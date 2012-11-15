Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin ultra geniş IPS panelli monitörü EA93'ün Avrupa fiyatı belli oldu: 599 Euro

6 yıl
2,7b
1
20
Monitör
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin ultra geniş IPS panelli monitörü EA93'ün Avrupa fiyatı belli oldu: 599 Euro
Tam Boyutta Gör
Dünyanın en büyük panel üreticilerinden LG'nin, birkaç gün önce basın duyurusunu yayımladığı ultra geniş IPS panelli LCD monitörü EA93'ün Avrupa ülkelerine sevkiyat tarihi ile Avrupa satış fiyatı nihayet açıklık kazandı. Bugün elimize ulaşan bilgilere göre EA93, kasım ayının sonundan itibaren Avrupa pazarına giriş yapmaya başlayacak ve 599 Euro fiyat etiketine sahip olacak. 599 Euro'nun güncel kurlarla yaklaşık 1.378 TL'ye denk geldiğini not düşelim.
EA93'ün ön plana çıkan teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak, 29-inç boyutunda ve 2560 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS panel ile donatılan LCD monitör, LED arka aydınlatma teknolojisine, griden griye 5 ms tepki süresine, 300 cd / m2 parlaklık seviyesine, 10.000.000:1 dinamik kontrast oranına, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısına ve 7 watt'lık stereo hoparlörlere ev sahipliği yapıyor.
Oyun tutkunlarını, film severleri ve grafik tasarımıyla uğraşanları hedef alan LCD monitör, şık tasarımıyla olduğu kadar görüntü kalitesi konusunda da iddialı. Geniş görüş açıları ve gerçeğe yakın renkler vaat eden IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisinin, sRGB renk paletinin %100'ünü görüntüleyebildiği vurgulanmakta. Ayrıca ev ve ofis ortamlarında aynı anda birden fazla işle uğraşanlar görüntüyü 4 parçaya bölebiliyor.
Çevre birimlerini (klavye, fare, harici sabit disk vs) bağlayabilmeniz için 3 adet USB 3.0 portuna, 2 adet HDMI girişine, 1 adet DisplayPort girişine ve 1 adet DVI-D girişine yer verilen LCD monitör istendiği takdirde duvara da monte edilebiliyor. LCD monitörün, gerçeğe daha yakın renkler elde etmek adına donanımsal ve yazılımsal renk kalibrasyonuna destek verdiğini de belirtelim.
LG'nin ultra geniş IPS panelli monitörü EA93'ün Avrupa fiyatı belli oldu: 599 Euro
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
milyondabir 6 yıl
güzel monitör hala bekliyorum.orayı burayı sürekli ara netice yok tek gereken beklemek umarım kısa zamanda gelir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 6 yıl
daha yeni bi tür olmasından pahalı biraz umarım diğer firmalar da çıkartır da biz de ucuza alabiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 6 yıl
Iyi urun oldugu icin TRye gelmesi biraz gecikir, gelonce de cok fahis fiyattam satilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 6 yıl
benim gİbİ 16:10 culara gelmez bu monitör :D. Çok itici bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
revelax 6 yıl
ekranda aynı adan hem win7-hemde win8 açar aynı adan kullanırsın ekranın büyüklügüne baksana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Sinema konusunda bilgili arkadaşlara soruyorum: 21:09`dan daha geniş formatta çekilmiş bir sinema filmi var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
avrupa fiyatı iyiymiş. bu ürünün ilk çıkış fiyatı sonuçta. normal 22" hd monitörleri 600-700 liraya satıyorlar. onlara bişey denmiyor da bu mu pahalı geliyor millete. ama bunu alan adamın bilgisayar donanımının harika olması lazım ki oyunlardan tam randıman alabilsin. iş için kullanacak olan adam zaten işini bilir.
ayyrıca aklıma takılan başka bi konu da şimdi oyunda alan genişleyince yan tarafları da görüyoruz doğal olarak. normalde 3 monitörü birleştiren adam yanlardaki monitörleri hafif yan açıyla koyuyor o zaman görüntü oturuyor. sola bakınca bol tarafınızı sağa bakınca sağ tarafınızı görüyorsunuz. peki şimdi bu düz monitörde aynı olayı yapınca bi gariplik oluşmayacak mı oyunlarda. bilgisi olan varsa cidden merak ettim:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 6 yıl
Bu tarz monitörlerin tvlerin tercih edilebilir olması için , monitörler için 32 inç tv ler için ise 50 inç ve üzeri olması gerekiyor kanımca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giovannii 6 yıl
BF3 Güzel oynanır bununla :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 6 yıl
Tamam güzel monitör, en boy oranı da bence tv dunyasından önce monitörler arasında yaygınlaşmalı çünkü bilgisayarlar ile 21/9 ekranlar daha iyi kullanılabilir. Ama bence gene de pahalı. Özellikle FPR 3D gibi özelliklerin de entegre edilmesi gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2707 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: HTC'den Full HD ekranlı süper telefon, Galaxy S III Mini Türkiye'de, üreticiler arası davalar ve daha fazlası... 6 yıl Zotac ZBox Nano AD12 Plus Mini PC video inceleme "Atom Karınca Testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim