LG'den IPS'li dört yeni monitör

Haber Editörü
Dünyanın önemli elektronik firmalarından Kore'li LG, dört yeni monitörünü duyurdu. IPS panellerinden dolayı 178 derecelik bakış açısı sağlayan monitörlerin hepsi aydınlatmalarını LED teknolojisine borçlu. LED aydınlatmalarından dolayı sadece 19,5mm kalınlığında olan monitörler, seleflerine göre %27'lik daha az enerji tüketiyorlar.
IFA fuarında görücüye çıkan ancak satış fiyatları ve satışa sunulacağı tarihleri şimdilik belli olmayan monitörlerin temel özelliklerini bir tablo halinde gösterelim;
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daha önce de T serisi monitörlerde de aynısı olmustu.
mesela farzedinki önünüzde 2 panel var..1.sinin parlaklığı max 500cd\m2 olsun..2.sinin ise 700 cd\m2 olsun..
1.si siyahlarda metrekarede 0.07 candela ışık üretsin (yani 0.07 cd\m2) 2.side 0.14 cd\m2 değere sahip olsun..şimdi bunu matematiksel olarak hesapladığımızda 1.panel 500\0.07 = 7142 kontrasta sahipken 2.panel 700\0.14=5000 kontrasta sahip olur..işte aldatmaca burdadır.çoğu insan bu durumda ilk paneli tercih edecek hatta aradaki 2142 kontrast farkı için fazla para bile ödeyecektir..bunun birde pratikteki yansımalarına bakacak olursak..kimse bu panellerin çıplak gözle siyah farkını(yani 0.07 ile 0.14 ü) ayırt edemeyecektir.yani siyah performansı olarak bir farkı olmayacaktır..ancak beyaza geldiğimizde 500 cd ye sahip panel (yüksek kontrasta sahip panel) muhtemelen beyazları diğer panele göre gri verecektir (aradaki 200 cd yüzünden)ve bu durum çıplak gözle bile rahat şekilde gözükür..yani siyaktaki fark 0.07 cd\m2 1.panelin lehine iken 200cd\m2 fark 2.panelin lehine olmasına rağmen kontrastta 1.panel daha fazla kontrasta sahip gözükür.aslında pratikte 2.panel 1.panelden daha iyi beyaz üretir,daha canlı renk üretir ve sadece siyahta gözle farkedilemeyecek kadar bir farka sahip olur...siyah oranı 2 kat olduğundan eşit beyaz oranında bile kontrast 2 kat farkeder..yani sonuç olarak kontrast panel dünyasında kıstas olmamalı bunun yerine siyahın ve beyazın ışık değerlerine bakılmalıdır..biraz uzun ve karmaşık oldu ama umarım kontrast hesaplarının nasıl yapıldığını anlatabilmişimdir.. kontrast panellerde belirleyici kıstas değildir..tn paneller siyahların zayıf olması nedeniyle en düşük kontrasta sahipken va tabanlı panellerde kontrast yüksektir.
600:1ler geride kaldı 2500:1 gibi değerleri var Pva ların Ipslerin artık ne kadardır...
Monitörler gayet başarılı uygun fiyatlıda olursa alınabilir..