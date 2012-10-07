LG'nin Nexus'unun detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

LG tarafından üretilmesi beklenen gelecek nesil Nexus'a ait detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. MoDaCo'dan Paul O'Brien'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, LG'nin Nexus'u kasım ayının ortalarında piyasada yer edinecek.





LG'nin Nexus'u ile ilgili olarak sızan teknik detaylara bakıldığında cihazın; 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde True-HD IPS ekrana, dört çekirdekli Snapdragon S4 işlemciye ve 2 GB RAM'e sahip olacağı belirtiliyor. Sabit bir pile sahip olacak ve microSD kart yuvası bulundurmayacak olan cihaz 8 GB veya 16 GB bellek seçenekleriyle gelecek. Google'ın kablosuz şarj özelliği eklemeyi planladığı söylenen cihaz bu sayede, kullanıcı cihaz şarj olurken oluşan kablo fazlalıklarından kurtulmuş olacak.

Yine O'Brien'in belirttiğine göre, LG'nin Nexus cihazı çıkış yapacak tek Nexus cihazı olmayabilir. Öyle ki, Google yeni nesil Nexus için birden çok üreticiyle çalışıyor olabilir. LG'nin yeni nesil Nexus'u tek başına mı, yoksa başka üreticilerinde ürettiği Nexus'larla mı piyasaya süreceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.modaco.com/page/news/_/android/exclusive-more-details-on-lgs-forthcoming-nexus-r788