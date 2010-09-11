LG'den IPS'li dört yeni monitör

Dünyanın önemli elektronik firmalarından Kore'li LG, dört yeni monitörünü duyurdu. IPS panellerinden dolayı 178 derecelik bakış açısı sağlayan monitörlerin hepsi aydınlatmalarını LED teknolojisine borçlu. LED aydınlatmalarından dolayı sadece 19,5mm kalınlığında olan monitörler, seleflerine göre %27'lik daha az enerji tüketiyorlar.

IFA fuarında görücüye çıkan ancak satış fiyatları ve satışa sunulacağı tarihleri şimdilik belli olmayan monitörlerin temel özelliklerini bir tablo halinde gösterelim;

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