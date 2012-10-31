LG'nin 23-inç dokunmatik IPS monitörü Touch 10, 10 parmağınızı da algılayabiliyor

Microsoft'un tüketicilere gerçek anlamda dokunmatik kullanım deneyimi vaat eden işletim sistemi Windows 8, gerek taşınabilir bilgisayarları gerekse hepsi bir arada bilgisayar sistemlerini etkiledi. Görünüşe göre ev ve ofis ortamlarındaki LCD monitörler de Windows 8 işletim sisteminin getirdiği bu yenilikten nasibini almaya başladı.

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, Windows 8 için optimize ettiği çoklu dokunmatik LCD monitörü Touch 10'nin (ET83) basın duyurusunu bugün itibarıyla yayımladı. LG'nin 23-inç boyutlu modeli Touch 10, standart dokunmatik LCD monitörlerin aksine yalnızca 2 parmağınızı değil; 10 parmağınızı da algılayabiliyor. Böylece LCD monitör üzerinde birden fazla işi eş zamanlı şekilde yapabiliyorsunuz. Touch 10'i isterseniz kapasitif stylus kalem gibi akseuarlarla da kullanabiliyorsunuz. Lakin bu stylus kalemi ekstradan satın almak gerekiyor.

LG'nin Touch 10'deki panel teknolojisi tercihi IPS'den (In-Plane Switching) yana olmuş. Hatırlatma yapmak gerekirse IPS, TN panelli çözümlere göre görüş açısı ve renk gösterimi gibi kriterlerde daha başarılı. LG, maalesef basın duyurusunda LCD monitörün detaylı teknik özelliklerine (kontrast oranı, tepki süresi, güç tüketimi vb) yer vermemiş.

LG Touch 10'in önümüzdeki aydan itibaren Güney Kore pazarına giriş yapacağı; ilerleyen günlerde ise global pazara açılacağı öngörülüyor.

Günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları, dokunmatik ekrana kavuştuğunda bazı kesimler bu gelişmeyi yadırgamıştı. Şimdi ise hemen herkes dokunmatik ekranlı cep telefonu peşinde. Bakalım, LCD monitörlerde de dokunmatik teknolojisi herkes için olmazsa olmaz bir hale gelecek mi? Hep beraber bekleyip görelim.

