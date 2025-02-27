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    Samsung Galaxy Z Flip 7’nin tasarımı sızdırıldı: İşte böyle görünecek!

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının popüler serilerinden biri olan Samsung Galaxy Z Flip serisi, yakın zamanda yeni modeline kavuşacak. Ancak daha şimdiden bu telefonun tasarımı sızdırılmış durumda.

    Samsung Galaxy Z Flip 7’nin tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un katlanabilir telefon pazarındaki en yeni oyuncularından biri olacak Galaxy Z Flip 7 hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Güney Koreli teknoloji devinin tasarım konusunda önemli değişikliklere gittiği Galaxy Z Fold 7’nin aksine, Galaxy Z Flip 7’nin büyük çaplı yenilikler sunmayacağı görülüyor. Ancak gelen bilgiler, ekran boyutlarında bazı güncellemeler yaşanacağını gösteriyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 7’nin tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Sızdırılan render görüntülerine göre, Galaxy Z Flip 7’nin boyutlarında küçük ama dikkat çekici bir büyüme söz konusu. Önceki model olan Galaxy Z Flip 6, 165.1 x 71.9 x 6.9 mm ölçülerinde ve 6.7 inçlik iç ekran ile 3.4 inçlik dış ekrana sahipti. Yeni model ise 166.6 x 75.2 x 6.9 mm boyutlarında olacak ve iç ekran 6.8 inç, dış ekran ise 3.6 inç boyutuna ulaşacak. Kalınlık açısından ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor; telefonun katlanmamış hali 6.9 mm kalınlığında olacakken, katlandığında bu değer yaklaşık 15 mm’ye çıkacak.

    Galaxy Z Flip 7’nin kamera tarafında da büyük bir yenilik sunduğu söylenemez. Cihazın 50 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşan çift lensli bir sistemle geleceği belirtiliyor. Bu yapı, selefi Galaxy Z Flip 6 ile büyük ölçüde benzer görünüyor. Ancak Samsung’un yazılım tarafında iyileştirmeler yaparak kamera performansını artırması bekleniyor.

    Genel olarak değerlendirildiğinde, Galaxy Z Flip 7, ekran boyutlarındaki küçük artışlar dışında selefine oldukça benzeyen bir cihaz olacak gibi görünüyor. Kalınlık ve kamera özellikleri değişmezken, ağırlık konusunda net bir bilgi henüz bulunmuyor. Samsung’un bu modeliyle köklü değişiklikler yerine mevcut tasarımı koruyarak küçük iyileştirmeler yapmayı tercih ettiği anlaşılıyor. Resmi tanıtımın ardından, cihazın teknik detayları ve yenilikleri daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

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