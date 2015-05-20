LG'nin asıl amiral gemi modeli yılın ikinci yarısında

Amiral gemi modeli G4'ü kısa süre önce satışa sunan ve ardından iki orta versiyonunu daha tanıtan LG için aslında herşey yeni başlıyor. Firma asıl amiral gemi modelini yılın ikinci yarısında tanıtacak.





Aslında LG daha önce de aynı konuya değinmişti. Firma yılın ikinci yarısında yeni bir amiral gemi serisine başlamayı planlıyor. Bu seri LG G4'ün de üzerine konumlanacak. Yani G serisi firmanın tek amiral gemi serisi olmaktan çıkıyor.





Tahminler bu yeni cihazın Galaxy Note serisine rakip olacağı yönünde. Normalde G Pro serisi Galaxy Note serisinin rakibi durumundaydı ancak daha sonra bu seri rafa kalktı. Firmanın G Pro üzerine farklı geliştirmeler yaparak yeni serisini hazırlayacağı düşünülüyor.





Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre LG G Note ve G Pen şeklinde iki farklı isim tescili yapılmış durumda. LG bu kez S-Pen platformuna ciddi bir rakip olmak amacıyla hazırlık yapıyor ve G Pen adında kendi platformunu kurmak istiyor. Bu platform G Note ile hayata geçecek.





Bunlar şimdilik resmileşmemiş bilgiler. Yeni amiral gemi modelinin nasıl bir donanım sunacağı ve neler getireceği muhtemelen IFA 2015 fuarında belli olacak ve Galaxy Note 5 ile LG G Note serisinin de lansmanı yapılacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-reconfirms-plans-to-release-a-new-flagship-smartphone-in-the-second-half-of-2015_id69453