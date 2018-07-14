Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG’nin Wear OS tabanlı iki akıllı saati bu ay sonunda duyurulabilir

Samsung’dan gelen yeni akıllı saat haberlerinin ardından LG de bu ay sonunda iki adet Wear OS tabanlı akıllı saat duyurmaya hazırlanıyor olabilir. Gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay
1,7b
1
1
Cep Tel Aksesuarları
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

          

LG’nin Wear OS tabanlı iki akıllı saati bu ay sonunda duyurulabilir
Tam Boyutta Gör

LG, 2017 yılının başlarında Wear OS 2.0 ile birlikte LG Watch Style ve Watch Sport isimli iki modeli duyurmuştu. O günden bugüne herhangi bir akıllı saat duyurusu gerçekleştirmeyen şirket, Temmuz ayı bitmeden Google’ın Wear OS işletim sisteminin Oreo sürümüyle ile çalışan 2 yeni akıllı saat duyurusu gerçekleştirebilir. Geçtiğimiz aylarda FCC testlerinde ortaya çıkan W315 ve W319 kod adlı cihazlardan W315 modelinin LG Timepiece olabileceği konuşuluyor. Samsung'un yeni akıllı saatini Ağustos ayında Berlin'de düzenlenen IFA 2018 ekinliğinde tanıtması bekleniyor. Bu yüzden söylentiler LG'nin elini çabuk tutup Temmuz ayı bitmeden yeni akıllı saatlerini duyurmayı planladığı yönünde. 

Hibrid bir cihaz olacak

LG Timepiece’in 1.2 inç dairesel LCD ekrana sahip olacağı ancak bu ekranın üzerinde ayrıca analog kadranların olacağı söyleniyor. Bu şekilde cihazın bataryası bitse bile analog kadranlar sayesinde saatten haberdar olabileceksiniz. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı söylenen cihaz hakkında diğer söylentiler ise cihazın Qualcomm Snapdragon Wear 2100 çipsetini kullanacağı, 768 MB RAM ve 4 GB depolama alanı ile birlikte geleceği yönünde. Daha önce ortaya çıkan söylentiler ise cihazın hücresel bağlantı, GPS ve NFC teknolojilerine destek vermeyeceği yönündeydi. Bakalım Timepiece hakkındaki söylentiler haklı çıkacak mı, bekleyip göreceğiz.

http://m.yna.co.kr/mob2/en/contents_en.jsp?cid=AEN20180712001300320 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rachsuchtig 10 ay
Aman ekranı yanma falan yapar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Norveçli araştırmacılar lityum-iyon bataryalarda önemli bir buluşa imza attı 10 ay Mobilite: iPhone'a zam geldi 10 ay Vivo Nex S dayanıklılık testinde: Motorlu ön kamera ne kadar sağlam? 10 ay ABD'li şirket ofisini sanal dünyaya taşıdı 10 ay Microsoft Edge tarayıcısının Android versiyonuna çeviri özelliği geliyor 10 ay ICO'lar için en uygun ülkeler 10 ay Huawei P20 Pro ile anı ölümsüzleştirme zamanı 10 ay Tam ekranlı Meizu 16 Plus'ın görüntüsü sızdı 10 ay Z370 anakartlara 8 çekirdekli işlemciler için yama hazırlığı 10 ay Xiaomi Mi A2 Lite geliyor 10 ay Hollandalı hava yolu şirketi KLM, yolcu asistanı robotunu test ediyor 10 ay Yakuza serisi yeterli talep olursa Xbox One'a gelebilir 10 ay Polestar 2, uygun fiyatı ve özellikleriyle Model 3'e rakip olacak 10 ay NRAM teknolojisine hazır olun 10 ay Xiaomi Mi Max 3'ün resmi posteri yayınlandı 10 ay Microsoft Surface tablet için temassız giriş özelliğinin patentini aldı 10 ay Corsair Hydro H100i Pro duyuruldu 10 ay Uçuş lisansı gerektirmeyen kişisel hava aracı: BlackFly 10 ay Motorola E5 Play, Go sürümüyle tekrar piyasaya sunuluyor! 10 ay Intel yarı iletken şirketi eASIC'i satın aldı 10 ay GÖRÜNTÜLENEN LG’nin Wear OS tabanlı iki akıllı saati bu ay sonunda duyurulabilir Sonraki Bakterileri öldürüp üzerinden atan yüzey geliştirildi 10 ay Call of Duty: Black Ops 4'ün multiplayer beta tarihleri açıklandı 10 ay Yeni dönemde amiral gemisi telefonlar kaç liradan başlayacak? [Anket] 10 ay HBO ve Joss Whedon'dan yeni bilim-kurgu dizisi: The Nevers 10 ay Türk jeti dünyaya açılıyor! Hürjet'in yer prototipi İngiltere'de sergilenecek 10 ay Honor Note 10'un yeni bir görseli ortaya çıktı 10 ay Yapay zeka insan gibi düşünebilir mi? 10 ay En çok arıza yapan iPhone modelleri açıklandı 10 ay Tezos, araştırmalar için hibe verecek 10 ay İlk kez renkli ve 3 boyutlu X-Ray taraması yapıldı 10 ay Elon Musk, Michigan eyaletinin içme sularını temizleyeceğini açıkladı 10 ay PC satışları 6 yılın ardından yükselişe geçti 10 ay Bitkilere hareket özgürlüğü sağlayan robot: Hexa 10 ay 2si1 | Üst konfigürasyonu 40.000TL olan yeni Macbook Pro 10 ay Yenilenen Mac mini, Eylül'de karşımıza çıkabilir 10 ay ABD, uzayda Rusya'ya muhtaç kaldı: SpaceX yine bekleneni veremedi 10 ay Samsung Galaxy J6+ detaylanıyor 10 ay Korsan film deposuna dönen Facebook, bu durumu görmezden geliyor 10 ay Harvard Üniversitesi: Klimalı yurt odalarında kalan öğrenciler, klimasız yurtlarda kalanlara göre daha başarılı 10 ay Haftaya A101 marketlerde akıllı telefon ve televizyon geçidi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim