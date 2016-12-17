Süper Mario Run tufanı

Mobil dünyanın yeni fenomeni Süper Mario Run ilk günden indirme rekorunu kırdı. 4. bölümden sonrası için ücret isteyen oyun internet bağlantısını da bir hayli sömürüyor.

İlk günden 2.85 milyon indirme

Maddi olarak sıkıntılar yaşayan Nintendo, yeni oyun konsolu Switch ile gidişatı düzeltmek istiyor. Tabi sevilen oyunlarına da yenilerini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkışını yapan Süper Mario Run oyunu ilk günden 2.85 milyon indirme sayısına ulaşarak Pokemon-GO'nun 900.000'lik indirme rekorunu da katlamış oldu. Bu konuda ana etkenin 151 ülkede erişime ilk günden açık olması gösteriliyor.

Fiyat ve İnternet bağlantısı şikayetleri

Oyunun 4.bölümden sonra ücretli olması ve 26.99TL'lik fiyatının olması kullanıcıların bir hayli tepkisini çekmiş durumda. Yurt dışında da mobil oyun için yüksek fiyatlar istenmesi kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda. Şikayetlerin yoğunlaştığı bir diğer konu ise veri tüketimi. Oyunun dakikada 40MB ile 60MB arasında veri tüketmesi mobil veri bağlantısı kullanan kullanıcıları çileden çıkarmış. Basit bir hesapla günde 10 dakika oynayan birisinin 2 haftada yaklaşık 5GB veri tüketmesine sebep oluyor ki mobil veri paketleri düşünüldüğünde oldukça yüksek bir rakam.

http://www.phonearena.com/news/Warning-Super-Mario-Run-can-kill-your-data-supply-if-youre-not-on-WiFi_id89130