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LG'nin Android 3.0'lı tablet bilgisayarı CES 2011'de boy gösterecek

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yılda adını sıkça duyurmayı planlayan LG, uzun süredir merakla beklenen tablet bilgisayarını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) tanımaya hazırlanıyor. 6 Ocak'ta Las Vegas'da başlatacak fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunulacak tablet bilgisayar, 8.9-inç büyüklüğündeki ekranı ile Samsung Galaxy Tab'den büyük, Apple iPad'den ise küçük olacak. Teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi açıklanmasa da Nvidia Tegra 2 platformunu kullanmasına kesin gözüyle bakılan tabletin asıl sürprizi ise yazılım tarafında olacak.

Kore kaynaklı haberlere göre LG'nin yeni tableti, Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemiyle gelecek. Bilindiği üzere güncel Android sürümlerinin tabletler için geliştirilmediğini özellikle belirtilen Google, bu yöndeki il somut adımını başta yüksek yüksek çözünürlük desteği olmak üzere tabletler için geliştirilen Android 3.0 ile atacak. LG tarafından Optimus Pad adı altında sunulabileceği konuşulan tablet bilgisayarın, ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise şu an için netleşmiş değil.


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anelka39 8 yıl
tanitilmadi herhalde daha
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ilhdmr 8 yıl
LG nin cep tasarımını hiç sevmiyorum. ama diğer ürünleri gayet hoş. bu da biraz cep telefonlarına benzemiş
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NovaTHOR 8 yıl
cep telefonuna benzemiş tasarımı
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DH Misafiri 8 yıl
super
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Tayff 8 yıl
Gerçekten çok şık olmuş
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sadtneverdie 8 yıl
Tasarım harika
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