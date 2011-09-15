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LG'nin akıllı telefon pazarındaki yeni amiral gemisi LU2600 detaylandı

7 yıl
23,1b
1
37
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin akıllı telefon pazarında yeni amiral gemisi olması beklenen LU2600 kod adlı yeni modeline ait detaylar ortaya çıktı. 132.9 x 67.9 x 10.5 mm boyutlarında ve 123 gram ağırlığında olan Android işletim sistemli telefonda 4.5-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif IPS ekrana yer veriliyor.
Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan S3 serisi Snapdragon işlemcisinin güç verdiği telefonda 1GB RAM ve 4GB ROM olduğu ifade ediliyor. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki LED Flash destekli kamerası ile 1080p video kaydı gerçekleştirebilen telefonda ayrıca görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor.
 Diğer özellikleri arasında 802.11 b/g/n WiFi, WiFi Direct ve DLNA desteğine yer verilen LU2600'de ayrıca Bluetooth 3.0, NFC yakın alan iletişimi teknolojisi ve LTE desteğine de yer veriliyor. İhtiyaç duyduğu gücü 1830 mAh kapasiteli pilden alan LG LU2600'ün yıl sonuna doğru çıkması beklenirken, Android 4.0'la gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. 

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Lepanto 7 yıl en beğenilen
Samsung'un hala yapamadığını LG yaptı sonunda. Gerçi LG zaten yapmıştı, iPhone 4 için yüksek ppi değerli ekranlar üretmişti. Bu ekranda da iPhone 4'te olduğu gibi pikseller çıplak gözle görülmüyor ve bu da iPhone 4'ten alıştığımız üzere gerçekten iyi bir görüntü kalitesi vaad ediyor. Bu piksel yoğunluğuna sahip büyük bir ekranın iyi olacağını her zaman için düşünüyordum, LG'yi tebrik etmek lazım. Yalnız, Adreno 220 olmalı gpu, 205 falan konulursa stabillik zora girer bana kalırsa. Ve şu pil kapasitelerini de arttırmalılar artık.

Bu arada, Samsung HD çözünürlüğü 5.3 inch ekrana anca sığdırınca (ki o da pentile dizilimiyle) yeri göğü inleten, Samsung'a tapan insanlar, LG 4.5 inch ekrana HD çözünürlüğü sığdırdığında neden yorum yapmıyorlar acaba? Forum üyelerinin objektiflikten ne kadar uzak olduklarını gösteren örnekler zincirine bir tane daha eklemiş bulunuyoruz böylece.
Samsung'un hala yapamadığını LG yaptı sonunda. Gerçi LG zaten yapmıştı, iPhone 4 için yüksek ppi değerli ekranlar üretmişti. Bu ekranda da iPhone 4'te olduğu g...
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onurnl 7 yıl
Yine optimus 2x gibi dandik yazilimli olur,2x ciktigindada herkez super ozellikler diye yaziyordu ama bende dahil cogu kullanici,kotu yazilim ve hala gelmeyen update yuzunde lg kulaklarini az cinlatmadi ve halada cinlatiyoruz,isterse 10 cekirdekli olsun ,lg marka ise uzak duricaksin,mahkemeye verildi haberi bile cikti bi ara hala update gelicekte sorunlu yazilimi duzelicek tabi daha beter olmaz ise.su an galaxy s2 kullaniyorum ve lg nin ne kadar kotu bi tel oldugunu daha iyi anliyor insan,takilma derdi yok bekleme derdi yok sesi yeterli,.... boyle sorunlu olicagini bilseydim yari fiyatina bile verseler almazdim
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kadiruysal 7 yıl
bence siz çok zor beğeniyorsunuz üstad ben pek çok modelini kullandım çok hoşuma gidiyor tabi sıkıntılı olanlar olabilyor ama onlar da aşırı derecede sinir bozacak kadar değil. sonuçta adamlar i phone gibi markaya ekran üretmiş. keşke yazılım desteği noktasında daha verimli çalışsalar ama fiyat performans oranı her zaman en tercih edilebilri düzeylerde bence.şu an bunları p503 kullanıcısı olarak söyleyebiliyorum
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aydinofficial 7 yıl
Lg işi büyüttü hedefleri büyük.
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sewger 7 yıl aydinofficial
aydinofficial

Lg işi büyüttü hedefleri büyük.



hedefler büyük destek küçük yazılım desteği konusunda çok yavaş insan kendini yalnız hissediyor
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
nerede Viewty nerede secret
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sangreal_1905 7 yıl IL EST MON COCAINE
IL EST MON COCAINE

IL EST MON COCAINE

sis xvier
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Yıllardır en iyi tasarımları yapan LG son zamanlarda tasarım konusunda çok geriledi son bir yıldır cihaz tasarımları hep vasat eski günlerine geri dönmeli
Arkadaş haklı özellikler süper ama tasarım özellikler kadar memnun edici değil LG böyle yapmazdı ama son zamanlarda hep tek düze ve çok iyi olmayan tasarımlar nerede Viewty nerede secret





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nerde bole tasarımlar
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
sis xvier
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Yıllardır en iyi tasarımları yapan LG son zamanlarda tasarım konusunda çok geriledi son bir yıldır cihaz tasarımları hep vasat eski günlerine geri dönmeli

Arkadaş haklı özellikler süper ama tasarım özellikler kadar memnun edici değil LG böyle yapmazdı ama son zamanlarda hep tek düze ve çok iyi olmayan tasarımlar nerede Viewty nerede secret
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Silver Eagle 7 yıl
Bu telefonda cift cekirdekli islemci olsa daha iyi olurdu...
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Deníz 7 yıl

ThqmLeson
Bu telefonda cift cekirdekli islemci olsa daha iyi olurdu...

Zaten çift çekirdekli
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Bl00dyHell 7 yıl
LG'nin çoğu telefonunda ekrana oranla çerçeve çok kalın oluyor. Bu telefonda biraz daha iyi olmuş tasarım. Telefonun donanımı sağlam duruyor fakat LG yazılım desteği konusunda zayıf bir firma. Bunun satışları negatif yönde etkileyeceği kesin.
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hknisl 7 yıl
Monitör veya televizyon gibi yazılımla fazla işi olmayan bir ürün olsa LG'yi düşünebilirim ama LG telefon diyince hiç yanaşmam. Optimus 2x/G2x rezilliğini temizleyemediler daha. Yazılım desteği 0 bile değil eksi seviyelerde gidiyor.
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Kobrakai 7 yıl
Donanim saglam
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oktay7272 7 yıl
İyide Arkakabak bana biraz basit geldi telefon dediğin seni ona çekmeli yani nası desem çok mat
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Deníz 7 yıl
Pazara erken sürerse feci satar
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blackcurse 7 yıl
telefon çıkarmadan önce hali hazırda çıkardığı telefonlara destek versin LG
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