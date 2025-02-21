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    Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro modellerinin tasarımları sızdırıldı

    Akıllı telefon dünyasının gündemini uzun süredir meşgul eden Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro modellerinin tanıtımına artık kısa bir süre kaldı. Peki bu telefonların tasarımları nasıl olacak?

    Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro'nun tasarımları sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Nothing, uzun süredir ipuçları verdiği Phone (3a) serisini 4 Mart'ta resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak lansman öncesinde sızdırılan görüntüler, yeni modellerin tasarım detaylarını gözler önüne serdi. Phone (3a) ve Phone (3a) Pro modelleri, genel tasarım çizgileri açısından büyük benzerlikler taşıyor. Ancak kamera dizilimi, iki cihaz arasındaki en büyük farkı oluşturuyor. Standart model, yatay şekilde hizalanmış üçlü kamera kurulumuna sahipken, Pro versiyonunda periskop kameranın da bulunduğu, daha düzensiz yerleştirilmiş bir kamera dizilimi dikkat çekiyor.

    Ön tarafta her iki modelde de merkezde konumlandırılmış bir delikli ekran tasarımı bulunuyor. Sol kenarda ses kontrol tuşları yer alırken, sağ kenarda güç tuşunun yanı sıra yeni bir kamera tuşunun da konumlandırıldığı görülüyor. Renk seçenekleri açısından Phone (3a), siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı alternatifle sunulurken, Phone (3a) Pro modeli siyah ve gümüş renklerde piyasaya çıkacak.

    Teknik özellikler tarafında, her iki modelin de Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alması bekleniyor. Phone (3a) modeli 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle gelirken, depolama tarafında 128 GB ve 256 GB alternatifleri sunulacak. Phone (3a) Pro ise yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle piyasaya sürülecek.

    Kamera tarafında her iki modelde de 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve telefoto kamera bulunacak. Standart modelde 2x optik ve 30x dijital zoom destekleyen bir telefoto lens yer alırken, Pro versiyonunda 3x optik ve 6x dijital zoom sağlayan bir periskop kamera kullanılmış. Ön kamera tarafında ise Phone (3a) modelinde 32 megapiksel, Pro versiyonunda ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alacak.

    Ekran özelliklerine baktığımızda, her iki modelin de 6.77 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla geleceği ve 120Hz yenileme hızı sunacağı belirtiliyor. Ayrıca her iki cihazın da 5.000 mAh kapasiteli batarya ile uzun süreli kullanım sağlayacağı ifade ediliyor.

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    X
    xsw 4 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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