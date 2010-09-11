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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den IPS'li dört yeni monitör

8 yıl
14,1b
1
11
Monitör
Shady
Haber Editörü
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LG'den IPS'li dört yeni monitör
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Dünyanın önemli elektronik firmalarından Kore'li LG, dört yeni monitörünü duyurdu. IPS panellerinden dolayı 178 derecelik bakış açısı sağlayan monitörlerin hepsi aydınlatmalarını LED teknolojisine borçlu. LED aydınlatmalarından dolayı sadece 19,5mm kalınlığında olan monitörler, seleflerine göre %27'lik daha az enerji tüketiyorlar.

IFA fuarında görücüye çıkan ancak satış fiyatları ve satışa sunulacağı tarihleri şimdilik belli olmayan monitörlerin temel özelliklerini bir tablo halinde gösterelim;

LG'den IPS'li dört yeni monitör
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terranigma 8 yıl
Her zamanki gibi haberleri gelip de kendisi gelmeyen cihazlardan olacak gibi duruyorlar. Paramız olsa dahi distrübütörler ne dilerse onları tercih etmek zorunda kalıyoruz.. DH gibi sitelere de bunların haberleri yapmak kalıyor ancak.
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FRAGILE 8 yıl
kesinlikle samsung taklidi. P serisi monitörleri andırıyor.
daha önce de T serisi monitörlerde de aynısı olmustu.
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groll 8 yıl
bazı şeyleri aydınlatmakta fayda var..kontrast bizim ülkede hatta dünyada çok farklı algılanıyor.kontrastın anlamı beyazın siyaha zıtlığıdır..peki bu kontrast değerleri nasıl bulunur ? kontrast aslında renklerin canlılığını tam olarak belirtmez.kontrast hesabı yapılırken birim alan başına düşen ışık şiddeti (candela(cd)) oranlanır..yani panelin en az fazla ışık üretebildiği durum (beyaz renk) ,panelin en az ışık üretebildiği bölüme(siyaha) bölünmesidir..kontrast değerleri arttıkça genelde canlılık artabilir.ancak gerçek biraz daha farklıdır.mesela 2000 kontrastı olan bir panel 3000 kontrastı panelden daha canlı ve güzel gözükebilir..peki bu nasıl mümkündür ? burada asıl fark siyahtan kaynaklanmaktadır..

mesela farzedinki önünüzde 2 panel var..1.sinin parlaklığı max 500cd\m2 olsun..2.sinin ise 700 cd\m2 olsun..

1.si siyahlarda metrekarede 0.07 candela ışık üretsin (yani 0.07 cd\m2) 2.side 0.14 cd\m2 değere sahip olsun..şimdi bunu matematiksel olarak hesapladığımızda 1.panel 500\0.07 = 7142 kontrasta sahipken 2.panel 700\0.14=5000 kontrasta sahip olur..işte aldatmaca burdadır.çoğu insan bu durumda ilk paneli tercih edecek hatta aradaki 2142 kontrast farkı için fazla para bile ödeyecektir..bunun birde pratikteki yansımalarına bakacak olursak..kimse bu panellerin çıplak gözle siyah farkını(yani 0.07 ile 0.14 ü) ayırt edemeyecektir.yani siyah performansı olarak bir farkı olmayacaktır..ancak beyaza geldiğimizde 500 cd ye sahip panel (yüksek kontrasta sahip panel) muhtemelen beyazları diğer panele göre gri verecektir (aradaki 200 cd yüzünden)ve bu durum çıplak gözle bile rahat şekilde gözükür..yani siyaktaki fark 0.07 cd\m2 1.panelin lehine iken 200cd\m2 fark 2.panelin lehine olmasına rağmen kontrastta 1.panel daha fazla kontrasta sahip gözükür.aslında pratikte 2.panel 1.panelden daha iyi beyaz üretir,daha canlı renk üretir ve sadece siyahta gözle farkedilemeyecek kadar bir farka sahip olur...siyah oranı 2 kat olduğundan eşit beyaz oranında bile kontrast 2 kat farkeder..yani sonuç olarak kontrast panel dünyasında kıstas olmamalı bunun yerine siyahın ve beyazın ışık değerlerine bakılmalıdır..biraz uzun ve karmaşık oldu ama umarım kontrast hesaplarının nasıl yapıldığını anlatabilmişimdir.. kontrast panellerde belirleyici kıstas değildir..tn paneller siyahların zayıf olması nedeniyle en düşük kontrasta sahipken va tabanlı panellerde kontrast yüksektir.

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mczaga 8 yıl
HP de çıkarmıştı ZR22W 21.5" IPS panel bakalım fiyatları ne olacak?
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RoyalForce 8 yıl
bı ips panellerin renk konusunda crt monitörler kadar iyi olduğunu söyleyebilirmiyiz.
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Batuist 8 yıl
özellikler harika.. özellikle ips bir monitör için o tepkime süresi çok çok iyi.. büyük ihtimal griden griyedir..
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Formel 8 yıl
Şu LG ile Samsung şu ips panellli monitorlere bir el atsalar ucuza alabileceğiz şu monitorleri. TN panelin yerini alması tek temennim. Eminim biraz daha üzerlerinde çalışsalar tepkime süresini daha da indirirler. 6ms gtg yine de ips panel için çok güzel bir değer. Tn panele göre çok artısı var çünkü. Hem bakış açısı sorunu yok hem renkler adam akıllı.Tebrik ediyorum LG'yi güzel bir adım atmış.
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::Ashes:: 8 yıl
siz heralde 5-6 senedir monitör dünyasına bakmıyorsun sanırım..
600:1ler geride kaldı 2500:1 gibi değerleri var Pva ların Ipslerin artık ne kadardır...
Monitörler gayet başarılı uygun fiyatlıda olursa alınabilir..
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venom88 8 yıl
120 hz desteğide koysalar tatından yenmez.
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kaan_guney 8 yıl
hocam zaten 5m:1 dediği dinamiktir statikte taş çatlasa 2000:1 i görür
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