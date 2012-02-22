LG'den 3D destekli yeni bir telefon daha; Optimus 3D Max

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG yeni nesil akıllı telefonlarını duyurmaya devam ediyor. Optimus 3D Cube modelini henüz lanse eden firma, şimdi de Optimus 3D Max modeliyle gündemde. Gözlüksüz 3D desteği sunan Optimus 3D Max, sahip olduğu özellikler itibariyle Optimus 3D Cube'un düşük maliyetli alternatifi olacak gibi görünüyor. 4.3-inç piksel büyüklüğünde parlak ekrana sahip olan telefona 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci güç veriyor. 3D görüntü kaydı için üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera bulunan akıllı telefon, Android 2.3 işletim sistemini kullanıyor ve 8GB depolama kapasitesi ile geliyor.
LG'nin yeni nesil akıllı telefonlarında sık sık karşımıza çıkan Tag+ NFC yakın alan iletişimi özelliğini de bünyesinde barındıran telefonun, Android 2.3 işletim sistemiyle duyuruluyor olmasına rağmen piyasaya girdikten kısa bir süre sonra Android 4.0 güncellemesi alacağı belirtiliyor. Güney Kore'de Mart ayında çıkması beklenen Opimus 3D Max'in fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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dalga geçiyor herifler.
1520 mah olduğuna bakma ben yaklaşık 8-9 aydır lg optimus 3d kullanıyorum onun pili de 1540 mah ama çok fazla kurcalamazsam 2-3 gün gidiyor elimden düşmezse telefon 1 gün gidiyor bir de şu var ben geceleri telefonu kapatmıyorum ve gün içerisinde 1-2 saat wifi ile internete giriyorum bu şekilde rahat 2 gün gidiyor.
Katiliyorum. optimus 3d kullaniyorum, muzik dinlemeye cekiniyorum batarya probleminden dolayi. Aksami zor ediyorum
telefondaki 3d ile tvyi yanyana koydugunuzda fark belli oluyor.
telefondaki çok göz yoruyor