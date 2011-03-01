LG'nin Nvidia Tegra 2'li telefonu Optimus 2X, Avrupa'da satışa sunuluyor

LG tarafından Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ilk telefon olarak lanse edilen Optimus 2X'in Avrupa satışı başlıyor. Resmi tanıtımı Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de yapılan ve Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde Avrupalı kullanıcıların tanıtımına sunulan Optimus 2X, sahip olduğu gelişmiş özellikler sayesinde üst seviye telefon pazarına hareket kazandırmayı başardı. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 SoC platformu ile yüksek performans vaad eden telefon, 3D grafik hızlandırmanın yanı sıra 1080p videoları da oynatabiliyor. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang tarafından Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bizzat tanıtılan telefon, 4-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip.
Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ancak ilerleyen aylarda Gingerbread (Android 2.3/Android 2.4) güncellemesi alacağı belirtilen yeni telefon, 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile 1080p video kaydına da olanak tanıyor. Çekilen görüntüleri HDMI ara birimi üzerinden HDTV veya LCD monitörlere aktarabilen telefon, DLNA desteği de sunuyor. 1500 mAh kapasiteli pilden güç alan LG Optimus 2X'in bu ay içerisinde Avrupa'da satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sadece bu telefonda usb on to go yada benzeri bi özellik var mı eğer varsa alacağım telefonu yoksa biraz daha bekleyeceğim. bilen varsa çooook müteşekkir kalırım. :)
N8 in rakibi mi?N8 bırak bunu hiçbir android tele rakip olamaz.symbian ibunların altında kalan bir işletim sistemi.
Tam bir canavar ama ben 24 saati dolduramayan bir canavar istemem :)
Bir oyun konsolu mp3 çalar video player ve telefon onun üzerine internet vs vs.. tamam ama pil ? bu pil işi benim canımı çok sıkıyor!
Muhteşem cihazları alıp kasım kasım kasılmak istemiyorum... bu senenin sonuna doğru pil konusunda daha çok gelişme bekliyorum bakalım...
- Psp2'de Tegra kullanılmıyor. O zaman Tegra 3'ün daha fazla grafik verdiğini biliyoruz. O zaman Sony neden Tegra 3 kullanmıyor? Şu grafiklere bakarsak, Tegra 2 bile psp2 ile yarışacak halde.
Dolayısıyla Tegra 2'nin esamesi okunmaz diye düşünüyorum.