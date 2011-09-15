LG'nin akıllı telefon pazarındaki yeni amiral gemisi LU2600 detaylandı

LG'nin akıllı telefon pazarında yeni amiral gemisi olması beklenen LU2600 kod adlı yeni modeline ait detaylar ortaya çıktı. 132.9 x 67.9 x 10.5 mm boyutlarında ve 123 gram ağırlığında olan Android işletim sistemli telefonda 4.5-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif IPS ekrana yer veriliyor.

Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan S3 serisi Snapdragon işlemcisinin güç verdiği telefonda 1GB RAM ve 4GB ROM olduğu ifade ediliyor. 8 Megapiksel çözünürlüğündeki LED Flash destekli kamerası ile 1080p video kaydı gerçekleştirebilen telefonda ayrıca görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında 802.11 b/g/n WiFi, WiFi Direct ve DLNA desteğine yer verilen LU2600'de ayrıca Bluetooth 3.0, NFC yakın alan iletişimi teknolojisi ve LTE desteğine de yer veriliyor. İhtiyaç duyduğu gücü 1830 mAh kapasiteli pilden alan LG LU2600'ün yıl sonuna doğru çıkması beklenirken, Android 4.0'la gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.