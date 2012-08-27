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LG'den IPS panel ve 3D görüntü özelliği sunan 27-inç akıllı televizyon: TM2792

6 yıl
10,8b
1
14
Monitör
knight
Haber Editörü
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LG'den IPS panel ve 3D görüntü özelliği sunan 27-inç akıllı televizyon: TM2792
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Global pazarın önde gelen panel üreticilerinden LG Electronics, ''Cinema Screen'' tasarım anlayışı ile geliştirdiği yeni akıllı televizyonu TM2792'yi gün yüzüne çıkardı.
Bu ay Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinde sergilenmesi planlanan TM2792, 27-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, 3D özellikli IPS (In-Plane Switching) paneli bünyesinde barındırıyor. 2D içeriği, donanımsal olarak 3D'ye dönüştürebilen TM2792'nin gözlükleri pasif yapıda. Herhangi bir pile ihtiyaç duymayan pasif gözlüklerin, aktif gözlüklere kıyasla gözleri daha az yordukları gibi daha hafif oldukları belirtiliyor.
Griden griye 5 ms tepki süresi, 178 derece dikey - yatay görüş açısı, 250-nit parlaklık seviyesi ve Mega kontrast (Detaylı bilgi verilmemiş) sunan TM2792'de, D-Sub (VGA) girişine, 2 adet HDMI girişine (MHL destekli), kompozit / komponent / SCART bağlantılarına, LAN girişine ve 3 adet USB portuna yer verilmiş.
Üzerinde 2 adet 7 watt'lık hoparlör bulunan akıllı televizyon, kablosuz görüntü aktarım teknolojisi Wi-Di (Wireless Display) ile kablosuz veri aktarım teknolojisi Wi-Fi Direct ve DLNA'ya destek veriyor. MHL (Mobile High-Definition Link) desteği sayesinde akıllı telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı TM2792'ye bağlayabiliyorsunuz.
LG'nin Video on Demand (VOD), 3D World, Game World, LG Smart World ve Social Center gibi hizmetlerine erişim imkanı tanıyan TM2792'nin, eylül ayından itibaren Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor. Fiyat konusunda ise açıklama yapılmamış.
LG'den IPS panel ve 3D görüntü özelliği sunan 27-inç akıllı televizyon: TM2792
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http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents_main.php?category=6&product_code=2&product_type=2&post_index=2390 Yorum Yaz
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albani 6 yıl en beğenilen
Sn.Knight Haber için teşekkürler+


Kağıt üstünde her şey çok güzel hatta basıları için bu özellikler süper


Ancak iş kağıt üzeri ile bitmiyor!

Bazı örnekler;

1-"IPS" denilmekle her IPS o bildiğimiz prof.Display lerde kullanılan ve Monitör performanslı S_IPS değildir!!!

Zaten S_IPS li prof.Display ler de EIZO dan başlayarak fiyatları anında $ 1,5/2bin den başlıyor!

Bunlar yeni teknikli IPS lerin "e" tipi ekonomik ve ucuz maliyetli tipte olanlarıdır!(ayrıca busı yine meçhul çünkü spesifik bir açıklama yoktur!)

Genelde "IPS" denilerek farklı veya o bildiğimiz IPS ler sanılıyor ama değildir


2-LGE nin Monitörlerinde(32 den küçük ebatlı "TV" veya Monitörlerinde) çok ciddi bir homojenite ve de özellikle ışık kaçırma sorunu vardır!!
Mura efekti ile uniformity yi genelde hiç tutturamıyorlar!! panelini fiziki olarak çok ince olmasıda bunu tetikliyor!

En çok LED-Baclit li Monitörlerde LGE den şikayet geliyor!!

3-IPS ler her ne kadar doğru renk üretiminde "en iyisi" olmasına karşın,"e" ve diğer alt seri IPS Modüller ile bu mümkün olamıyor!!!

4-HIZ konusunda IPS ler zaten "yavaştır" en azından "TN" ye göre epeyi bir yavaştır ama bazı H_IPS/P_IPS gibi Modüllerde
çok daha hızlı olmasına karşılık,e_IPS lerde Gamer ların işi zordur!!

5-Yine Modül faktörü sebebiyle;renkler doğru olamıyor!!!

6-"FILM" ci iseniz,yine de "TN" Modüllü bir panele göre(çoğuna göre!!) renk performansı daha iyidir,ancak Contrast ve Siyahlar çok iyi değildir
(IPS faktörü!!) ayrıca "uyanıklar" CR değerinide vermeyip her zamanki "hileli" MEGA Contrast diye geçiştirmişler,ben size bu paneli CR değerini
yazayım o zaman 750/800;1(bu da max değerdir,normal modla(NATIVE/ANSI>>500;1 ya verir yada zorlanarak verir,çünkü 27" ebat çok
ufaktır bunun için,yani teknik olarak mümkün değildir!)

Üzerinde çok büyük ihtimalle LGD nin IPS i varsa CR 1.000;1 dir,;CMI/Taiwan varsa o zaman da 800;1 dir!!

7-LGE nin çoğu IPS li dediği Monitörleri kendi üretimi(LGD nin) IPS Modül yerine CMI/Taiwan dan aldığı çok daha ucuz maliyetli Modül takılıdır!
"Kalite" farkı vardır!!!

LGE nin gerek TV lerinde,gerekse Monitörlerinde çok ciddi bir "kalite kontrol" sorunu vardır ve band dan her çıkan panel aynen kutuya konmaktadır[>:]
Değişimi bilahare yapıyorlar veya yapmıyorlar v.s


++
Sonuç olarak dikkat ederseniz zaten LGE nin de amacı ve panelin öne çıkartıldığı hususlar çok başkadır


Saygılar
Sn.Knight Haber için teşekkürler+Kağıt üstünde her şey çok güzel hatta basıları için bu özellikler süperAncak iş kağıt üz...
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1 Avatar
YordleKing 6 yıl
@alban her şeyi demiş zaten bir şeye gerek kalmamış ama,özetlemek gerekirse bunun yerince daha ucuz daha kalite çözümler var onlara bakın.
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enfexia 6 yıl
daha ucuz, daha kaliteli çözümler nedir peki ?

Ben de şu aralar 22 - 27" arasi bişeyler bakıyorum. Film izlemek ve HD Receiver bağlayıp TV seyretmek için. Tavsiyeniz nedir ?
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theyapici 6 yıl
güzel güzeld e27 inc bir merete 42 inc parası ister bu adamlar o kötü
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DH Misafiri 6 yıl
1920 x 1080p`mi yahu bu ne saçma çözünürlülüktür!
ben 27 inch monitör alırken 2500 x 1600 çözünürlülük isterim!
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albani 6 yıl
@Misafir arkadaş; sen doğrusunu yani "Monitör" istiyorsun ama insanların çoğu bu tip panellerden "TV" gibi davranmasını istiyor


Zaten uyanık Üretcilerde bunun farkında


25xx/16xxpixel ölçüsüne çıkan paneller "Monitördür" bunlar ise TV,ancak ne TV dir ne de Monitördür,işin bok tarafı burası ama neyseki çoğu
insan bunu anlamıyor


Hatta bazı Markalarda TV diye "TN" Modül takıp(çok daha ucuza mal edip,kazık fiyattan sattıkları) ki bunu Samy ve LGE de yapıyor!!!
zaten işin en çakalını bu ikisi yapıyor!!

TN den sadece Monitör olur ve Game işinde en iyisidir! ama TN den TV olmaz,ciddi dandik olur(ama bunuda çoğu insan anlıyamıyor!)

Size tavsiyem,şayet bir TV görüyorsanız ve ebatıda 32 den küçükse(26/27/38/30 gibi) kaçın o panel tip TV den[>:]

ANCAK,TR de bulunmayan/satılmayan(USA/Canada/USA da satılan;Mitsu/Hitac/Fuji/NEC/ViewSonic/AOC v.s gibi bazı marka
32 den ufak ebatlı ve "TV" diye satılan paneller yine OK dir,ancak bunlar da yine pahalı veya manyak pahalıdır!!!)

Üreticiler bu 32 den ufak pazarda inanılmaz hileli/kalitesiz paneller üretip satıyorlar!!!

Samsung/LGE deki çoğu Monitör/TV gibi paneller(32 den küçük olanlar)Taiwan/Çin üretimli kalitesiz/ucuz Modüller takılarak
üretiliyor!!!!

Ancak Samy de çok kaliteli VS tabanlı(S_PVA/PVA/MVA tip)Monitörler de vardır ama ifyatları yine pahalıdır ve "FILM" ciler
süperdir(Gamer lara yaramaz bu paneller!!)

Aynı şekilde AUO/Taiwan Modüllü(A_MVA2 tip) çok kaliteli yine bazı Monitörler vardır yine FILM ciler için süperdir
(Gamer lar uzak dursun yine!)

gibi örneklerde vardır veya "TN" Modüllü olup,daha kaliteli hale gelen Monitöerler vardır,ancak ne hikmetse bunların hiç birisi TR ye getirilmiyor
paso kalitesiz TN li Monitörler getiriliyor!!!

Arayıp soruyorum,ama verilen cevap "talep yok";iyide sen az da olsa getirsene,üstelik bu paneller gelse çok ciddi alıcı potansiyeli vardır!!

BenQ dan böyle bir panel var(AUO/Taiwan-A_MVA tip Modüllü>>üstelik de ucuz!!)2 senedir herifler getirmiyor


FILM için süper yine


++
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Stanislas Xavier 6 yıl
@albani Hocam doğru söylüyorsun da senin de dediğin gibi gerçekten kaliteli olanları binlerce dolara satılıyor..Mesela Sharp harika bir marka ama fiyat hususunda Samsung ve LG nin iki-üç katı paraya satılıyor..
2bin-3bin lirası olan adam mecburen LG veya Samsung alacak..
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milyondabir 6 yıl
lg özellikle bu ayak cok tuttu
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t3 6 yıl
Su anda satılan televizyonlarından ne farkı varmış? Haberde bahsedilen özelliklerin hepsini zaten biliyoruz, var olan özellikler. Tek farkı 27'' olması mı? Mesela işlemcisi nedir?
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albani 6 yıl
Sn.Knight Haber için teşekkürler+


Kağıt üstünde her şey çok güzel hatta basıları için bu özellikler süper


Ancak iş kağıt üzeri ile bitmiyor!

Bazı örnekler;

1-"IPS" denilmekle her IPS o bildiğimiz prof.Display lerde kullanılan ve Monitör performanslı S_IPS değildir!!!

Zaten S_IPS li prof.Display ler de EIZO dan başlayarak fiyatları anında $ 1,5/2bin den başlıyor!

Bunlar yeni teknikli IPS lerin "e" tipi ekonomik ve ucuz maliyetli tipte olanlarıdır!(ayrıca busı yine meçhul çünkü spesifik bir açıklama yoktur!)

Genelde "IPS" denilerek farklı veya o bildiğimiz IPS ler sanılıyor ama değildir


2-LGE nin Monitörlerinde(32 den küçük ebatlı "TV" veya Monitörlerinde) çok ciddi bir homojenite ve de özellikle ışık kaçırma sorunu vardır!!
Mura efekti ile uniformity yi genelde hiç tutturamıyorlar!! panelini fiziki olarak çok ince olmasıda bunu tetikliyor!

En çok LED-Baclit li Monitörlerde LGE den şikayet geliyor!!

3-IPS ler her ne kadar doğru renk üretiminde "en iyisi" olmasına karşın,"e" ve diğer alt seri IPS Modüller ile bu mümkün olamıyor!!!

4-HIZ konusunda IPS ler zaten "yavaştır" en azından "TN" ye göre epeyi bir yavaştır ama bazı H_IPS/P_IPS gibi Modüllerde
çok daha hızlı olmasına karşılık,e_IPS lerde Gamer ların işi zordur!!

5-Yine Modül faktörü sebebiyle;renkler doğru olamıyor!!!

6-"FILM" ci iseniz,yine de "TN" Modüllü bir panele göre(çoğuna göre!!) renk performansı daha iyidir,ancak Contrast ve Siyahlar çok iyi değildir
(IPS faktörü!!) ayrıca "uyanıklar" CR değerinide vermeyip her zamanki "hileli" MEGA Contrast diye geçiştirmişler,ben size bu paneli CR değerini
yazayım o zaman 750/800;1(bu da max değerdir,normal modla(NATIVE/ANSI>>500;1 ya verir yada zorlanarak verir,çünkü 27" ebat çok
ufaktır bunun için,yani teknik olarak mümkün değildir!)

Üzerinde çok büyük ihtimalle LGD nin IPS i varsa CR 1.000;1 dir,;CMI/Taiwan varsa o zaman da 800;1 dir!!

7-LGE nin çoğu IPS li dediği Monitörleri kendi üretimi(LGD nin) IPS Modül yerine CMI/Taiwan dan aldığı çok daha ucuz maliyetli Modül takılıdır!
"Kalite" farkı vardır!!!

LGE nin gerek TV lerinde,gerekse Monitörlerinde çok ciddi bir "kalite kontrol" sorunu vardır ve band dan her çıkan panel aynen kutuya konmaktadır[>:]
Değişimi bilahare yapıyorlar veya yapmıyorlar v.s


++
Sonuç olarak dikkat ederseniz zaten LGE nin de amacı ve panelin öne çıkartıldığı hususlar çok başkadır


Saygılar
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