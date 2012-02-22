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LG'den 3D destekli yeni bir telefon daha; Optimus 3D Max

7 yıl
22,8b
1
31
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yeni nesil akıllı telefonlarını duyurmaya devam ediyor. Optimus 3D Cube modelini henüz lanse eden firma, şimdi de Optimus 3D Max modeliyle gündemde. Gözlüksüz 3D desteği sunan Optimus 3D Max, sahip olduğu özellikler itibariyle Optimus 3D Cube'un düşük maliyetli alternatifi olacak gibi görünüyor. 4.3-inç piksel büyüklüğünde parlak ekrana sahip olan telefona 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci güç veriyor. 3D görüntü kaydı için üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera bulunan akıllı telefon, Android 2.3 işletim sistemini kullanıyor ve 8GB depolama kapasitesi ile geliyor.
LG'nin yeni nesil akıllı telefonlarında sık sık karşımıza çıkan Tag+ NFC yakın alan iletişimi özelliğini de bünyesinde barındıran telefonun, Android 2.3 işletim sistemiyle duyuruluyor olmasına rağmen piyasaya girdikten kısa bir süre sonra Android 4.0 güncellemesi alacağı belirtiliyor. Güney Kore'de Mart ayında çıkması beklenen Opimus 3D Max'in fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

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liebenswert 7 yıl
3d olayı güzel ama lg yazılım olarak sınıfta kalıyor p920 de yaşadık hayalet çağrı nedeni ile ben dahil çoğu kişi soğudu telefondan ilk çıkardığı 3 d yi adam etsin yeni versiyonu sonra düşünsün lg
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OrcHestrated 7 yıl
3D olayı giderek büyüyor bakalım samsung yada apple bu tür birşey çıkaracaklarmı
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DH Misafiri 7 yıl
3d max haziran temmuz ayını bulur diyorlar.bende 3d max ı beklicektim ama cok fark yok suan 1 gb ram fazlalıgı ve ekran kalitesi var. eminim fiyat farkı 500 -600 tl olur bence degmez yani.sonucta 512 cift kanal ram yeterli.ekran konusunda da bişey diyemeyecegim.yani kalite farkı kesin olacaktır.ama fiyat farkına ve beklemeye deger mi orası sizin takdiriniz.
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esqueleto 7 yıl
haziranmı temmuzmu 500-600 tl farkmı offfffff :( yurt dıaına 560euro yani 1300tl felan ediyo oda :(
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sharpie 7 yıl
pil 1520 mah
dalga geçiyor herifler.
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STND 7 yıl
cift cekirdek 1.2ghz mi. eski teknolojiyi yeni diye kakalama lütfen lg daha iyisini yapabilirsin ;)
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marine-gear 7 yıl sharpie
sharpie

pil 1520 mah
dalga geçiyor herifler.


1520 mah olduğuna bakma ben yaklaşık 8-9 aydır lg optimus 3d kullanıyorum onun pili de 1540 mah ama çok fazla kurcalamazsam 2-3 gün gidiyor elimden düşmezse telefon 1 gün gidiyor bir de şu var ben geceleri telefonu kapatmıyorum ve gün içerisinde 1-2 saat wifi ile internete giriyorum bu şekilde rahat 2 gün gidiyor.
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Watch N Learn 7 yıl sharpie
sharpie

pil 1520 mah
dalga geçiyor herifler.


Katiliyorum. optimus 3d kullaniyorum, muzik dinlemeye cekiniyorum batarya probleminden dolayi. Aksami zor ediyorum
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DH Misafiri 7 yıl
İki cihaz arasında kaldım, sizce Samsung Galaxy s2 mi yoksa bu mu? mobixir.com/...
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RAN7843 7 yıl
3 d bana göre harika tabiki zevkler tartışılmazzz
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MUTAF 7 yıl
teknoloji olarak 3d tabikide iyi, ama 3d dediğin buyuk ekranda izlenir.
telefondaki 3d ile tvyi yanyana koydugunuzda fark belli oluyor.
telefondaki çok göz yoruyor
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derdevil_84 7 yıl
Yahu şu 3D olayı bişiye de benzese bişiy demiyeceğim ama bişeye de benzemiyo ki ne gerek var yani...
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rtsbora 7 yıl
LG'nin bir sonraki telefon modeli Premiere Pro olacak galiba. :D
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
tamam üretiyorda şuanda LG nin Türkiye sitesinde 4 model var(akıllı telefon olarak) yani üretiyor ama hepsi türkiye için mi hayır tabiki bazı modeller türkiye'ye hiç ugramıyor bile...
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mehmetferhat 7 yıl
LG Mobil Dünya Kongresi'nde telefonlarıyla 3d show yapacak herhalde :)
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himmet_dal 7 yıl
parçala lg
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met@lrock 7 yıl
yakında kendi cep telefonumuz ile 3d kısa film çekebileceğiz. hatta daha ileri boyuta taşıyorum sinemada çekebileceğiz Real3d kalitesinde :)
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