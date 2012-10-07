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LG'nin Nexus'unun detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

6 yıl
4,9b
1
52
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LG tarafından üretilmesi beklenen gelecek nesil Nexus'a ait detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. MoDaCo'dan Paul O'Brien'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, LG'nin Nexus'u kasım ayının ortalarında piyasada yer edinecek.

LG'nin Nexus'u ile ilgili olarak sızan teknik detaylara bakıldığında cihazın; 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde True-HD IPS ekrana, dört çekirdekli Snapdragon S4 işlemciye ve 2 GB RAM'e sahip olacağı belirtiliyor. Sabit bir pile sahip olacak ve microSD kart yuvası bulundurmayacak olan cihaz 8 GB veya 16 GB bellek seçenekleriyle gelecek. Google'ın kablosuz şarj özelliği eklemeyi planladığı söylenen cihaz bu sayede, kullanıcı cihaz şarj olurken oluşan kablo fazlalıklarından kurtulmuş olacak. 
Yine O'Brien'in belirttiğine göre, LG'nin Nexus cihazı çıkış yapacak tek Nexus cihazı olmayabilir. Öyle ki, Google yeni nesil Nexus için birden çok üreticiyle çalışıyor olabilir. LG'nin yeni nesil Nexus'u tek başına mı, yoksa başka üreticilerinde ürettiği Nexus'larla mı piyasaya süreceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.modaco.com/page/news/_/android/exclusive-more-details-on-lgs-forthcoming-nexus-r788 Yorum Yaz
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acmtncy 6 yıl en beğenilen
4 çekirdekli s4 işlemciye 16gb sabit hafıza koyan mühendisin alnından öperler.
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Legendery 6 yıl
Neden MicroSD giriş ve çıkarılamayan pil koyuyolar anlamak güç...Umarım bu kısım yanlıştır
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Nightmare70 6 yıl
Arkadaş bundan sonra nexus alacam ,en çok desteği ve en hızlı güncellemeyi haliyle nexus alıyor :) S2 sahipleri olarak jelly bean beklerken ömrümüz bitecek
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onurnl 6 yıl
8gb ile cikarsa pek musterisi cikmaz.nexus serilerilerinde hep onemli bi ozelligi kisiyorlar.bana gore en iyi nexus htc nin cikardigi modeldi,zaten millet lg nin yaptigini gorunce upheyle bakiyor bide ustune 8gb koyarlarsa serinin en kotusu olicak gibi
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ibrahimakin1983 6 yıl
hayatımda ilk defa LG cep telefonu aldım ve aldığıma binpişman oldum, artık üstüne bana para bile verse yine de almam. hatta bırak almayı LG nin yanından bile geçmem.
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mehmetferhat 6 yıl
Bir kaç firmanın ayrı ayrı üreteceği nexusların içinde en güçlü işlemciye lg optimus nexus sahip olacak sanırım.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar LG kullanan biri olarak sizlere tavsiyem LG ye hiç yaklaşmayın hatta mümkünse bikaç km öteden bakıp geçin lütfen. LG Optimus 3D Max kullanan biri olarak artık LG telefon almaya tövbe ettim, ben yandım bari sizler yanmayın.
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oyyen 6 yıl
Biraz olsun yabancı haber ve forum takip edenler bilirler; akıllı telefonların arttırılabilir hafızaya sahip olmamaları hem yazılan kodun daha basit olmasını, hem de işletim sisteminin cihaza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesini sağlıyor. Böylece cihazlardan yüksek performans alınabilmesi sağlanıyor.

4 yıllık iPhone ve 3 aylık Galaxy S3 deneyimim sonucu, bir son kullanıcı olarak, internetten edindiğim bu bilgilerin doğruluğuna ben de inanıyorum. Arttıtılabilir hafızalarının olmamasından dolayı üretilen iPhone ve Nexus modelleri kendileri için yazılan işletim sistemleriyle çok uyumlu bir şekilde çalışarak, donanım olarak rakipleri olan Galaxy S3 ve OneX'ten çok geride olmalarına rağmen, kullanıcılara akıcı ve sorunsuz bir arayüz sunabilmektedir.
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pupsik 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlar LG kullanan biri olarak sizlere tavsiyem LG ye hiç yaklaşmayın hatta mümkünse bikaç km öteden bakıp geçin lütfen. LG Optimus 3D Max kullanan biri olarak artık LG telefon almaya tövbe ettim, ben yandım bari sizler yanmayın.

Sen kafadan yanlis yapmissin alinmayacak teli almissin. Yanlis yonlendirme yapiyorsunuz. Lg nin hakki olan modelleri mevcut. 3D icin cikacak ICS4.0 guncellemesini yukledikten sonra fikrini bence degistireceksin.
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pupsik 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlar LG kullanan biri olarak sizlere tavsiyem LG ye hiç yaklaşmayın hatta mümkünse bikaç km öteden bakıp geçin lütfen. LG Optimus 3D Max kullanan biri olarak artık LG telefon almaya tövbe ettim, ben yandım bari sizler yanmayın.

Sen kafadan yanlis yapmissin alinmayacak teli almissin. Yanlis yonlendirme yapiyorsunuz. Lg nin hakki olan modelleri mevcut. 3D icin cikacak ICS4.0 guncellemesini yukledikten sonra fikrini bence degistireceksin.
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theyapici 6 yıl
lg ve nexus çok itici duruyor
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ee_ep 6 yıl
Batarya güçlü olduktan sonra yekpare gövde iyidir. 16 GB hafızada günümüzde ideal diye düşünüyorum. Fakat 8GB ve 16 GB versiyonları sunmaları yerine 16 GB ve 32 GB şeklinde sunmaları daha tatlı olur. Böyle olursa hafıza kartı girişinede pek ihtiyaç duyulmaz.
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MattPegasus 6 yıl
Nexus alacaksın güncellemelerde kafan rahat olacak.Yoksa firmalar zorlana zorlana çıkarıyor güncellemeleri.
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MrKattchup 6 yıl
FERFEROS
MrKattchupbenim telefonunda 16 gb micro sd yok telefon oyun, müzik ve resim dolu anca 3.5 gb doldura bildim 16 gb yetmez diyenler napıyosa artık telefonla
Yeni çıkan oyunların boyutları 1 gbın üstünde hocam.

1gb tamamda böyle oyunlar fazla değil bide hepsini indiriyomuyuz oda var zaten sıkılıp 1 haftaya siliniyo oyunlar genelde
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Dexter61 6 yıl
Çıksın S2 den geçiyorum direk :D
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manyakurt 6 yıl
Asus dan dock lu nexus tablet ciksada alsak.
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EyesOnYou-TR 6 yıl
şımardılar iyice artık. micro sd koysanız ölür müsünüz satışlarınız mı zedelenir
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skream88 6 yıl
okadar donanım koy 16gb hafızayla sınırlandır olacak işmi işallah hafıza olarakta esneklik sunarlar
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sleepnir 6 yıl
Tamam, Optimus G'yi vurmamak için, bazı yerlerden kısıyorsunuz ki zaten kısmalısınız da zaten. Ama milleti 8/16 GB'lık hafızalara mahkum edip, kart girişini dahil etmemek hiç mantıklı değil. Kameradan kıs, ne bileyim S4 Pro koyacağına, çift çekirdekli S4 Plus koy, yine 8GB hafıza koy; ama şu kart girişini de koy. Ne diyelim şu an için kesin olan hiçbir şey yok, bekleyip görelim.
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