Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'nin yeni tableti T-Mobile'ın web sitesinde göründü

Tablet pazarı eski parlak günlerinden uzak olsa da piyasaya yeni modeller gelmeye devam ediyor. LG'nin henüz resmi olarak duyurulmayan GPad X2 8.0 Plus modeli T-Mobile sayesinde sızdı.
1 yıl
4,1b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin yeni tableti T-Mobile'ın web sitesinde göründü
Tablet pazarındaki gidişat pek parlak olmasa da LG gibi bazı üreticiler hala yeni ürünler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin GPad X2 8.0 Plus olarak adlandırılan modeli T-Mobile'ın web sitesinde ortaya çıktı. Cihaz 1.4GHz hızında işlemcisi olan bir yonga setinden güç alıyor ve 1920 x 1200 piksel çözünürlükte 8 inçlik bir ekrana sahip.
Ayrıca Bkz. "Micron NVMe SSD’lerde kapasite rekoru kırdı"
Tabletin 2GB RAM ve 32GB'lık bir depolama alanı olduğunu belirtelim. Ayrıca bir microSD kart yuvası da var. Cihaz 5MP'lik ana kamera ve yine aynı şekilde 5MP'lik bir ön kamerayla donatılmış. Ayrıca kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor. Görünüşe bakılırsa orta sınıf tablet isteğe bağlı bir aksesuarla gelecek.
G Pad Plus Pack olarak adlandırılan yerleştirme istasyonunda stereo hoparlörler, USB portu ve dahili 4.400mAh bataryanın yer aldığı söyleniyor. GPad X2 8.0 Plus her ne kadar T-Mobile web sitesinde listelense de henüz resmi olarak duyurulmadı. Bu nedenle tabletin fiyatı ve satın alınabilirlik durumu hakkında henüz bilgi yok.

https://support.t-mobile.com/community/phones-tablets-devices/android/lg-gpad-x2-8-0-plus Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
canmania 1 yıl
1.4Ghz işlemciden gerçekten güç alabiliyor mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
ya bootloop 'larsa ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Facebook'tan YouTube'a ve Netflix'e rakip seç-izle servisi: Facebook Watch 1 yıl Sony, okul verilerini blockchain ile saklayacak 1 yıl Amazon’dan 80 Euro’ya 8 Euro Hediye! 1 yıl iPhone 8 orijinal kılıfları da sızdırıldı 1 yıl YotaPhone 3 detaylanıyor 1 yıl Hindistan’da internet arşivi erişime kapatıldı 1 yıl iPhone 8 ekrana bakıldığında bildirimleri sessize alabilir 1 yıl TSK'ya 529 adet yeni Kirpi geliyor 1 yıl Carmageddon: Crashers ile yıkıma devam 1 yıl Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi 1 yıl AMD Ryzen Threadripper 1950x kutusundan çıkıyor 1 yıl AMD Ryzen Threadripper montaj rehberi 1 yıl Android Nougat yavaş ilerliyor: Kullanım oranı %13.5 1 yıl Japan Display tamamen OLED üretimine yöneliyor 1 yıl i7-8700K benchmark testi sonuçları sızdırıldı 1 yıl Mercedes yayalar için harici hava yastığının patentini almış 1 yıl Instagram kullanıcıları artık birlikte canlı yayın yapabilecekler 1 yıl Bitcoinin piyasa değeri 60 milyar dolara dayandı 1 yıl HBO'yu hackleyen siber suçlular kanaldan fidye istiyor 1 yıl Samsung Galaxy A7 (2017) için Android 7.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG'nin yeni tableti T-Mobile'ın web sitesinde göründü Sonraki Eski dizel aracını getiren VW müşterilerine 10 bin euro indirim 1 yıl Milli savaş uçağı için ithalat engellerine düzenleme 1 yıl General Motors Çin'de 5.300$'lık elektrikli otomobil satmaya başladı 1 yıl Ryzen Threadripper test edildi, hız aşırtıldı: Nefes kesen sonuçlar! 1 yıl Disney, Netflix'le yollarını ayırıyor: Disney kendi içerik platformunu oluşturacak 1 yıl Meizu’dan arka ekranlı yeni bir akıllı telefon geliyor 1 yıl Mazda, Skyactiv-X benzinli motorlarında dizel teknolojisi kullanacak 1 yıl Uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör tavsiyeleri 1 yıl Intel’den devrim: Cetvel tipi SSD sürücüler 1 yıl YouTube, kazanç ikonlarını ayrıntılı hale getirdi 1 yıl Hotspot Shield VPN şikayetleri artıyor 1 yıl Micron NVMe SSD’lerde kapasite rekoru kırdı 1 yıl Ryzen Threadripper rakibinden %32 daha hızlı 1 yıl JetBlue'dan yeni nesil müşteri hizmetleri platformu 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 için tüm renk seçenekleri burada 1 yıl Firefox tarayıcısı sanal gerçeklik özelliğine kavuştu 1 yıl Intel 14-18 çekirdekli Skylake-X işlemcilerini duyurdu 1 yıl ABD askeri üsleri tehdit eden drone'ları vuracak 1 yıl HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme" 1 yıl Sharp Aquos S2 duyuruldu: %87.5 ekran-gövde oranı ve dikey çift kamera Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim