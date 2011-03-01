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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin Nvidia Tegra 2'li telefonu Optimus 2X, Avrupa'da satışa sunuluyor

8 yıl
17,8b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG tarafından Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak lanse edilen Optimus 2X'in Avrupa satışı başlıyor. Resmi tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de yapılan ve Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde Avrupalı kullanıcıların tanıtımına sunulan Optimus 2X, sahip olduğu gelişmiş özellikler sayesinde üst seviye telefon pazarına hareket kazandırmayı başardı. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 SoC platformu ile yüksek performans vaad eden telefon, 3D grafik hızlandırmanın yanı sıra 1080p videoları da oynatabiliyor. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang tarafından Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bizzat tanıtılan telefon, 4-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip.

Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ancak ilerleyen aylarda Gingerbread (Android 2.3/Android 2.4) güncellemesi alacağı belirtilen yeni telefon, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile 1080p video kaydına da olanak tanıyor. Çekilen görüntüleri HDMI ara birimi üzerinden HDTV veya LCD monitörlere aktarabilen telefon, DLNA desteği de sunuyor. 1500 mAh kapasiteli pilden güç alan LG Optimus 2X'in bu ay içerisinde Avrupa'da satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.


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haliba 8 yıl
n8 le bu telefonu karşılaştırdığım yok zaten arkadaşlar onu yapmayacak kadar anlıyorum elektronikten.
Sadece bu telefonda usb on to go yada benzeri bi özellik var mı eğer varsa alacağım telefonu yoksa biraz daha bekleyeceğim. bilen varsa çooook müteşekkir kalırım. :)
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sangreal_1905 8 yıl
n8 rakipmi? :)))) n8 bunun yanınaa bıle yakaslamaz tabı kamerası harıc
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myd 8 yıl
ipod falan bunları tarihe gömecekler heralde?
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TsG 8 yıl
N8'in rakibi geliyor...
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onboardx 8 yıl

TsG

N8'in rakibi geliyor...


N8 in rakibi mi?N8 bırak bunu hiçbir android tele rakip olamaz.symbian ibunların altında kalan bir işletim sistemi.
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Python 8 yıl
bakalım ülkemize gelecekmi
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TheMidnight 8 yıl

Tam bir canavar ama ben 24 saati dolduramayan bir canavar istemem :)

Bir oyun konsolu mp3 çalar video player ve telefon onun üzerine internet vs vs.. tamam ama pil ? bu pil işi benim canımı çok sıkıyor!

Muhteşem cihazları alıp kasım kasım kasılmak istemiyorum... bu senenin sonuna doğru pil konusunda daha çok gelişme bekliyorum bakalım...
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haliba 8 yıl
bu telefonda N8 deki usb on to go benzeri bi özellik var mı acaba ? yada android güncellemesi gelebilir mi?
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avatar78 8 yıl
DH Adminlerine bir sorum var:
- Psp2'de Tegra kullanılmıyor. O zaman Tegra 3'ün daha fazla grafik verdiğini biliyoruz. O zaman Sony neden Tegra 3 kullanmıyor? Şu grafiklere bakarsak, Tegra 2 bile psp2 ile yarışacak halde.
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Faux Carnival 8 yıl
Benim bildiğim PSP2'de dört çekirdekli bir işlemci kullanılacak. (Yine Tegra 2'nin çekirdekleri Cortex A9) Ve cep telefonları gibi SoC yani system on chip bir işlemci değil. Yani grafik işlemcisi de ayrı ve en az CPU kadar gelişmiş bir bir çip olacak. (Imagination Technologies PowerVR SGX543MP4+)

Dolayısıyla Tegra 2'nin esamesi okunmaz diye düşünüyorum.
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DnR 8 yıl
2003 yılında SonyEricsson T610 a baktığımda "adamlar yapıyor!" demiştim,yanılmışım..
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devrimdoga 8 yıl
artık 3d hızlandırmalı telefon çıktı yakında telefonlardada sıvı azotlu overclock yarışı çıkarsa şaşırmam.
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napolyon94 8 yıl
TEGRA II!
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