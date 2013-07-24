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LG'nin yeni nesil süper telefonu G2, 2610mAh kapasiteli pil ile geliyor

5 yıl
1,7b
1
29
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni nesil süper telefonu G2, 2610mAh kapasiteli pil ile geliyor
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LG'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Optimus G2 ya da piyasaya çıkacak ismi ile G2'nin piline ait detaylar da netlik kazandı. Ağustos ayının ilk haftası içerisinde New York'ta yapılacak özel bir etkinlik çerçevesinde teknoloji dünyasının beğenisine sunulacak G2, 2610 mAh kapasiteli pilden güç alacak. Bu kapasite ile LG, en büyük rakibi olan memleketlisi Samsung'un Galaxy S4 modelini minik bir farkla da olsa geride bırakmış olacak zira bilindiği üzere Galaxy S4, standart olarak 2600mAh kapasiteli pil ile geliyor.
HTC One ile kıyaslandığında 300mAh civarı daha büyük pil ile gelecek olan G2, aynı zamanda Samsung Galaxy S4 gibi çıkartılabilir pil ve değiştirilebilir kapak gibi özelliklerin avantajından da faydalanbilecek. 5.2-inç büyüklüğünde yeni Full HD ekrana sahip olan LG G2, aynı zamanda Snapdragon 800 işlemcisi ile geliyor ve bu noktada, HTC One ve Samsung Galaxy S4'den daha hızlı olmayı da garantiliyor. Tabi Samsung ve HTC'nin Galaxy S4 ve One modelleri için Snapdragon 800'lü yeni model hazırlığında olduklarını da not düşmek gerekiyor. 13MP çözünürlüğünde yeni bir senöre sahip kamera ile donatılan LG G2, tüm bunlara ek olarak, ses kontrol butonlarının arkaya taşınması gibi sahip olduğu farklı tasarım ögeleriyle de adından söz ettirmeyi başaracak. LG'nin yeni nesil süper telefonu G2 için haberlerimiz gelmeye devam edecek zira bu telefonun yeni Google Nexus'un temeli olabileceği de gündemde.
LG'nin yeni nesil süper telefonu G2, 2610mAh kapasiteli pil ile geliyor
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bayraak 5 yıl en beğenilen
Ne S800 müş arkadaş piyasayı alt üst etti
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baykus45 5 yıl
Moto X piyasaya çıktığında satış rakamlarını görünce, insanların pil konusuna ne kadar önem verdiklerini anlayacaklar.
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ahmettokgoz 5 yıl
son haber 3000 mah olacağı. Açıkçası gönlümü fethetti :) Kamerada iyiyse en iyi telefon kesinlikle G2 olacak.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
alt tarafı 10 mah
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bahner 5 yıl
Biraz daha sabredeerseniz ilerki (5-10) yıl içirisinde haftalarca dayanan piller göreceksiniz..
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unflattering 5 yıl bahner
bahner
Biraz daha sabredeerseniz ilerki (5-10) yıl içirisinde haftalarca dayanan piller göreceksiniz..

Aaaaa çok güzel...
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metem11.1 5 yıl
valla 10 milyon mAh de yazsın üzerinde öğleden sonra 4 de şarjın bitiyor bütün telefonlarda.bitmeyenlerinde sevgilisi yok,internet paketi yok falan olmuyorda olmuyor şu şarj işi.
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murdocklawless 5 yıl
lg yazılım güncelleme işinde ilerleme kaydetti mi? yoksa bir güncelleme ver göz boya, sonra unut modelini hala uyguluyorlar mı?
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1OOOOOO 5 yıl murdocklawless
murdocklawless

lg yazılım güncelleme işinde ilerleme kaydetti mi? yoksa bir güncelleme ver göz boya, sonra unut modelini hala uyguluyorlar mı?

lg optimus 3d max ve optimus 3d cube dışında tüm modellerine güncelleme verdi.
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baykus45 5 yıl
Moto X piyasaya çıktığında satış rakamlarını görünce, insanların pil konusuna ne kadar önem verdiklerini anlayacaklar.
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wolf silver 5 yıl
3000 mah???
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nightsoldier 5 yıl
Lg elini cabuk tutarsa iyi satar. Artik guncelleme vermiyor tabusunu da yikti. Kimsenin beklemedigi l serisinin birkac modeline bile guncelleme verdi.
İscilik iyi. Led tv panel ureticisi de oldugundan ekran konusunda iyi oldugunu dusunuyorum.
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Led Zeppelin 5 yıl
Değiştirilebilir olsun da ilerde daha yüksek kapasiteli yeni bir pil ile kaç mAh ile çıktığı pek önemli olmayacaktır...
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Guest-9D2914531 5 yıl
Pilleri galaxy s4 den büyük olsun diye 10 mahi kasmislar
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