LG'nin 27-inç 2560x1440 piksel IPS panelli monitörü 27EA83 için ön sipariş alınıyor

Dünyanın en büyük LCD panel üreticilerinden LG'nin, ağustos ayının sonuna doğru lansmanını gerçekleştirip Berlin'de düzenlenen IFA 2012 organizasyonu kapsamında sergilediği yeni modeli 27EA83 için elimize ulaşan bilgilere göre ön sipariş alımları başlamış durumda. Almanya merkezli bir çevrimiçi satış sitesi olan Xitra24, LCD monitörün ön siparişli satış fiyatını 726,74 Euro şeklinde belirlemiş. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 1.712 TL'ye denk geliyor. Şimdi görüntü kalitesi konusunda gayet iddialı olan 27EA83'ün teknik özelliklerine hep beraber kısaca bir göz gezdirelim.

Öncelikle 27EA83, 27-inç boyutunda, 2560 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı IPS panelle donatılmış. LCD monitörün, geniş yatay - dikey görüş açıları ile gerçeğe yakın renkler vadeden IPS (In-Plane Switching) paneli, Adobe RGB renk paletinin %99'unu, sRGB renk paletinin ise %100'ünü görüntüleyebiliyor.

LG'nin uzman ekipleri tarafından, fabrika ortamında renk kalibrasyon testlerine tabi tutulan 27EA83'ün, gerekli görüldüğü takdirde hem donanımsal hem yazılımsal kalibrasyonu yapılabiliyor. Donanımsal kalibrasyon işlemi için gerekli cihazı ayrıca satın almak zorunda olduğunuzu not düşelim. Ancak yazılımsal kalibrasyon işleminde LG'nin ''True Color Pro'' yazılımı devreye giriyor. Microsoft'un Windows XP, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleriyle uyumlu çalışabilen bu yazılımı kullanmak için bilgisayar ile LCD monitör arasında HDMI bağlantısı yapılmaması öneriliyor.



Görüntüyü 4 parçaya kadar bölebilmemize veya aynı anda iki farklı kaynağa (örn: masaüstü ve dizüstü bilgisayar) bağlanarak eş zamanlı şekilde iş yapabilmemize olanak tanıyan 27EA83, griden griye 6 ms tepki süresi, 350 cd / m2 parlaklık seviyesi, 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 0.2331 mm x 0.2331 mm piksel aralığı ve 178 derece yatay - 178 derece dikey görüş açıları sunuyor.

Üzerinde 1 adet DVI-D (Dual Link) girişine, 2 adet HDMI girişine, 1 adet DisplayPort 1.2 girişine ve çevre birimlerini (örn: harici sabit disk) bağlayabilmeniz adına 3 adet USB 3.0 portuna yer verilen LCD monitörün yüksekliği 110 mm arttırılabiliyor ve duruş açısı toplamda 20 derece değiştirilebiliyor. Ayrıca LCD monitör, 90 derece döndürülebiliyor.

Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten 27EA83, açık durumdayken 65 watt seviyesinde enerji harcıyor. LCD monitörün daha detaylı görsellerine, aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.lg.com/uk/monitors/lg-27EA83