LG'nin yeni tableti T-Mobile'ın web sitesinde göründü

Tablet pazarındaki gidişat pek parlak olmasa da LG gibi bazı üreticiler hala yeni ürünler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin GPad X2 8.0 Plus olarak adlandırılan modeli T-Mobile'ın web sitesinde ortaya çıktı. Cihaz 1.4GHz hızında işlemcisi olan bir yonga setinden güç alıyor ve 1920 x 1200 piksel çözünürlükte 8 inçlik bir ekrana sahip.

Ayrıca Bkz.

Tabletin 2GB RAM ve 32GB'lık bir depolama alanı olduğunu belirtelim. Ayrıca bir microSD kart yuvası da var. Cihaz 5MP'lik ana kamera ve yine aynı şekilde 5MP'lik bir ön kamerayla donatılmış. Ayrıca kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor. Görünüşe bakılırsa orta sınıf tablet isteğe bağlı bir aksesuarla gelecek.

G Pad Plus Pack olarak adlandırılan yerleştirme istasyonunda stereo hoparlörler, USB portu ve dahili 4.400mAh bataryanın yer aldığı söyleniyor. GPad X2 8.0 Plus her ne kadar T-Mobile web sitesinde listelense de henüz resmi olarak duyurulmadı. Bu nedenle tabletin fiyatı ve satın alınabilirlik durumu hakkında henüz bilgi yok.

https://support.t-mobile.com/community/phones-tablets-devices/android/lg-gpad-x2-8-0-plus