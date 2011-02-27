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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den Android 2.2'li yeni telefon; Optimus Life

8 yıl
17,9b
1
12
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den Android 2.2'li yeni telefon; Optimus Life
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Nvidia Tegra 2'li Optimus 2X ve 3D destekli Optimus 3D modelleriyle gündemde olan LG, ürün gamına Android tabanlı yeni bir telefon daha ekliyor. Optimus Life adı verilen yeni model, 2.8-inç büyüklüğünde ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen Opitmus Life'ta, 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen ve 4x dijital yakınlaştırma yapabilen 3.0 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor.Yerleşik depolama kapasitesi 170MB olan ve microSD kart slotu ile 32GB'a kadar depolama kapasitesi sunabilen Optimus Life, Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Flash 10.1 videoları da gösterebiliyor.

LG tarafından açıklanan bilgilere göre GPRS Class 12, Wi-Fi 802.11 b/g, 3G HSDPA 3.6 Mbps ve GPS gibi iletişim alt yapılarına destek sunan telefonda, FM Radyo da bulunuyor. Üzerinde gelen 1280 mAh kapasiteli pil ile tam şarjda 4 saate kadar konuşma ve 100 saate kadar bekleme süresi sunan telefonda arama ve arama sonlandırma butonlarının fiziksel, menü ve geri gitme gibi işletim sistemiyle ilgili butonların ise kapasitif dokunmatik formda olduğunu görüyoruz. Samsung Galaxy Mini ve Galaxy Ace gibi modellere rakip olması beklenen LG Optimus Life'ın Gümüş, Su Mavisi, Pembe, Kırmızı ve Titanyum olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile yakında satışa sunulması bekleniyor.

LG Optimus Life'ın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmadı.

LG'den Android 2.2'li yeni telefon; Optimus Life
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kallesnikof 8 yıl en beğenilen
bunu türkiye ye getirirler nasıl bir politika ise optimus black 3d ise gelmez,, ee bundan sonra LG evimin kapısından içeri de giremez... buda benim alış politikam olur :)
bunu türkiye ye getirirler nasıl bir politika ise optimus black 3d ise gelmez,, ee bundan sonra LG evimin kapısından içeri de giremez... buda benim alış politik...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
bu kadar iğrenç bir tasarım olamaz ya yuhh diyorum. Lg optimus 2x, optimus 3 den sonra mozambik tanzanya muamelesi yapıyorlar Türkiye ye !!!
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sportifsan 8 yıl
Tipsizlik abidesi :D bu ne biçim telefon yaa. Bir telefon alacaksam şimdinin değil geleceğin telefonunu almak isterim. Ve içinde en azından görüntülü konuşma olmalı :)
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Bukalemun 8 yıl
arkadan görüntüsü yok, YES / NO tuşu garip olmuş, 3mp eğer kaliteli çekim yapıyorsa iş görecektir ama VİDEO kaydetme / oynatma nasıl acaba ? yine ön yüzde kamera yok ve flash ışıkta olmayabilir :(( kulaklık cak ı nasıl ve pil gücü düşük gibi geldi.
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kallesnikof 8 yıl en beğenilen
bunu türkiye ye getirirler nasıl bir politika ise optimus black 3d ise gelmez,, ee bundan sonra LG evimin kapısından içeri de giremez... buda benim alış politikam olur :)
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shunter 8 yıl

kallesnikof

bunu türkiye ye getirirler nasıl bir politika ise optimus black 3d ise gelmez,, ee bundan sonra LG evimin kapısından içeri de giremez... buda benim alış politikam olur :)

doğru söze ne denir dostum :D
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last_legant 8 yıl

kallesnikof

bunu türkiye ye getirirler nasıl bir politika ise optimus black 3d ise gelmez,, ee bundan sonra LG evimin kapısından içeri de giremez... buda benim alış politikam olur :)


Tipide 5 para etmez... Bu lg Türkiye yi mozambik falan zannediyo heralde...
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