LG'nin Nexus'unun detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

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LG tarafından üretilmesi beklenen gelecek nesil Nexus'a ait detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. MoDaCo'dan Paul O'Brien'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, LG'nin Nexus'u kasım ayının ortalarında piyasada yer edinecek.
LG'nin Nexus'u ile ilgili olarak sızan teknik detaylara bakıldığında cihazın; 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde True-HD IPS ekrana, dört çekirdekli Snapdragon S4 işlemciye ve 2 GB RAM'e sahip olacağı belirtiliyor. Sabit bir pile sahip olacak ve microSD kart yuvası bulundurmayacak olan cihaz 8 GB veya 16 GB bellek seçenekleriyle gelecek. Google'ın kablosuz şarj özelliği eklemeyi planladığı söylenen cihaz bu sayede, kullanıcı cihaz şarj olurken oluşan kablo fazlalıklarından kurtulmuş olacak.
Yine O'Brien'in belirttiğine göre, LG'nin Nexus cihazı çıkış yapacak tek Nexus cihazı olmayabilir. Öyle ki, Google yeni nesil Nexus için birden çok üreticiyle çalışıyor olabilir. LG'nin yeni nesil Nexus'u tek başına mı, yoksa başka üreticilerinde ürettiği Nexus'larla mı piyasaya süreceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.modaco.com/page/news/_/android/exclusive-more-details-on-lgs-forthcoming-nexus-r788 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4 yıllık iPhone ve 3 aylık Galaxy S3 deneyimim sonucu, bir son kullanıcı olarak, internetten edindiğim bu bilgilerin doğruluğuna ben de inanıyorum. Arttıtılabilir hafızalarının olmamasından dolayı üretilen iPhone ve Nexus modelleri kendileri için yazılan işletim sistemleriyle çok uyumlu bir şekilde çalışarak, donanım olarak rakipleri olan Galaxy S3 ve OneX'ten çok geride olmalarına rağmen, kullanıcılara akıcı ve sorunsuz bir arayüz sunabilmektedir.
Sen kafadan yanlis yapmissin alinmayacak teli almissin. Yanlis yonlendirme yapiyorsunuz. Lg nin hakki olan modelleri mevcut. 3D icin cikacak ICS4.0 guncellemesini yukledikten sonra fikrini bence degistireceksin.
Sen kafadan yanlis yapmissin alinmayacak teli almissin. Yanlis yonlendirme yapiyorsunuz. Lg nin hakki olan modelleri mevcut. 3D icin cikacak ICS4.0 guncellemesini yukledikten sonra fikrini bence degistireceksin.
1gb tamamda böyle oyunlar fazla değil bide hepsini indiriyomuyuz oda var zaten sıkılıp 1 haftaya siliniyo oyunlar genelde
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