LG'den IPS panel ve 3D görüntü özelliği sunan 27-inç akıllı televizyon: TM2792

Haber Editörü
Global pazarın önde gelen panel üreticilerinden LG Electronics, ''Cinema Screen'' tasarım anlayışı ile geliştirdiği yeni akıllı televizyonu TM2792'yi gün yüzüne çıkardı.
Bu ay Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinde sergilenmesi planlanan TM2792, 27-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, 3D özellikli IPS (In-Plane Switching) paneli bünyesinde barındırıyor. 2D içeriği, donanımsal olarak 3D'ye dönüştürebilen TM2792'nin gözlükleri pasif yapıda. Herhangi bir pile ihtiyaç duymayan pasif gözlüklerin, aktif gözlüklere kıyasla gözleri daha az yordukları gibi daha hafif oldukları belirtiliyor.
Griden griye 5 ms tepki süresi, 178 derece dikey - yatay görüş açısı, 250-nit parlaklık seviyesi ve Mega kontrast (Detaylı bilgi verilmemiş) sunan TM2792'de, D-Sub (VGA) girişine, 2 adet HDMI girişine (MHL destekli), kompozit / komponent / SCART bağlantılarına, LAN girişine ve 3 adet USB portuna yer verilmiş.
Üzerinde 2 adet 7 watt'lık hoparlör bulunan akıllı televizyon, kablosuz görüntü aktarım teknolojisi Wi-Di (Wireless Display) ile kablosuz veri aktarım teknolojisi Wi-Fi Direct ve DLNA'ya destek veriyor. MHL (Mobile High-Definition Link) desteği sayesinde akıllı telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı TM2792'ye bağlayabiliyorsunuz.
LG'nin Video on Demand (VOD), 3D World, Game World, LG Smart World ve Social Center gibi hizmetlerine erişim imkanı tanıyan TM2792'nin, eylül ayından itibaren Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor. Fiyat konusunda ise açıklama yapılmamış.
http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents_main.php?category=6&product_code=2&product_type=2&post_index=2390 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kağıt üstünde her şey çok güzel hatta basıları için bu özellikler süper
Ancak iş kağıt üzeri ile bitmiyor!
Bazı örnekler;
1-"IPS" denilmekle her IPS o bildiğimiz prof.Display lerde kullanılan ve Monitör performanslı S_IPS değildir!!!
Zaten S_IPS li prof.Display ler de EIZO dan başlayarak fiyatları anında $ 1,5/2bin den başlıyor!
Bunlar yeni teknikli IPS lerin "e" tipi ekonomik ve ucuz maliyetli tipte olanlarıdır!(ayrıca busı yine meçhul çünkü spesifik bir açıklama yoktur!)
Genelde "IPS" denilerek farklı veya o bildiğimiz IPS ler sanılıyor ama değildir
2-LGE nin Monitörlerinde(32 den küçük ebatlı "TV" veya Monitörlerinde) çok ciddi bir homojenite ve de özellikle ışık kaçırma sorunu vardır!!
Mura efekti ile uniformity yi genelde hiç tutturamıyorlar!! panelini fiziki olarak çok ince olmasıda bunu tetikliyor!
En çok LED-Baclit li Monitörlerde LGE den şikayet geliyor!!
3-IPS ler her ne kadar doğru renk üretiminde "en iyisi" olmasına karşın,"e" ve diğer alt seri IPS Modüller ile bu mümkün olamıyor!!!
4-HIZ konusunda IPS ler zaten "yavaştır" en azından "TN" ye göre epeyi bir yavaştır ama bazı H_IPS/P_IPS gibi Modüllerde
çok daha hızlı olmasına karşılık,e_IPS lerde Gamer ların işi zordur!!
5-Yine Modül faktörü sebebiyle;renkler doğru olamıyor!!!
6-"FILM" ci iseniz,yine de "TN" Modüllü bir panele göre(çoğuna göre!!) renk performansı daha iyidir,ancak Contrast ve Siyahlar çok iyi değildir
(IPS faktörü!!) ayrıca "uyanıklar" CR değerinide vermeyip her zamanki "hileli" MEGA Contrast diye geçiştirmişler,ben size bu paneli CR değerini
yazayım o zaman 750/800;1(bu da max değerdir,normal modla(NATIVE/ANSI>>500;1 ya verir yada zorlanarak verir,çünkü 27" ebat çok
ufaktır bunun için,yani teknik olarak mümkün değildir!)
Üzerinde çok büyük ihtimalle LGD nin IPS i varsa CR 1.000;1 dir,;CMI/Taiwan varsa o zaman da 800;1 dir!!
7-LGE nin çoğu IPS li dediği Monitörleri kendi üretimi(LGD nin) IPS Modül yerine CMI/Taiwan dan aldığı çok daha ucuz maliyetli Modül takılıdır!
"Kalite" farkı vardır!!!
LGE nin gerek TV lerinde,gerekse Monitörlerinde çok ciddi bir "kalite kontrol" sorunu vardır ve band dan her çıkan panel aynen kutuya konmaktadır[>:]
Değişimi bilahare yapıyorlar veya yapmıyorlar v.s
++
Sonuç olarak dikkat ederseniz zaten LGE nin de amacı ve panelin öne çıkartıldığı hususlar çok başkadır
Saygılar