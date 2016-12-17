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Süper Mario Run tufanı

Süper Mario Run bir çıktı pir çıktı. İlk günden 2.85 milyon indirilen oyun hem çok şikayet aldı hem de bir o kadar beğenildi. İnternet bağlantınıza dikkat etmeniz tavsiye edilir.
2 yıl
16,7b
1
10
Oyunlar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Mobil dünyanın yeni fenomeni Süper Mario Run ilk günden indirme rekorunu kırdı. 4. bölümden sonrası için ücret isteyen oyun internet bağlantısını da bir hayli sömürüyor.

İlk günden 2.85 milyon indirme

 Maddi olarak sıkıntılar yaşayan Nintendo, yeni oyun konsolu Switch ile gidişatı düzeltmek istiyor. Tabi sevilen oyunlarına da yenilerini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çıkışını yapan Süper Mario Run oyunu ilk günden 2.85 milyon indirme sayısına ulaşarak Pokemon-GO'nun 900.000'lik indirme rekorunu da katlamış oldu. Bu konuda ana etkenin 151 ülkede erişime ilk günden açık olması gösteriliyor.

 Fiyat ve İnternet bağlantısı şikayetleri

 Oyunun 4.bölümden sonra ücretli olması ve 26.99TL'lik fiyatının olması kullanıcıların bir hayli tepkisini çekmiş durumda. Yurt dışında da mobil oyun için yüksek fiyatlar istenmesi kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda. Şikayetlerin yoğunlaştığı bir diğer konu ise veri tüketimi. Oyunun dakikada 40MB ile 60MB arasında veri tüketmesi mobil veri bağlantısı kullanan kullanıcıları çileden çıkarmış. Basit bir hesapla günde 10 dakika oynayan birisinin 2 haftada yaklaşık 5GB veri tüketmesine sebep oluyor ki mobil veri paketleri düşünüldüğünde oldukça yüksek bir rakam.

http://www.phonearena.com/news/Warning-Super-Mario-Run-can-kill-your-data-supply-if-youre-not-on-WiFi_id89130 Yorum Yaz
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dark dragon 2 yıl en beğenilen
Net olayı palavra, şimdi baktım 1.5 mb tüketmiş baya da oynamıştım
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gcb1903 2 yıl
Oyunun dakikada 40MB ile 60MB arasında veri tüketmesi diye bir şey olamaz. Ayın büyük bölümü 3 mbit kullanan insanlarız biz.
3 mbit en sağlıklı gelse 350 kb/sn yapar. Bu 20 mb/dk veri çekebiliriz en fazla demektir.
Yani arkadaşlar hız kotaya girince evdeki wifi ile bile oynayamazsınız oyunu.
Resmen alınıp AKK'ye HAYIR kampanyasına eklenmeli. Süper Mario bile oynayamıyoruz kotaya girince varın gerisini düşünün. Kaç para ülen dakikada 60 mb ha.
Ağlanacak halimize gülelim ve dans.






Oyunun dakikada 40MB ile 60MB arasında veri tüketmesidiye bir şey olamaz. Ayın büyük bölümü 3 mbit kullanan insanlarız biz.3 mbit en sağlıklı gel...
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TheNewAtilla 2 yıl
Alt tarafı mario lan. 40 yıllık şeyleri ısıtıp ısıtıp milleti silkeliyorlar.
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swat882 2 yıl
Küçüklüğümde çok büyük etkisi olan Nintendo, nedense ilgimi çekmiyor acaba büyüdükte ondan mıdır nedir?
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~Lion King~ 2 yıl
Şuan fiyatıyla resmen enayi.avi yapıyorlar. 1-2 hafta bekleyin 15 tl seviyelerine girecektir.
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gcb1903 2 yıl
Oyunun dakikada 40MB ile 60MB arasında veri tüketmesi diye bir şey olamaz. Ayın büyük bölümü 3 mbit kullanan insanlarız biz.
3 mbit en sağlıklı gelse 350 kb/sn yapar. Bu 20 mb/dk veri çekebiliriz en fazla demektir.
Yani arkadaşlar hız kotaya girince evdeki wifi ile bile oynayamazsınız oyunu.
Resmen alınıp AKK'ye HAYIR kampanyasına eklenmeli. Süper Mario bile oynayamıyoruz kotaya girince varın gerisini düşünün. Kaç para ülen dakikada 60 mb ha.
Ağlanacak halimize gülelim ve dans.






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Kerim5100 2 yıl
Pokemon Go hüsranı bubda da gerçekleşecek demedi demeyin ;)
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eftpft 2 yıl
Bende 1 gün boyunca oynadım 3g den hiç sizin dediğiniz gibi dakikada 40mb yemedi
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exterminant 2 yıl
geçmişe bir özlem var galiba eski oyunlar patlıyor bu aralar
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senjido 2 yıl
Oyun serverları yoğunluğa girdiğinde veri akışı kesildiği ya da geciktiği için veriyi tekrar tekrar gönderiyor. Öyle durumlarda saatte 75-100mb tükettiği oluyor.
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dark dragon 2 yıl en beğenilen
Net olayı palavra, şimdi baktım 1.5 mb tüketmiş baya da oynamıştım
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darkdiva 2 yıl
Oyun gayet güzel olmuş ama neti çok sömürüyormuş ya, olmadı bu.
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