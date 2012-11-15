LG'nin ultra geniş IPS panelli monitörü EA93'ün Avrupa fiyatı belli oldu: 599 Euro

Dünyanın en büyük panel üreticilerinden LG'nin, birkaç gün önce basın duyurusunu yayımladığı ultra geniş IPS panelli LCD monitörü EA93'ün Avrupa ülkelerine sevkiyat tarihi ile Avrupa satış fiyatı nihayet açıklık kazandı. Bugün elimize ulaşan bilgilere göre EA93, kasım ayının sonundan itibaren Avrupa pazarına giriş yapmaya başlayacak ve 599 Euro fiyat etiketine sahip olacak. 599 Euro'nun güncel kurlarla yaklaşık 1.378 TL'ye denk geldiğini not düşelim.



EA93'ün ön plana çıkan teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak, 29-inç boyutunda ve 2560 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS panel ile donatılan LCD monitör, LED arka aydınlatma teknolojisine, griden griye 5 ms tepki süresine, 300 cd / m2 parlaklık seviyesine, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranına, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısına ve 7 watt'lık stereo hoparlörlere ev sahipliği yapıyor.

Oyun tutkunlarını, film severleri ve grafik tasarımıyla uğraşanları hedef alan LCD monitör, şık tasarımıyla olduğu kadar görüntü kalitesi konusunda da iddialı. Geniş görüş açıları ve gerçeğe yakın renkler vaat eden IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisinin, sRGB renk paletinin %100'ünü görüntüleyebildiği vurgulanmakta. Ayrıca ev ve ofis ortamlarında aynı anda birden fazla işle uğraşanlar görüntüyü 4 parçaya bölebiliyor.



Çevre birimlerini (klavye, fare, harici sabit disk vs) bağlayabilmeniz için 3 adet USB 3.0 portuna, 2 adet HDMI girişine, 1 adet DisplayPort girişine ve 1 adet DVI-D girişine yer verilen LCD monitör istendiği takdirde duvara da monte edilebiliyor. LCD monitörün, gerçeğe daha yakın renkler elde etmek adına donanımsal ve yazılımsal renk kalibrasyonuna destek verdiğini de belirtelim.

