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LG'nin 27-inç 2560x1440 piksel IPS panelli monitörü 27EA83 için ön sipariş alınıyor

6 yıl
1,5b
1
14
Monitör
knight
Haber Editörü
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LG'nin 27-inç 2560x1440 piksel IPS panelli monitörü 27EA83 için ön sipariş alınıyor
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Dünyanın en büyük LCD panel üreticilerinden LG'nin, ağustos ayının sonuna doğru lansmanını gerçekleştirip Berlin'de düzenlenen IFA 2012 organizasyonu kapsamında sergilediği yeni modeli 27EA83 için elimize ulaşan bilgilere göre ön sipariş alımları başlamış durumda. Almanya merkezli bir çevrimiçi satış sitesi olan Xitra24, LCD monitörün ön siparişli satış fiyatını 726,74 Euro şeklinde belirlemiş. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 1.712 TL'ye denk geliyor. Şimdi görüntü kalitesi konusunda gayet iddialı olan 27EA83'ün teknik özelliklerine hep beraber kısaca bir göz gezdirelim. 
Öncelikle 27EA83, 27-inç boyutunda, 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı IPS panelle donatılmış. LCD monitörün, geniş yatay - dikey görüş açıları ile gerçeğe yakın renkler vadeden IPS (In-Plane Switching) paneli, Adobe RGB renk paletinin %99'unu, sRGB renk paletinin ise %100'ünü görüntüleyebiliyor.
LG'nin 27-inç 2560x1440 piksel IPS panelli monitörü 27EA83 için ön sipariş alınıyor
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LG'nin uzman ekipleri tarafından, fabrika ortamında renk kalibrasyon testlerine tabi tutulan 27EA83'ün, gerekli görüldüğü takdirde hem donanımsal hem yazılımsal kalibrasyonu yapılabiliyor. Donanımsal kalibrasyon işlemi için gerekli cihazı ayrıca satın almak zorunda olduğunuzu not düşelim. Ancak yazılımsal kalibrasyon işleminde LG'nin ''True Color Pro'' yazılımı devreye giriyor. Microsoft'un Windows XP, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleriyle uyumlu çalışabilen bu yazılımı kullanmak için bilgisayar ile LCD monitör arasında HDMI bağlantısı yapılmaması öneriliyor.
Görüntüyü 4 parçaya kadar bölebilmemize veya aynı anda iki farklı kaynağa (örn: masaüstü ve dizüstü bilgisayar) bağlanarak eş zamanlı şekilde iş yapabilmemize olanak tanıyan 27EA83, griden griye 6 ms tepki süresi, 350 cd / m2 parlaklık seviyesi, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.2331 mm x 0.2331 mm piksel aralığı ve 178 derece yatay - 178 derece dikey görüş açıları sunuyor. 
Üzerinde 1 adet DVI-D (Dual Link) girişine, 2 adet HDMI girişine, 1 adet DisplayPort 1.2 girişine ve çevre birimlerini (örn: harici sabit disk) bağlayabilmeniz adına 3 adet USB 3.0 portuna yer verilen LCD monitörün yüksekliği 110 mm arttırılabiliyor ve duruş açısı toplamda 20 derece değiştirilebiliyor. Ayrıca LCD monitör, 90 derece döndürülebiliyor.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten 27EA83, açık durumdayken 65 watt seviyesinde enerji harcıyor. LCD monitörün daha detaylı görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

http://www.lg.com/uk/monitors/lg-27EA83 Yorum Yaz
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Prequel 6 yıl
İndirin şu fiyatları da alalım.
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face1tr 6 yıl
13" yeni Mac book Pro ve bu monıtor ile, mobil ile masa bası hayatı güzelce harmanlayabılırsınız.
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darkaura 6 yıl
f_tayfur
ya anlayamıyorum monitörlerde ledmi lcdmi iyiled iyi ise neden halen lcd ler üretiliyor ve lcd fiyatları bukadar ucuk????

her seyden once led ile lcd ayri monitorlerder degil. ikiside lcd teknolojisi. led denenlerin sadece arka aydinlatmalari led isik ile yapiliyor. eski modellerde bu floresan ile yapiliyordu. led aydinlatmanin ustunlugu daha ince olmasi ve aynitma gucunu daha iyi kontrol ederek daha iyi dinamik kontrast sunmasi. haberi dikaktli okursaniz bu urununde led aydinlatli oldugunu gorursunuz.
ips de ayni sekilde bir lcd dir. lcd panel cesitlerinden biri. en gercekci renkleri verir bu yuzden profesyonel kullanimlarda tercih edilir. bu yuzden pahalidir. bide ucuz tn lcd panellere nazaran responce timeleri biraz yuksek olur. bu urunun 6ms olmasida bu yuzden
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1ses1 6 yıl
V4LKyR
6 ms tepki süresini gördükten sonra Tamam dedim. Sen yoluna devam et.

6 değil bana bütün renkelrde 16ms versin hemen alırım. Sanki 1 ms olsa alıcakmısınız o sadece griden griye olan tepkime ve son kullanıcı kandırmaya göz boyamaya yönelik bir bilgi. Max tepkime süresini yazmazlar.
Zaten 24ms e kadar olan kısmı insan gözü fark edemez. Ama bunlar Griden griye olan tepkime yazıyorlar sonrada diğer renkler araya girince oluyor 24ms den yukarı ve tepkimeleri görmeye başlıyorsunuz. Dünyada Bütün renleri 6ms de göterebilen bir lcd panel yok.
Zaten bilgi arkdaşlar daha detylı bildiği için en düşük ms sine değil max ms sine bakar tabi o bilgiyi bulabilirseler.
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bocekgrafik 6 yıl
U2713HM'ye rakip geldi.
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V4LKyR 6 yıl
6 ms tepki süresini gördükten sonra "Tamam" dedim. "Sen yoluna devam et."
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ContEmpor4ry 6 yıl
f_tayfur
ya anlayamıyorum monitörlerde ledmi lcdmi iyiled iyi ise neden halen lcd ler üretiliyor ve lcd fiyatları bukadar ucuk????

bahsedilen monitör LED konuda geçiyor '' LED arka aydınlatmalı IPS panelle donatılmış.''
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f_tayfur 6 yıl
ya anlayamıyorum monitörlerde led'mi lcd'mi iyi
led iyi ise neden halen lcd ler üretiliyor ve lcd fiyatları bukadar ucuk????
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c.r.t 6 yıl
Monitör teknik özellik ve tasarım olarak oldukça iyi gözüküyor. Profesyonel işler için çok ideal. Ayrıca pivot ayaklı olması en büyük artısı bana göre. Çok beğendim ve Dell U2713HM ile birlikte almayı düşündüğüm monitörlerden biri. Umarım Türkiye fiyatları çok yüksek olmaz...
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