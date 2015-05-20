LG'den duvara mıknatıs temelinde takılabilen süper ince OLED TV

Televizyon üretimi noktasında tatışmasız dünyanın en iyi firmaları arasında yer alan LG, duvara mıknatıs temelinde takılabilen süper ince OLED televizyon modelini görücüye çıkarttı.

Günümüzde LED / OLED televizyon modelleri oldukça ince olmalarına rağmen duvara bağlama aparatlarının kalın olmasıyla bu özelliklerini bir nebze de olsa kaybediyorlar. Güney Kore merkezli LG'nin bu noktada hazırladığı 55-inç'lik prototip OLED televizyon modeli ise duvara özel geliştirilen bir mıknatıs sistemiyle takılabiliyor ve böylece gerçek anlamda ince bir yapı elde edilebiliyor. Sadece 0.97mm kalınlığının ve 1.9 KG ağırlığının bulunduğu belirtilen televizyon, esnek yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

LG'nin geliştirme aşamasındaki bu teknolojiyi ne zaman ticari ürünlere aktaracağı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Kablo bağlantılarının nasıl olacağı konusunda birçok soru işareti bulunuyor.

http://www.trustedreviews.com/news/lg-reveals-super-thin-stick-on-oled-tv