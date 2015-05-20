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LG'nin asıl amiral gemi modeli yılın ikinci yarısında

4 yıl
3,5b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin asıl amiral gemi modeli yılın ikinci yarısında

Amiral gemi modeli G4'ü kısa süre önce satışa sunan ve ardından iki orta versiyonunu daha tanıtan LG için aslında herşey yeni başlıyor. Firma asıl amiral gemi modelini yılın ikinci yarısında tanıtacak. 

Aslında LG daha önce de aynı konuya değinmişti. Firma yılın ikinci yarısında yeni bir amiral gemi serisine başlamayı planlıyor. Bu seri LG G4'ün de üzerine konumlanacak. Yani G serisi firmanın tek amiral gemi serisi olmaktan çıkıyor. 

Tahminler bu yeni cihazın Galaxy Note serisine rakip olacağı yönünde. Normalde G Pro serisi Galaxy Note serisinin rakibi durumundaydı ancak daha sonra bu seri rafa kalktı. Firmanın G Pro üzerine farklı geliştirmeler yaparak yeni serisini hazırlayacağı düşünülüyor. 

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre LG G Note ve G Pen şeklinde iki farklı isim tescili yapılmış durumda. LG bu kez S-Pen platformuna ciddi bir rakip olmak amacıyla hazırlık yapıyor ve G Pen adında kendi platformunu kurmak istiyor. Bu platform G Note ile hayata geçecek.

Bunlar şimdilik resmileşmemiş bilgiler. Yeni amiral gemi modelinin nasıl bir donanım sunacağı ve neler getireceği muhtemelen IFA 2015 fuarında belli olacak ve Galaxy Note 5 ile LG G Note serisinin de lansmanı yapılacak.  

http://www.phonearena.com/news/LG-reconfirms-plans-to-release-a-new-flagship-smartphone-in-the-second-half-of-2015_id69453 Yorum Yaz
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mu5tafa 4 yıl en beğenilen
Samsung dan işlemci almadan ne yapsalar boş. S810, 3 gb ram al sana amiral gemi. Oldu.
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kılıç-61 4 yıl
asil amiral gemisi gelecek yilin ilk yarisinda gelecek emin degilim belkide ikinci yarisindada olabililir yoksa 2017 nin ilk yarisimiydi valla bilmiyorum gemiler yola cikti surekli geliyorlar
asil amiral gemisi gelecek yilin ilk yarisinda gelecek emin degilim belkide ikinci yarisindada olabililir yoksa 2017 nin ilk yarisimiydi valla bilmiyorum gemi...
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selahattın ısık 4 yıl
Duzgun bir strateji ve mantikli adimlarla samsungla ozdeslesen note serisine rakip olmasi icin henuz gec degil..
Sirf ekran ve pil teknolojileri icin Lg yi tercih edebilecek bir cok kullanici mevcut...
Duzgun bir strateji ve mantikli adimlarla samsungla ozdeslesen note serisine rakip olmasi icin henuz gec degil..Sirf ekran ve pil teknolojileri icin Lg y...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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0MG90 4 yıl
Sony'e laf atanları istiyorum buraya
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lido 4 yıl
Kalem koymakla iş bitmez kaleme özel yazılım ve fonksiyonlar önemli
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WB 4 yıl
Uzgunum ama ayni dili konusmuyoruz LG
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ICromwelleI 4 yıl
5 yıl geriden geldiğini düşünürsek işleri zor fakat kalem faktörü önemli.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
note 5 bekleyenlerden biri olarak lg nin hamlesi beni mutlu etti. f/p olarak iyi olan bi ürün ile lg note almama sebep olabilir.
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Bonafide 4 yıl
Note serisine rakip olmaları için fiyatı dipte tutmaları lazım,
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Masquerade89 4 yıl
5 yıl geriden gelmiş olur ama önemli değil rekabet iyidir
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darkdiva 4 yıl
Note serisine rakip olmaları için bir hayli coşmaları gerekecek. Tabii Note 5 Edge büyük ihtimalle ortalığı dağıtacak.
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acura07 4 yıl
S pen gibi kaliteli bi is cikartamayacaklarsa ki sanmiyorum boşa cikartmasinlar....
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doctor_bey 4 yıl
G4 ile bazı kişilerin beklediklerini tam karşılayamamıştı. Her ne kadar benim açımdan güzel bir cihaz olsa da memnun olmayanlar için bu yeni cihaz güzel bir alternatif olabilir. Note serisine rakip olmasıysa rekabet açısından güzel olacaktır, daha yaratıcı şeylerin ortaya çıkması için firmaları körükleyebilir, bu da güzel bir sonuç
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mu5tafa 4 yıl en beğenilen
Samsung dan işlemci almadan ne yapsalar boş. S810, 3 gb ram al sana amiral gemi. Oldu.
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