hem yaratıcı hem başarılı.koy uydu receiver'ın yanına tv sehpasına.takıl rahat rahat.duvarlarda kablo çekme derdi de yok.

lumen değeri biraz düşük gibi ama peşinden 2inci 3üncü nesil modelleri çıkarılırsa geliştirirler bence.
çok iyimiş ya.gerçekten takdir ettim hem yaratıcı hem başarılı.koy uydu receiver'ın yanına tv sehpasına.takıl rahat rahat.duvarlarda kablo çekme derdi de yok.
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kadirirdem 3 yıl
ben çok beğendim iyi olmuş takdire şayan olmuş lumen değeri bana düşük geldi ama oda gelişir sorun değil....
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halitozbasli 3 yıl
aycibin
çok iyimiş ya.gerçekten takdir ettim hem yaratıcı hem başarılı.koy uydu receiverın yanına tv sehpasına.takıl rahat rahat.duvarlarda kablo çekme derdi de yok. lumen değeri biraz düşük gibi ama peşinden 2inci 3üncü nesil modelleri çıkarılırsa geliştirirler bence.

Arkadaşın dediği gibi en büyük getirisi tavana bir yere monte edip 70lik boru içinden onlarca kabloyu zor zoraki tavana çekmek yerine tvnin sırtını vermesi gereken duvara bunun görüntüsünü yansıt keyfine bak.
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BekirTemel 3 yıl
Sinemalar artık bu cihazlardan yararlanmaya başlamaz herhalde.
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KalemKolik 3 yıl
lümen en az 3bin olmalı. Ne yazıkki bu şekilde işe yaramaz
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the_alien89 3 yıl
Lg iyi iş çıkarmış ancak biraz daha geliştirilmesi gerek bence. lümen seviyesi düşük kalmış ve biraz ağır gibi :)
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aspirin_00 3 yıl
buna dahili uydu alıcısı koysalar tv almaya gerek yok :D sehbasıda klas olmuş çek uzak ekran ona göre büyüsün...
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ULYSES 3 yıl aspirin_00
aspirin_00

buna dahili uydu alıcısı koysalar tv almaya gerek yok :D sehbasıda klas olmuş çek uzak ekran ona göre büyüsün...


Dahili uydu alıcısı var.
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aycibin 3 yıl en beğenilen
çok iyimiş ya.gerçekten takdir ettim hem yaratıcı hem başarılı.koy uydu receiver'ın yanına tv sehpasına.takıl rahat rahat.duvarlarda kablo çekme derdi de yok.

lumen değeri biraz düşük gibi ama peşinden 2inci 3üncü nesil modelleri çıkarılırsa geliştirirler bence.
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umut_baris 3 yıl
Orijinalden alynty: aycibin

çok iyimi? ya.gerçekten takdir ettim hem yaratycy hem ba?aryly.koy uydu receiver'yn yanyna tv sehpasyna.takyl rahat rahat.duvarlarda kablo çekme derdi de yok.

lumen de?eri biraz dü?ük gibi ama pe?inden 2inci 3üncü nesil modelleri çykarylyrsa geli?tirirler bence.

Panel kadar kaliteli olmadyktan sonra bo?.

Isy sorunu olmasa neyse.
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