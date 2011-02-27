LG'den Android 2.2'li yeni telefon; Optimus Life

Nvidia Tegra 2'li Optimus 2X ve 3D destekli Optimus 3D modelleriyle gündemde olan LG, ürün gamına Android tabanlı yeni bir telefon daha ekliyor. Optimus Life adı verilen yeni model, 2.8-inç büyüklüğünde ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen Opitmus Life'ta, 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen ve 4x dijital yakınlaştırma yapabilen 3.0 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor.Yerleşik depolama kapasitesi 170MB olan ve microSD kart slotu ile 32GB'a kadar depolama kapasitesi sunabilen Optimus Life, Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Flash 10.1 videoları da gösterebiliyor.

LG tarafından açıklanan bilgilere göre GPRS Class 12, Wi-Fi 802.11 b/g, 3G HSDPA 3.6 Mbps ve GPS gibi iletişim alt yapılarına destek sunan telefonda, FM Radyo da bulunuyor. Üzerinde gelen 1280 mAh kapasiteli pil ile tam şarjda 4 saate kadar konuşma ve 100 saate kadar bekleme süresi sunan telefonda arama ve arama sonlandırma butonlarının fiziksel, menü ve geri gitme gibi işletim sistemiyle ilgili butonların ise kapasitif dokunmatik formda olduğunu görüyoruz. Samsung Galaxy Mini ve Galaxy Ace gibi modellere rakip olması beklenen LG Optimus Life'ın Gümüş, Su Mavisi, Pembe, Kırmızı ve Titanyum olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile yakında satışa sunulması bekleniyor.

LG Optimus Life'ın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı henüz açıklanmadı.