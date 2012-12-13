LG'nin 23-inç çoklu dokunmatik IPS monitörü 23ET83V-W detaylandı

Dünyanın en büyük LCD panel üreticilerinden LG, çoklu dokunmatik LCD monitörü 23ET83V-W'nun, kasım ayının başına doğru basın duyurusunu yayımlamıştı. Ancak Güney Koreli üreticinin yayımladığı basın duyurusundan, yeni modelin teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi edinememiştik ta ki bugüne dek.

LG, 23ET83V-W ile doğrudan Windows 8 işletim sistemli bilgisayarları hedef alıyor. Bilindiği üzere Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8, gerçek anlamda dokunmatik kullanım deneyimi vadederek, insanların bilgisayar kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyor. LCD monitörün paneli, 10 parmağınızı da eş zamanlı olarak algılayabiliyor. Ayrıca kapasitif stylus kalem gibi aksesuarlardan da faydalanabiliyorsunuz.



23-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı IPS panel ile donatılan 23ET83V-W, griden griye 5 ms tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 16.7 milyon renk, 0.265 mm piksel aralığı ve 178 derece yatay - 178 derece dikey görüş açısı sunuyor.

Son dönemlerde, LCD monitör üreticilerinin gitgide daha fazla tercih ettiği IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisinin, TN (Twisted Nematic) panelli çözümlere kıyasla renk gösterimi ve görüş açısı kriterlerinde avantajlı olduğunu söylemek mümkün. LED arka aydınlatma teknolojisinin ise enerji tasarrufunda katkısı söz konusu. LCD monitör çalışırken 25 watt; kapalı durumdayken 0.3 watt enerji harcıyor.



2 adet HDMI portuna, 1 adet D-Sub (VGA) girişine ve 1 adet USB portuna yer verilen 23ET83V-W'nun, aralık ayının ortalarına doğru sevkiyatına başlanması planlanıyor. Fiyat ise 350$ seviyesinde olacak. LCD monitörün daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.lg.com/jp/monitor/lg-23ET83V-W