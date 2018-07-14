LG’nin Wear OS tabanlı iki akıllı saati bu ay sonunda duyurulabilir

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LG, 2017 yılının başlarında Wear OS 2.0 ile birlikte LG Watch Style ve Watch Sport isimli iki modeli duyurmuştu. O günden bugüne herhangi bir akıllı saat duyurusu gerçekleştirmeyen şirket, Temmuz ayı bitmeden Google’ın Wear OS işletim sisteminin Oreo sürümüyle ile çalışan 2 yeni akıllı saat duyurusu gerçekleştirebilir. Geçtiğimiz aylarda FCC testlerinde ortaya çıkan W315 ve W319 kod adlı cihazlardan W315 modelinin LG Timepiece olabileceği konuşuluyor. Samsung'un yeni akıllı saatini Ağustos ayında Berlin'de düzenlenen IFA 2018 ekinliğinde tanıtması bekleniyor. Bu yüzden söylentiler LG'nin elini çabuk tutup Temmuz ayı bitmeden yeni akıllı saatlerini duyurmayı planladığı yönünde.

Hibrid bir cihaz olacak

LG Timepiece’in 1.2 inç dairesel LCD ekrana sahip olacağı ancak bu ekranın üzerinde ayrıca analog kadranların olacağı söyleniyor. Bu şekilde cihazın bataryası bitse bile analog kadranlar sayesinde saatten haberdar olabileceksiniz. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı söylenen cihaz hakkında diğer söylentiler ise cihazın Qualcomm Snapdragon Wear 2100 çipsetini kullanacağı, 768 MB RAM ve 4 GB depolama alanı ile birlikte geleceği yönünde. Daha önce ortaya çıkan söylentiler ise cihazın hücresel bağlantı, GPS ve NFC teknolojilerine destek vermeyeceği yönündeydi. Bakalım Timepiece hakkındaki söylentiler haklı çıkacak mı, bekleyip göreceğiz.