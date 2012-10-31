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LG'nin 23-inç dokunmatik IPS monitörü Touch 10, 10 parmağınızı da algılayabiliyor

6 yıl
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Microsoft'un tüketicilere gerçek anlamda dokunmatik kullanım deneyimi vaat eden işletim sistemi Windows 8, gerek taşınabilir bilgisayarları gerekse hepsi bir arada bilgisayar sistemlerini etkiledi. Görünüşe göre ev ve ofis ortamlarındaki LCD monitörler de Windows 8 işletim sisteminin getirdiği bu yenilikten nasibini almaya başladı.
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, Windows 8 için optimize ettiği çoklu dokunmatik LCD monitörü Touch 10'nin (ET83) basın duyurusunu bugün itibarıyla yayımladı. LG'nin 23-inç boyutlu modeli Touch 10, standart dokunmatik LCD monitörlerin aksine yalnızca 2 parmağınızı değil; 10 parmağınızı da algılayabiliyor. Böylece LCD monitör üzerinde birden fazla işi eş zamanlı şekilde yapabiliyorsunuz. Touch 10'i isterseniz kapasitif stylus kalem gibi akseuarlarla da kullanabiliyorsunuz. Lakin bu stylus kalemi ekstradan satın almak gerekiyor.
LG'nin Touch 10'deki panel teknolojisi tercihi IPS'den (In-Plane Switching) yana olmuş. Hatırlatma yapmak gerekirse IPS, TN panelli çözümlere göre görüş açısı ve renk gösterimi gibi kriterlerde daha başarılı. LG, maalesef basın duyurusunda LCD monitörün detaylı teknik özelliklerine (kontrast oranı, tepki süresi, güç tüketimi vb) yer vermemiş.
LG Touch 10'in önümüzdeki aydan itibaren Güney Kore pazarına giriş yapacağı; ilerleyen günlerde ise global pazara açılacağı öngörülüyor.
Günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları, dokunmatik ekrana kavuştuğunda bazı kesimler bu gelişmeyi yadırgamıştı. Şimdi ise hemen herkes dokunmatik ekranlı cep telefonu peşinde. Bakalım, LCD monitörlerde de dokunmatik teknolojisi herkes için olmazsa olmaz bir hale gelecek mi? Hep beraber bekleyip görelim.

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FERFEROS 6 yıl
Sürekli kolumuzu kaldırmak yorucu olacaktır diye düşünüyorum.
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bocekgrafik 6 yıl FERFEROS
FERFEROS

Sürekli kolumuzu kaldırmak yorucu olacaktır diye düşünüyorum.

Ben de şimdi onu düşünüyordum tam. Bunun önüne geçmek için monitörü masa içine gömülü kullanmak gerek. Aradığım resmi bulamadım. Aşağıdaki resimler fikir vermek için. Monitörün masa içine tamamen gömülü olduğu masalar da var. Tabi monitörü böyle kullanırken oda bol ışıklı değil, loş ışıklı olması gerek. Veya biraz uç olacak ama dokunmatik masa da olabilir.

http://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/ExoPCden-40-inclik-dokunmatik-masa-EXOdesk-.htm

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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QuakeM 6 yıl
Eğer kalem ile çok hassas kullanma imkanımız olursa tasarım işlerinde çok faydalı olur gibi.
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kasimyildizi 6 yıl
Akıllı tahtaları kullanmaya başladık. Ancak hiç kullanışlı olmuyor. Çünkü telefonda parmaklarınızı kullanıyorsunuz ve kolay kolaya yorulmuyor. Ancak; kolunuzu hareket ettirmeye başladığınızda bilgisayarı kullanmaya çalışmak işkenceye dönüşüyor. Akıllı tahtalar 65 inch, bu monitör daha küçük; fakat kol hareketleri nedeniyle dokunmatik ekran kullanıcısını bir miktar yoracaktır.
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baycihan 6 yıl
monitorlere bence hiç gerek yok napıcaz oraya buraya dokunup helak mı olcaz yorulmaktan? elin sabit durup fareyi oynatmak varken.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
masaüstünde dokunmatik evde kullanımı çok zor gibi.. ben ekrana okadar yakın durmak istemem şahsen
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yenerbalcı 6 yıl
23" ekranı dokunmatik yapmak bana saçma geliyor

Resim kandırmaca koca monitörü küçültüp eli büyütmüş ...

LG sazan avına çıkmış

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Stanislas Xavier 6 yıl
Desktopta dokunmatik ekranın hiç konforlu olduğunu düşünmüyorum,rahatça kullanabilmek için monitörü oldukça yakınlaştırmak gerek ancak o zamanda göz sağlığı için gerekli mesafeyi bozmuş oluyorsunuz fakat yeri geldiğinde çok işe yarar.Fare ve klavye ile daha uzun süre beraberiz ama sıradan kullanıcı dokunmatiğe bir şekilde adapte olacak gibi görünüyor ...
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fuckulteli 6 yıl
Ancak dizüstünde kullanımı zor olan bu arayüzü kullanabilmek için tablet tercihimi W8 yüklü bir tabletten yana kullanabilirim.
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fuckulteli 6 yıl
Dizüstünde W8 kullanıyorum,, başlat yerine gelen yeni arayüz dokunmatik olmadan çok zor bir kullanıma sahip, dokunmatik ekranlar W8 ile zorunlu olmaya başlayacak, yeni bir tüketim alanı oluşturuluyor W8 ile birlikte, yoksa dizüstünde veya masa üstünde dokunmatik ekran ne kadar ihtiyaç olabilir ki!!
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1963bursa 6 yıl
Planar'ın 23" modeli 249 dolara satılıyordu, umarız LG farkını gösterir ve daha alınabilir bir fiyat basar, en azından 199 dolar olsa laf yemeden herkese rahatça tavsiye edebiliriz.
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osmanefeozkan 6 yıl
500 tl ciivarı yaygınlaşırsa iyi satılır umarım :D
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