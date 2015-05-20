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LG'den duvara mıknatıs temelinde takılabilen süper ince OLED TV

4 yıl
5b
1
31
Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG'den duvara mıknatıs temelinde takılabilen süper ince OLED TV
 
Televizyon üretimi noktasında tatışmasız dünyanın en iyi firmaları arasında yer alan LG, duvara mıknatıs temelinde takılabilen süper ince OLED televizyon modelini görücüye çıkarttı.
Günümüzde LED / OLED televizyon modelleri oldukça ince olmalarına rağmen duvara bağlama aparatlarının kalın olmasıyla bu özelliklerini bir nebze de olsa kaybediyorlar. Güney Kore merkezli LG'nin bu noktada hazırladığı 55-inç'lik prototip OLED televizyon modeli ise duvara özel geliştirilen bir mıknatıs sistemiyle takılabiliyor ve böylece gerçek anlamda ince bir yapı elde edilebiliyor. Sadece 0.97mm kalınlığının ve 1.9 KG ağırlığının bulunduğu belirtilen televizyon, esnek yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
LG'nin geliştirme aşamasındaki bu teknolojiyi ne zaman ticari ürünlere aktaracağı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Kablo bağlantılarının nasıl olacağı konusunda birçok soru işareti bulunuyor. 

http://www.trustedreviews.com/news/lg-reveals-super-thin-stick-on-oled-tv Yorum Yaz
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DubSteq 4 yıl
Adamlar videolu magnet yapmışlar helal olsun :)
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darkaura 4 yıl
oledlerle ilgili bunu cok onceleride yazmistim. orta vadeli gelecekte duvar kagidi kadar ucuzlamalari teorik olarak mumkun. gereken incelige hafiflige simdiden ulastilar bile. yani bir odanin tum duvari oledle kaplanip zevke gore istenen ambiyans, istenen ortam yaratilabilir. ister jungle, ister okyanusun altinda mercan resifleri.
oledlerle ilgili bunu cok onceleride yazmistim. orta vadeli gelecekte duvar kagidi kadar ucuzlamalari teorik olarak mumkun. gereken incelige hafiflige simdiden ...
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lido 4 yıl
Bizim salonda hala tüplü tv var ya bu haberi okuyunca kendimi mağarada hissettim
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1 Avatar
Erdinç B. 4 yıl
albani
Sn.Editör haber için teşekkürler+ Burada asıl tebrik edilecek LGE değil;Polymer yapıdır! CAM olan Modüller(panel dediğiniz eleman veya teknik ismiyle Matrix[matrice] uzun yıllar evvel den başlayarak gelişen Kimya sektörünün özellikle çok işlevsel yapılara dönüşebilen Polymer esaslı bir üründür ve ayrıca yeni de
Polymer substrate(ham panel levhaları) aynı zaman da;panel TV üretimi ve tüm Display ürünlerinde kullanılır hale gelmiştir;ayrıca ilk üreticisi de(geliştiren) özellikle dünya da artık bir numaralı teknoloji+uygulama teknikleri ki özellikle Display panelleri üreticisi olarak ana üreticisi olan AUO/Taiwan tarafından yine yıllar evvel prototip olarak üretilmiştir! Bu konuda her zaman ki gibi teknolojik alt yapı ise yine USA lı Üniversiteler ve teknolojisi bulucusu firmalar dır,bunlar ne Kore işi ne de Çin işidir veya Taiwan işidir
Burada ki asıl teknolojik gelişme günümüz de artık hayatımızın neredeyse her safhasın da bir şekil de karşımıza çıkan ve çıkacak olan Polymer denilen maddelerin çeşitli işlemler sonucun da ürünler olarak karşımıza çıkmasıdır! Kore liler yeni diye her bir şeyi kendilerinin bulduklarını veya ürettiklerini iddia ederler sadece
bu işler henüz onların becereceği konular değildir! Ancak Patent sahibi firmalar(USA da) bu ürünlerini her zaman kamuoyuna aleni ilan etmezler;hatta çoğu bu patentli ürünlerinin patent sahipleri bile bilinmez
bunlar patent sahibi firma ile malı üretecek ve ticari eşya haline getirecek ana üreticisi arasında olan anlaşmalara göre şekilleniyor! Lisans bedelleri çok yüksek olabiliyor veya ortak projeler olarak gider ama bunu da insanlar bilmez,anlaşmalar ona göredir çünkü
Örneğin Sharp ile Samy ve özellikle Modülleri üreten LGD arasında,1998 den itibaren yüzü geçen Lisans anlaşmaları mevcuttur! ki bunların çoğuna ben de şahit olmuştum o yıllar da buralar da çalışırken ama adamlar bize bile göstermezlerdi bunları
zaten soramazdık çoğu şeyi! Halen Sharp özellikle Samy ile onlarca Lisans anlaşması vardır,çoğu da Davalık dır aynı şekilde LGE/LGD de böyledir! AUO/Taiwan ile de durumları yaklaşık böyledir! Şimdi yeni den Amerikayı keşfediyor bu uyanıklar,her zamanki gibi! AUO/USA arasında proje halen geliştirilmektedir! Polymer tabanlarını çok çeşitli alanlara yaymak istiyorlar ve bunun da şimdi ve çok uzun yıllardır üretime yönelik veya laboratuvar aşamaları(prototip) yine sadece AUO tarından yapılmaktadır ve üretime(seri halde)geçilecek safhaya gelince de ya fason bazlı üretim ki genel de Kore/Japan/Çin için böyle olmaktadır;ürünler Taiwan da üretiliyor veya duruma göre Lisans kiralama ile diğer ana panel üreticilerine verilmektedir! TV ürünleri olarak bunları hemen göremiyorsunuz ve zaman almaktadır piyasalara çıkmaları ve çoğu da çıkamıyor zaten! uzun zaman alıyor ama ben bu işlerdne gelen birisi olarak tecrübelerim hep şunu gösterdi,bugün veya yarın yeni diye gördüğünüz hiç bir ürün,aslında yeni değil tam aksine en az 10 yıllık dır! örneğin Amoled/Oled 10 yılı da geçti 2001/2002 dir bulunuş/çıkış tarihleri(üretime hazır gelmeleri ancak ticari olarak elbette çok uzun yıllar evvel bunlar üretilmiştir,hatta çoğunun teknolojileri eskimiştir! Polymer tabanlı paneller üstelik her ebat-her kalınlık da 2006/2007 de bitmişti! ++ Ancak piyasalar bunların bu şekilde olan geçmişlerine bakmazlar veya hiç ilgilenmezler v.s onlar işin ticari kısmına bakarlar ve piyasaya da çıkmadığı için isterse 15/20 yıllık bir teknoloji olsun ki bazı yeni diye lanse edilen panellerin bazılarının mazisi ve üretime hazır hale gelme aşamasın da bitmiş olarak 15 yıldan eskileri mevcuttur! Ortalama 10 yıl kabul edebiliriz bu süreci çünkü hep tüm bu panellerin içidne bulunmuş birisi olarak izlediğim ve gördüğüm süreçler aynen böyle olmuştur+ Polymer Display unit zaten bir kaç yıldır çok gelişmiş bazı görüüntüleme cihazlarında kullanılmaktadır! özellikle Tıp ve Askeri-Uzay sektörlerinde! Proje de(AUO/Taiwan)benim de USA daki öğretim üyesi yeğenim çalışmaktadır AUO lehine şu anda 2 yıldır Taiwan da bulunuyor+ AUO bu konuda Sharp teknolojileri ve üretim teknikleri kullanmasına rağmen gerçek den son 4 yıldır inanılmaz gelişmeler kaydettiler ve bazı özel/spesifik Modül üretimlerin de Sharp ı da geçtiler diyebilirim! AUO aynı zaman da gördüğünüz-görmediğiniz tüm panel (TV) üreticilerine Modül satan dünyanın en büyük ve bir numaralı ana üreticisidir! Saygılar

Hocam bu konuda iyi bir bilgi birikimiz var. Gerçekten saygı duydum.
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acura07 4 yıl










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saydmm 4 yıl
Tablo gibi televizyon olmuş ama almak için daha çok yeni bir teknoloji ileride hem gelişir hem ucuzlar.
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lido 4 yıl
Bizim salonda hala tüplü tv var ya bu haberi okuyunca kendimi mağarada hissettim
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01virüs01 4 yıl
güney kore hükümeti oled üretimini destekliyor
donanimhaber.com/...
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interwap 4 yıl
Yok artık.
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crazywinner3 4 yıl
Harika. Yaygınlaşırsa almak isteriz :)
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FreeRun 4 yıl
akıllıca
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darkaura 4 yıl
oledlerle ilgili bunu cok onceleride yazmistim. orta vadeli gelecekte duvar kagidi kadar ucuzlamalari teorik olarak mumkun. gereken incelige hafiflige simdiden ulastilar bile. yani bir odanin tum duvari oledle kaplanip zevke gore istenen ambiyans, istenen ortam yaratilabilir. ister jungle, ister okyanusun altinda mercan resifleri.
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Batumatu 4 yıl
Aman tanrım didim
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selahattın ısık 4 yıl
Kablosuz elektrik ve uydu yayini aldigini bir dusunsenize...
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MERNEPTAH 4 yıl selahattın ısık
sél@h@ttin

Kablosuz elektrik ve uydu yayini aldigini bir dusunsenize...


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