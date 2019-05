LG'nin yeni nesil süper telefonu G2, 2610mAh kapasiteli pil ile geliyor

LG'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Optimus G2 ya da piyasaya çıkacak ismi ile G2'nin piline ait detaylar da netlik kazandı. Ağustos ayının ilk haftası içerisinde New York'ta yapılacak özel bir etkinlik çerçevesinde teknoloji dünyasının beğenisine sunulacak G2, 2610 mAh kapasiteli pilden güç alacak. Bu kapasite ile LG, en büyük rakibi olan memleketlisi Samsung'un Galaxy S4 modelini minik bir farkla da olsa geride bırakmış olacak zira bilindiği üzere Galaxy S4, standart olarak 2600mAh kapasiteli pil ile geliyor.

HTC One ile kıyaslandığında 300mAh civarı daha büyük pil ile gelecek olan G2, aynı zamanda Samsung Galaxy S4 gibi çıkartılabilir pil ve değiştirilebilir kapak gibi özelliklerin avantajından da faydalanbilecek. 5.2-inç büyüklüğünde yeni Full HD ekrana sahip olan LG G2, aynı zamanda Snapdragon 800 işlemcisi ile geliyor ve bu noktada, HTC One ve Samsung Galaxy S4'den daha hızlı olmayı da garantiliyor. Tabi Samsung ve HTC'nin Galaxy S4 ve One modelleri için Snapdragon 800'lü yeni model hazırlığında olduklarını da not düşmek gerekiyor. 13MP çözünürlüğünde yeni bir senöre sahip kamera ile donatılan LG G2, tüm bunlara ek olarak, ses kontrol butonlarının arkaya taşınması gibi sahip olduğu farklı tasarım ögeleriyle de adından söz ettirmeyi başaracak. LG'nin yeni nesil süper telefonu G2 için haberlerimiz gelmeye devam edecek zira bu telefonun yeni Google Nexus'un temeli olabileceği de gündemde.