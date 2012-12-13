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LG'nin 23-inç çoklu dokunmatik IPS monitörü 23ET83V-W detaylandı

6 yıl
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7
Monitör
knight
Haber Editörü
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LG'nin 23-inç çoklu dokunmatik IPS monitörü 23ET83V-W detaylandı
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Dünyanın en büyük LCD panel üreticilerinden LG, çoklu dokunmatik LCD monitörü 23ET83V-W'nun, kasım ayının başına doğru basın duyurusunu yayımlamıştı. Ancak Güney Koreli üreticinin yayımladığı basın duyurusundan, yeni modelin teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi edinememiştik ta ki bugüne dek. 
LG, 23ET83V-W ile doğrudan Windows 8 işletim sistemli bilgisayarları hedef alıyor. Bilindiği üzere Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8, gerçek anlamda dokunmatik kullanım deneyimi vadederek, insanların bilgisayar kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyor. LCD monitörün paneli, 10 parmağınızı da eş zamanlı olarak algılayabiliyor. Ayrıca kapasitif stylus kalem gibi aksesuarlardan da faydalanabiliyorsunuz.
23-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı IPS panel ile donatılan 23ET83V-W, griden griye 5 ms tepki süresi, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 16.7 milyon renk, 0.265 mm piksel aralığı ve 178 derece yatay - 178 derece dikey görüş açısı sunuyor.
Son dönemlerde, LCD monitör üreticilerinin gitgide daha fazla tercih ettiği IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisinin, TN (Twisted Nematic) panelli çözümlere kıyasla renk gösterimi ve görüş açısı kriterlerinde avantajlı olduğunu söylemek mümkün. LED arka aydınlatma teknolojisinin ise enerji tasarrufunda katkısı söz konusu. LCD monitör çalışırken 25 watt; kapalı durumdayken 0.3 watt enerji harcıyor.
2 adet HDMI portuna, 1 adet D-Sub (VGA) girişine ve 1 adet USB portuna yer verilen 23ET83V-W'nun, aralık ayının ortalarına doğru sevkiyatına başlanması planlanıyor. Fiyat ise 350$ seviyesinde olacak. LCD monitörün daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
LG'nin 23-inç çoklu dokunmatik IPS monitörü 23ET83V-W detaylandı
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http://www.lg.com/jp/monitor/lg-23ET83V-W Yorum Yaz
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Zuko 6 yıl
Monitör kapalıyken niye enerji harcıyormuş, onu anlamadım ben.
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St Batuhan 6 yıl
Şahsen Win8'in mouse ile gayet rahat kullanıldığını da gördükten sonra sırf dokunmatik ve win8 ikilisi mantığıyla alınacak bir ürün değil ama alırken iyi olsun ürün dersek tercih edilebilir. Tabi pasif 3d olsaydı kaçmazdı ve fiyatı da çok abartı olmasa o haldeyken.
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liju1952 6 yıl
Başar. İyi haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alprkrkmz 6 yıl
Bize 90 derecelik bir aciyla karsimizda duran bir ekrani kolumuz havada nasil dokunarak kullaniriz mechul. Bir sure sonra agri yapar. Bu tur dokunmatik ekranlarin one dogru yatay sekilde egilebilen ya da belli bir aciyla kullanilabilecek versiyonlarinin cikmasi lazim. Onlar daha mantikli olacaktir.
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mugurgok 6 yıl
Ips olmayıp daha alınabilir fiyatta (f/p) dokunmatik ekran ne var? Yardımcı olabilir misiniz?
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cgdincer 6 yıl
Monitörde en sinir olunan şey parmak izi ve lekeler. Şimdi özellikle mi ekranı leke yapmaya çalışıp sonra bundan şikayetçi olanlar artınca da parmak izi leke tutmayan ekran diye yenilerini çıkaracaklar. Al babam al bitmek bilmeyen açlık.
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oray 6 yıl
Acikcasi onumuzdeki yillarda artik piyasada dokunmatik olmayan ekran kalmayacagini dusunuyorum. Ozellikle de Windows 8 isletim sisteminin bunu desteklemesi bu duruma oncelik edecektir. Yani bence onumuzdeki senelerde herkes monitorlerini dokunmatige terfi edtmeye baslayacak, tabi bunun icin IPS/LED/cozunurluk/frame rate/tepki suresi vs ile birlikte saglamlik/sabitlik/dayaniklilik vs de on plana cikmaya baslayacak gibi gorunuyor.
Bakalim onumuzdeki yillarda ne gibi model ve kasalar ortaya cikacak...
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