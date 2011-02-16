LG'den Nvidia'ya son dakika çalımı; Revolution'a Snapdragon işlemci güç veriyor!

Akıllı telefon pazarında geçtiğimiz yılı istediği gibi kapatamayan LG, yeni yıla ise çok hızlı girdi ve Optimus 2X modeliyle Nvidia Tegra 2 tabanlı ilk telefonu pazara sundu. Android 3.0 işletim sistemine sahip Optimus Pad isimli yeni tabletinde de Tegra 2 platformuna yer veren LG, iddialı modelleri Optimus 3D ve Revolution'da ise farklı tercihlerde bulundu.

Üzerinde yer alan çift kamera ile Full HD çözünürlükte 3D video kaydı yapabilen ve çekilen görüntüleri özel ekranı üzerinde gözlük gerektirmeden izlettirebilen Optimus 3D modelinde LG, Texas Instruments tarafından geliştirilen çift çekirdekli OMAP4 platformunu kullandı. Ancak asıl sürpriz Revolution modelinde yaşandı. LG tarafından Amerika'nın en büyük mobil telefon operatörlerinden Verizon için geliştirilen 4G destekli Revolution modelinin Nvidia Tegra 2 modeliyle gelmesi bekleniyordu. Hatta Nvidia resmi Youtube sayfasında, Revolution modelinin Tegra 2 platformunu kullandığını anlatan bir de video yayınlanmıştı.

Ancak Mobil Dünya Kongresi'nde Qualcomm'un standına uğrayanlar önemli bir gelişmeye tanık oldu zira LG Revolution modelinin teknik özellikler kısmında 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8655 işlemcisine sahip olduğu belirtiliyordu. Gerek Qualcomm gerekse de LG ve Verizon'dan elde edilen bilgilere göre bu bilgi doğru ve Revolution modeli 1GHz Snapdragon işlemcisiyle pazara sunulacak. Şimdi merak edilen soru şu; LG'nin Tegra 2'den vaz geçerek Qualcomm'a geçiş yapmasının arkasındaki neden nedir ?

İşte Nvidia'nın videosu;