LG'den IPS panel ve 3D görüntü özelliği sunan 27-inç akıllı televizyon: TM2792

Global pazarın önde gelen panel üreticilerinden LG Electronics, ''Cinema Screen'' tasarım anlayışı ile geliştirdiği yeni akıllı televizyonu TM2792'yi gün yüzüne çıkardı.

Bu ay Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinde sergilenmesi planlanan TM2792, 27-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, 3D özellikli IPS (In-Plane Switching) paneli bünyesinde barındırıyor. 2D içeriği, donanımsal olarak 3D'ye dönüştürebilen TM2792'nin gözlükleri pasif yapıda. Herhangi bir pile ihtiyaç duymayan pasif gözlüklerin, aktif gözlüklere kıyasla gözleri daha az yordukları gibi daha hafif oldukları belirtiliyor.

Griden griye 5 ms tepki süresi, 178 derece dikey - yatay görüş açısı, 250-nit parlaklık seviyesi ve Mega kontrast (Detaylı bilgi verilmemiş) sunan TM2792'de, D-Sub (VGA) girişine, 2 adet HDMI girişine (MHL destekli), kompozit / komponent / SCART bağlantılarına, LAN girişine ve 3 adet USB portuna yer verilmiş.



Üzerinde 2 adet 7 watt'lık hoparlör bulunan akıllı televizyon, kablosuz görüntü aktarım teknolojisi Wi-Di (Wireless Display) ile kablosuz veri aktarım teknolojisi Wi-Fi Direct ve DLNA'ya destek veriyor. MHL (Mobile High-Definition Link) desteği sayesinde akıllı telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı TM2792'ye bağlayabiliyorsunuz.



LG'nin Video on Demand (VOD), 3D World, Game World, LG Smart World ve Social Center gibi hizmetlerine erişim imkanı tanıyan TM2792'nin, eylül ayından itibaren Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor. Fiyat konusunda ise açıklama yapılmamış.



http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents_main.php?category=6&product_code=2&product_type=2&post_index=2390